Al lado de ese fenómeno mundial que es Rosalía, y de propuestas consolidados como el de los colombianos Bomba Estéreo, la venezolana Arca, y el argentino Ca7riel, la categoría Mejor Álbum Alternativo de los Grammy Latinos 2022 vio aparecer a un proyecto nuevo y por muchos desconocido: se llama Afro-Andean Funk y está conformado por la peruana Araceli Poma y el estadounidense Matt Geraghty. El disco nominado, “The Sacred Leaf”, recién ha sido publicado hace cuatro meses, pero ya compite en las más altas lides.

“Ni Matt ni yo nos acordábamos del día en que se anunciaban las nominaciones –cuenta Poma sobre cómo se enteraron del reconocimiento–. Un seguidor me mandó un comentario felicitándonos, y recién después de eso es que entramos a revisar. Nos quedamos simplemente helados”.

La nominación para “The Sacred Leaf” es destacable porque se trata de una de las categorías más fuertes y disputadas de los Grammy Latino. Para hacerse una idea de esta lucha de David contra Goliat, Afro-Andean Funk tiene poco más de 500 oyentes mensuales en Spotify, mientras que la española Rosalía –nominada por su ubicuo “Motomami”– roza los 40 millones. “Uno de los beneficios de estar incluido en esta lista es que saber que más gente va a escucharnos. Eso es lo más importante para mí”, agrega Geraghty. Y tiene razón.

RENOVAR LA TRADICIÓN

“The Sacred Leaf” es un disco que mezcla el español, el inglés y el quechua con naturalidad. Y que, musicalmente, compenetra ritmos tradicionales peruanos con una instrumentación contemporánea que bebe de distintos orígenes. “Es un experimento en el que buscamos conectar la música de Perú con la del mundo, pero de una manera sofisticada, sensible, con mucho respeto a las raíces”, explica Geraghty, quien es el productor del álbum y lleva ya varios años investigando la música de nuestro país. De hecho, en el 2020 también consiguieron una nominación con su proyecto “The Warrior Women of Afro-Peruvian Music”.

Poma, por su parte, pone la voz en el disco pero también ha escrito por primera vez todos los temas de una producción de esta envergadura. “La música peruana es mi día a día. Me he nutrido de ella, he crecido escuchando a los viejos maestros y he conectado con las nuevas generaciones. Por eso sigo trabajando mucho para difundirla”, afirma la artista.

El término afro-andino que lleva la banda en su nombre alude, además, a esa mezcla muchas veces invisibilizada de dos grupos étnicos importantes dentro del Perú. Como descendiente de andinos y de un afroperuano, Poma resalta la importancia de abrazar esa integración. “Durante mucho tiempo dentro de mi propia familia andina nos escondieron al abuelo negro, porque era ‘mejor’ que no se supiera. Pero creo que ahora esas cosas se atienden, se conversan. En algo están cambiando las cosas, pero aún falta muchísimo por hacer”, destaca.

Y también hay mucho por hacer en otros aspectos sociales, como el de la búsqueda de justicia. En ese sentido, “The Sacred Leaf” es un disco que no rehúye a la protesta. Uno de sus temas, “Luchadora del Ande”, habla abiertamente de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el gobierno fujimorista en los años 90. “Para mí, como mujer y como peruana, era importante sumarme a las voces de miles de mujeres a través de la música. Y la música es un espacio sagrado, el mensaje es más honesto. La música no miente”, afirma.