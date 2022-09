En entrevista con El Comercio, Gilberto Santa Rosa contó detalles de esta producción musical que consta de 8 canciones, de los cuales 5 son versiones nuevas de temas que ya han interpretado otros artistas. Además, los tres restantes, son sencillos inéditos con el sello del ‘Caballero de la Salsa’.

“Después de dos años de silencio que provocó la pandemia, hicimos este disco con la idea de imprimir toda la energía almacenada por varios años. Mi repertorio es mi responsabilidad, siempre busco las canciones, las escojo y las canto. Cuando ya tenía 3 o 4 covers escogidos dije: ‘deberíamos aportar algo nosotros’ y así es que nace ‘Debut y Segunda Tanda’”, contó el reconocido salsero.

SOBRE “DEBUT Y SEGUNDA TANDA VOL.1″

El álbum nació en plena pandemia del COVID-19; sin embargo, las restricciones sanitarias no fueron impedimento para que Gilberto Santa Rosa trabaje en esta producción. En una entrevista pasada con este medio, el salsero contó que ya tenía planeado presentar su álbum en medio de su gira internacional.

Si bien corría el riesgo que las nuevas canciones todavía sean desconocidas para el público, se llevó una gran sorpresa al notar que durante su gira “Camínalo Tour” muchos países corearon sus temas.

“‘Debut y Segunda Tanda’ es un proyecto cargado con el sello Gilberto Santa Rosa, si bien hubo algunas dificultades, el álbum ha tenido una gran aceptación. Los temas nuevos ya han sido coreados por el público y eso es increíble, el fenómeno de las redes sociales ha sido de mucha ayuda, la recepción ha sido muy buena”, contó el artista internacional.

“La gira ha sido una reconexión linda, la gente tenía muchas ganas de salir y cantar y nosotros queríamos que se disfrutara”, añadió el salsero.

SU CONEXIÓN CON EL PERÚ Y EL CLUB ‘BLANQUIAZUL’

Si bien durante su gira “Camínalo Tour” ha recorrido países como Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia y más, uno de los recuerdos más resaltantes fue durante un show en Estados Unidos, donde recibió la visita de fans peruanos que no solo corearon sus canciones, sino que reavivaron su cariño por un club de la capital peruana: Alianza Lima.

Y es que, en medio de su presentación, Gilberto Santa Rosa vio desde el escenario que un seguidor ‘blanquiazul’ le mostró una prenda alusiva al club de La Victoria. Inmediatamente, envió un cariñoso mensaje. “Un saludo desde aquí a la gente del Alianza Lima”, expresó, desatando la alegría de los fans.

Que grato es que un artista de nivel internacional y gran ser humano como @gilbertoSR salude a la gente de @ClubALoficial desde PA-Usa, estoy seguro q lleva a nuestra institución en un lugar en su corazón.

Parte1. pic.twitter.com/ppubqYbeBB — Joao Tantalean (@Joao_TanPa) August 23, 2022





¿Cuál es su conexión con Perú? En sus inicios, el salsero empezó a dar presentaciones en Latinoamérica y se llevó una grata impresión tras su primer show en Lima, realizado en el estadio Alejandro Villanueva, ‘Matute’, en junio de 1996. Desde entonces, cada vez que el artista visita Perú suele agradecer la oportunidad que le dieron para internacionalizarse.

“Aquella vez (1996) me regalaron una camiseta de Alianza Lima y una bandera, así recordé con mucho cariño la primera vez que fui a Perú y me presenté en el estadio, Me regalaron una camiseta con mi nombre, ojo, todavía la tengo y la guardo con mucho cariño porque significa mucho para mí”, expresó Gilberto Santa Rosa.

“Conste que no tengo ningún problema con otros equipos, simplemente que fue lo que me pasó, hubo una conexión... Ahora en Estados Unidos me trajeron la camiseta unos muchachos y les mandé saludos, el algo muy especial”, añadió.

Gilberto Santa Rosa posando con la camiseta de Alianza Lima en 1966. (Foto: Captura de video)

¿QUÉ HABRÍA HECHO SI NO FUESE CANTANTE?

En diversas entrevista, Gilberto Santa Rosa ha sido consultado por su primer acercamiento con la música, desde cuando empezó a sentir una atracción por el ambiente artístico; sin embargo, en esta oportunidad confesó que es lo que hubiera hecho si su vida no se hubiera vinculado a la música.

“Buena pregunta, no lo he pensado pero creo que hubiera terminado siendo un profesor universitario. Me gusta la dinámica de compartir con la gente, en este caso la juventud. Con los universitarios hay cierto nivel de madurez y es más fácil comunicar ciertas cosas con ellos”, confesó.

Sobre el retiro, Gilberto Santa Rosa aseguró que esta disfrutando mucho su etapa actual como cantante y que lo hará hasta que la voz lo respalde. “No quisiera que fueran a verme para que me tengan lástima, cuando la voz falle”, dijo. ¿Su plan a futuro? Continuar en la producción musical y guiar a los futuros artistas de su género.