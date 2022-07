A fines de 2019, después de haber estudiado en Berklee College of Music, una de las mejores escuelas de música del mundo, Nicole Zignago retornó al Perú para reencontrarse con sus orígenes, para volver a cantar en La Estación de Barranco, escenario donde debutó como cantante y los aplausos —asegura— son “cálidos y sinceros”. Luego de aquella fortalecedora experiencia, la cantautora nacional viajó a México donde firmó con el sello discográfico Warner Music México y compuso su primer hit internacional,”1,2,3″ (Sofia Reyes ft Jason Derulo y DeLaGhetto). Actualmente, se encuentra en Lima promocionando su primer EP, “Así Me Siento Hoy”, y su nuevo sencillo, “7 Letras”.

El videoclip de la nueva propuesta musical de Zignago Moro fue producido por el director José Lupercio y filmado en el parque Desierto de los Leones, en la Ciudad de México.

“‘7 Letras’ habla de ese momento en que recibes un mensaje en el que te dicen: ‘Llámame’, y te das cuenta que esa persona te va a terminar, que algo va a pasar, porque un ‘llámame’ nunca llega bien”, asiente.

—¿En qué momento de tu vida escribes esta canción? ¿En quién está inspirada?

En un ex, a quien terminé. Me puse en sus zapatos cuando escribí la canción, conté la historia desde esa perspectiva, de cuando me decía que debíamos volver a intentarlo, que teníamos que seguir juntos.

—“7 Letras” es la segunda de tres canciones que repasan las diferentes fases del enamoramiento. La primera, “Me gusta que me gustes”, es la reafirmación del amor. ¿De qué hablará la tercera?

Es el sencillo que viene, que todavía no he anunciado fecha, es una colaboración con alguien a quien quiero mucho. Forma parte también del EP “Así me siento hoy”. Resume el ciclo del amor, el enamorarte, el que te rompan el corazón y, finalmente, el lanzarte a amar otra vez.

—¿En qué momento decides dedicar tu vida a la música?

Desde muy chiquita tenía ese deseo fuerte en mi corazón, pero creo que recién a los 17 años tomé consciencia de que verdaderamente lo quería hacer porque me salía natural. Estaba rodeada de música todo el tiempo y, cuando cantaba y subía covers a Instagram, la gente me decía que cantaba bonito, conectábamos, eso me empujó a seguir, a tomar la música en serio. Cuando cumplí 18 años me fui a vivir a Los Ángeles con mi familia, luego estudié en Berklee y lancé mi música.... Hice este EP como para encapsular los lanzamientos que habían habido desde el 2020 hasta ahorita, y abrir la puerta a la etapa que sigue, que es el disco.

—¿Cuándo sale el disco? ¿Cuántas canciones va a tener?

Probablemente, salga el primer trimestre del próximo año y aún no sé cuántas canciones va a tener, pero más de diez, más de doce, creo que catorce.

—Antes de empezar a brillar con luz propia, ¿hubo algún momento de quiebre?

No tanto de quiebre, pero sí de dudas, como las que tenemos todos cuando decidimos dedicarnos a algo. Conocer a gente talentosa en la universidad de Berklee me preparó muchísimo para la industria porque siempre va a haber alguien igual o más talentoso que tú. Siempre debemos compararnos con nosotros mismos, no con el resto, y si se dan las comparaciones, pues que sean para aprender de la otra persona, no para echarnos abajo.

—Gian Marco asegura que lo has superado y lo seguirás superando con creces artísticamente. ¿Estás de acuerdo con él?

No, porque nuestros caminos son completamente diferentes y hay 25 años de diferencia de edad (Nicole tiene 26, Gian Marco, 51); pero ya llegará el momento en que va a ser [conocido como] el papá de Nicole. Así va a ser.

—También dijo que eres su “continuación”, que te dejará su lugar el día que decida retirarse de los escenarios. ¿Cómo recibes sus palabras?

Con mucho honor y respeto, porque más allá del increíble papá que es, lo admiro muchísimo como profesional. Sus palabras me llenan de emoción y me motivan a seguir haciendo la chamba que estoy haciendo para alcanzar lo que quiero lograr, que es llegar a la mayor cantidad de gente posible.

—Y no solo está orgulloso de tu crecimiento artístico, también de tu relación con Fernanda Piña, del amor “infinito” que ve en ustedes.

Mi papá siempre me dice que le he demostrado que amar a alguien, de la forma que uno elija, nunca va a estar mal. Me hubiera encantado a los 16 años ver a alguien como yo, que se vea como yo, que cante lo que yo canto, y diga lo que yo digo amando a alguien como lo hago yo.

—¿Y cómo ves el romance de tu papá con Juliana Molina?

Todo muy bien. Tanto mi papá como mi mamá son felices, cada uno por su lado, y todo bien.

—En 2015 debutaste como cantante en La Estación de Barranco, tal como lo hizo tu papá, y como hace algunos días, tu hermano. ¿Qué representa ese escenario para ti?

Es súper sentimental porque desde chiquita estuve corriendo entre sus mesas y sillas. La primera vez que vendí un show mío fue en La Estación; pero antes, cuando tenía 14 años, una amiga del colegio me invitó a tocar en la noche de pop y rock en ese lugar, hasta ahora conservo la entrada porque salían varios nombres, entre ellos el mío. Tiene un valor súper bonito. Hoy, ya grande, regresé e hice cuatro ‘sould out’. Fue emocionante regresar al local que me vio nacer.

—¿Cómo fue la experiencia de cantar en el show por los 30 años de tu papá?

Estar al frente de casi 50.000 personas, y tocar mi música junto a Sofía Reyes y Marco Mares fue increíble. Fue bonito compartir mis canciones con el público de mi papá y encontrarme también con el mío.

—¿Qué opinas del trabajo que viene haciendo tu hermano Fabián? ¿Crees que tiene futuro como cantante y compositor?

Le auguro todo el éxito del mundo porque es un compositor espectacular y gran intérprete, tiene una voz súper linda. Estoy muy orgullosa de él porque fue quien pidió abrir el show de mi papá, pese a que se le explicó que se iba a tener que parar ante 50.000 personas solo con un guitarrista y un baterista. Me quito el sombrero porque es la tercera vez que toca en vivo en su vida, aparte es un tipazo, es un pan, divino, es constante. Estoy segura que le va a ir bien.

—¿Por qué dijiste que ser mujer latina y gay en la música no es fácil? ¿Encontraste trabas en ese sentido?

Siento que en general ser mujer en la vida, más allá de la industria, es complejo. Lo dije porque alguna vez he estado en un estudio con muchos hombres y me ha tocado alzar la voz para ser escuchada, y eso está mal.

—A los 23 años lograste componer tu primer hit internacional, “1,2,3” de Sofía Reyes, ¿Qué otras metas persigues?

Lo que más quiero ahorita es sacar mi disco, también me muero de ganas de tocar aquí, en mi país, en Perú, hacer un concierto con mi propia música, hacer sold out. Más adelante, a largo plazo, me gustaría ganar un Grammy.