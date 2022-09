Además...

"Yo Soy"

"En el 2013 me di con la sorpresa que en el programa 'Yo Soy' alguien decidió imitarme. Y no solo fue algo pasajero, sino que llegó a las finales. Me emocionó que una persona se tomara el tiempo de recordarme en un programa tan sintonizado. Un día me invitaron y fui a ayudar al joven para que la presentación salga mejor. Me dio alegría que le den espacio a la cumbia y que el jurado supiera que formé parte de un grupo como Armonía 10", recordó el artista.