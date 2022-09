Talento nacional. La artista peruana Nicole Zignago ha sido nominada al Latin Grammy 2022 en la categoría de Mejor nuevo artista.

Este martes, la Academia Latina de la Grabación anunció, mediante una transmisión en vivo a través de YouTube, a los nominados a la 23 edición del Premio Latin Grammy.

Los otros artistas que compiten en la categoría junto a Nicole Zignago son Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale y Yahritza y Su Esencia.

¡Felicidades a todos los Nominados! 👏🎶 #LatinGRAMMY



Mejor Nuevo Artista

Productor del Año

Mejor Arreglo

Mejor Video Musical Versión Larga pic.twitter.com/ELBXyHAMEj — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) September 20, 2022

En entrevista previa con El Comercio, la hija de Gian Marco Zignago habló de las metas que tiene planeadas para su carrera en la industria musical y mencionó la posibilidad de recibir un galardón por parte de la Academia de la Grabación.

“Lo que más quiero ahorita es sacar mi disco, también me muero de ganas de tocar aquí, en mi país, en Perú, hacer un concierto con mi propia música, hacer sold out. Más adelante, a largo plazo, me gustaría ganar un Grammy”, aseguró.

Cabe recordar que entre los sencillos que ha lanzado Nicole Zignado se encuentran “Preguntas”, “Feelings”, “Karate”, “me gusta que me gustes” y el más reciente “Corazón Frío” con Sofía Reyes, entre otros. Asimismo, adelantó que su primer disco estaría disponible en el primer trimestre del próximo año.