A los 16 años, Tracy Freundt se presentó a un casting para ser modelo del programa “R con Erre”, pero no fue seleccionada. Su gran oportunidad llegó poco tiempo después, tras obtener el título de Miss Teenager World 2002 y ser convocada para “Habacilar”, uno de los espacios de TV de mayor sintonía de aquel entonces. “Ingresar a ese programa me cambió la vida”, asegura.

“El casting fue en vivo. Aprovecharon el momento en que se fueron a comerciales para hacerme ingresar, y Raúl Romero me presentó cuando volvieron al aire” recuerda con emoción. “Fue una experiencia única, una verdadera escuela. En la calle, la gente todavía me recuerda como Traicicitas del país de las maravillas, y me encanta que sea así porque era un programa que entretenía, que entre broma y broma, entre canciones que surgían en el momento para divertirnos, también había espacio para compartir mensajes aleccionadores y útiles para los académicos y el público en general”, destaca la modelo más dulce y carismática del recordado programa de Canal 4.

Después de su paso por “Habacilar”, Tracy se unió a “Canta si puedes” (2011). Luego ingresó a “Esto es guerra”(2014), aunque tuvo que renunciar debido a un desgarro que sufrió cuando competía en uno de los juegos.

Casi una década después, retornó a la pantalla chica como modelo en “Esto es Habacilar”, una versión renovada del espacio original conducido por Raúl Romero. En esta nueva etapa, Johanna San Miguel y Roger del Águila asumieron la conducción. Sin embargo, el programa fue cancelado menos de un mes después de su estreno.

“Todos esperaban que tuviera el mismo éxito que el original, pero no fue así. Los remakes son siempre un desafío, ya que lo que fue espléndido en el pasado puede no funcionar de la misma manera en el presente. Además, no estábamos solas, compartíamos el escenario con los guerreros. Fue una propuesta distinta, y a pesar de que no duró tanto como se esperaba, fue realmente hermoso regresar y ver a tantas personas de aquella época”, señala.

Aprender jugando

Actualmente, alejada de la televisión, la modelo lanza Tracytvkids, su nuevo canal de YouTube orientado a canciones y videos educativos para niños. El tema que apertura esta propuesta es la canción infantil “Colores”.

“Ahora estamos integrando YouTube como una extensión fundamental de nuestras redes sociales para aprovechar mejor nuestras herramientas y trabajar con los niños. En mi Instagram comparto videos con ejercicios, ideas y juegos. Ofrezco contenido pedagógico valioso”, destaca.

“Mi meta con este canal es poder llegar a muchos niños. Que la información más allá de ser divertida les deje un aprendizaje, sobre todo a los que menos posibilidades tienen. Y que explorando, jugando y cantando aprendamos juntos”, agrega.

Hace algunos años, Freundt también inauguró Tracy Club, un centro integral de estimulación temprana que reúne a maestros, psicólogos y terapeutas.

“En el nido no trabajo como profesora sino como promotora. Todo se trabaja con la metodología, que es arte, juego y movimiento. Nuestros espacios están condicionados justo para eso y divididos según la edad. Nos reunimos semanalmente con las profesoras para ver las programaciones y qué se va a desarrollar. Tengo 39 años y esta etapa la vivo con tranquilidad, exploración y diversión al mismo tiempo”, remarca.

Finalmente, menciona su interés en explorar talleres de improvisación y su deseo de ser embajadora del Perú para apoyar causas sociales y mirar con optimismo el futuro de nuestro país.