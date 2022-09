Emocionada, así se percibe la voz de Susana Baca a través del hilo telefónico que nos conecta con ella, en su departamento de Chorrillos. Con la honestidad que la caracteriza no oculta su deseo de ganar nuevamente el Grammy Latino y sumar su cuarta estatuilla. En esta ocasión candidatea a su lado, en la categoría de Mejor Álbum de Música Folclórica, Eva Ayllón. El disco “Palabras urgentes” ya ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Disco de World Music de América otorgado por la prestigiosa revista inglesa SongLines y que en poco más de un mes Baca recibirá en Londres. Sobre el origen de este trabajo, que tardó en ver la luz tres años, la cantautora recuerda que nació en respuesta a un acontecimiento que remeció al país. “Fue en el 2018, por los indignantes audios de la vergüenza. Uno se preguntaba cómo era posible que ocurrieran estas cosas. Era como si nos hubieran pasado por encima. Fuimos tratados como ignorantes a los que nos pueden engañar en cualquier momento”. Por entonces esperaba la llegada al Perú del productor Michael League, líder de la banda Snarky Puppy, y su grupo de trabajo para grabar una decena de canciones que escogió con mucho cuidado.

Luego de una larga gira internacional, el concierto “Palabras Urgentes” -que ha recorrido Europa y países latinoamericanos como Puerto Rico, Colombia, Argentina y Chile- llega el próximo 8 de octubre al Gran Teatro Nacional, donde una vez más la tres veces ganadora del Grammy promete cautivar con su voz y mensaje.

"Cuando canto no tengo 78 años, tengo 20. La música, a mí en particular, me rejuvenece". Susana Baca / Cantautora Comenta sobre su vigencia y el gran momento musical por el que atraviesa.

─¿Algún tema específico es el reflejo directo de lo que sentía en ese momento?

Hay uno muy fuerte, el tango “Cambalache”. Fue compuesto allá por los años 30, pero su letra aún está muy vigente. La puedes cantar a los corruptos que hay en Argentina o los del Perú, aquí tenemos hasta para regalar. Hay una estrofa de la canción donde se compara a gente honesta y héroes con inmorales y estafadores. Da lo mismo este o aquel porque todo está mal. Solo cambian los nombres, pero la situación sigue siendo la misma. Esto pasa en toda Latinoamérica, desgraciadamente. Lo de Odebrech fue un escándalo que no hemos olvidado.

─¿Qué otras canciones destaca de este disco?

Todos son hermosos, pero recuerdo haber asistido a una exposición por el Bicentenario que rendía homenaje a las mujeres que lucharon por la independencia. Era muy interesante pero habían muy pocas mujeres reconocidas. Por eso el canto “Herida Oscura” dedicado a Micaela Bastidas y otro en homenaje a la heroína boliviana doña Juana Azurduy, que lleva su nombre. Por otro lado, en mis discos nunca faltan poemas dedicados al amor como “Cariño”.

─Este año han sido nominadas cuatro mujeres peruanas: Eva Ayllón, Aracely Poma, Nicole Zignago y usted, ¿qué sentimiento le genera estos reconocimientos?

El Perú está acaparando nominaciones y premios. Esto es como una ventana que se abre y ojalá sirva de estímulos para las jóvenes cantantes que emprenden sus proyectos personales con mucha fe. Si lo hacen suyo verán que serán reconocidas. Hay que hacerlo sin miedo. Compartir nominación con Eva en la misma categoría es una alegría, aunque aún no hemos podido conversar. Aracely es una joven con mucha gracia y entrega, va muy bien y mejorando cada día. A Nicole aún no la he escuchado con detenimiento, pero en estos días lo voy a hacer porque me hace mucha ilusión.





─En la última década los cantantes de música urbana, y de reguetón en particular, son los más nominados a los Grammy. ¿Cuál es su opinión sobre este género?

Desde hace un tiempo he venido escuchado muchos comentarios sobre esta música, pero la verdad que no la había oído hasta que en una ocasión que estaba en Europa, en la playa, pusieron música de Maluma. Tuvieron que cambiar las canciones porque en ese tema en particular que sonó hablaba de las mujeres de una manera espantosa. La verdad no entiendo cómo las chicas lo aplauden. Hay otros que hacen lo mismo. Pero también he escuchado improvisaciones en Perú. Por ejemplo hay un joven, Gustavo de La Torre, que hace versos cantados y que son muy políticos. Me encantan porque es una denuncia, muestra la indignación que los jóvenes sienten frente a la política en nuestro país. Para mí esta es la nueva canción protesta.

─Con 78 años cumplidos, y tantos reconocimientos en los últimos años ¿diría que está en el mejor momento de su carrera?

Yo creo que sí, me dedico profundamente a esto y sigo trabajando. Gracias a Dios tengo ánimo y voluntad. Cuando canto no tengo 78 años, tengo 20. La música, a mí en particular, me rejuvenece, así como también compartir con músicos jóvenes que idean cosas nuevas y están renovando nuestra música. Mientras tenga fuerza y la ilusión de emocionar a la gente voy a seguir cantando.

─En este momento, ¿cuáles diría usted que son esas palabras urgentes que los peruanos necesitamos oír?

Que no podemos seguir eligiendo a gente que no es competente. Ellos no vienen a servir sino a servirse. Son gente que cae fácilmente en la corrupción. Los peruanos debemos capacitarnos e indagar mejor sobre quiénes son esos candidatos que te ofrecen de todo para captar tu voto, pero que luego se dan cuenta que no pueden hacerlo o se olvidan de cumplir lo prometido.