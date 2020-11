Conforme a los criterios de Saber más

Con la suspensión de los espectáculos públicos, reconocidos músicos de diferentes partes del mundo apuestan por los conciertos en streaming. Gian Marco Zignago no es la excepción. El cantautor peruano ofrecerá este sábado 21 de noviembre un espectáculo musical online y por primera vez con la participación de toda su banda desde el JW Marriott Hotel Lima. También formará parte de la segunda temporada de la producción de HBO “A Tiny Audience” y -en medio de la pandemia- ultima detalles de su decimosexto álbum de estudio.

El entusiasta adolescente que se inició cantando con guitarra en mano en el Canta Rana y La Estación de Barranco hace tres décadas, es hoy uno de los artistas más notables de nuestro país. Sus canciones han vendido millones de copias, ha obtenido tres Grammy Latino, ha sido reconocido como Embajador de buena voluntad por UNICEF y aplaudido de pie por figuras como Gloria y Emilio Estefan. En entrevista con El Comercio, Gian Marco nos habla de sus inicios en la música, del éxito, de la fama, de la necesidad de reinventarse constantemente como artista y de lo orgulloso que está de su hija Nicole.

►Gian Marco lamentó la muerte de la icónica compositora peruana Alicia Maguiña

►Gian Marco lamentó que el concierto por sus 30 años de carrera tuvo que postergarse por la pandemia

-"Gian Marco en Concierto" será una oportunidad para reencontrarte con tus fans.

Será una oportunidad para sentirnos cerca otra vez. Hoy en día la gente necesita cercanía, sentirse parte de lo que está viviendo. En mi último streaming, que hice con mucho amor, puse mi mano cerca de la cámara y le dije a la gente que una su mano a la mía en el televisor. Después de esa iniciativa no te imaginas la cantidad de fotos que me mandaron. En eso radica el sentirnos cerca y en este show nos sentiremos más cerca que nunca. La pasaremos increíble durante dos horas y media.

-¿Qué temas interpretarás?

Tengo un repertorio de casi 30 años, con subidas y bajadas. Será como que te llevo a tal época, luego te regreso.

-¿Extrañas tocar en vivo, ante un público?

Tocar en vivo es la razón por la que soy artista, imagínate grabar un disco y no tocarlo en vivo. Lo que pasa es que yo no empecé en un estudio de grabación, empecé en el Canta Rana, esa fue mi escuela. Extraño cantar con público, aunque muy pronto cantaré ante unas cuarenta personas. Será en la segunda temporada de "A Tiny Audience', un programa de HBO, un concepto interesante en el que el artista invitado canta con una guitarra y uno o dos acompañantes. Es como una suerte de MTV Unplugged.

-Comentaste anteriormente que dedicaste el cincuenta por ciento de tu carrera a escribir para otros artistas y el otro cincuenta por ciento a crear tus propias canciones. ¿Qué etapa te dio mayor satisfacción?

Estoy absolutamente satisfecho con la carrera que he tenido. Soy cantautor y canto lo que escribo, pero cuando descubrí la otra parte: escribir para otros, quise hacer ambas cosas, y así lo hice. El destino de una canción siempre va a ser la gente, lo cante yo o lo cante otra persona. Hoy en día le estoy dedicando el cien por ciento de mi tiempo a lo mío, a mi carrera, lo cual no quiere decir que mañana no pueda escribir para otros.

-¿Qué canción que has compuesto para otros, te ha hecho sentir más orgulloso?

Todas tienen un lugar especial, pero definitivamente la que me llena de orgullo y que tuvo repercusión mundial es “Hoy” ( que le compuso a Gloria Estefan). En marzo de 2019, en los Gershwin Prize For Popular Songs, evento que premia a un compositor o intérprete por su contribución a la música y que ese año galardonó a Emilio y Gloria Estefan, canté esa canción. Para mí era muy importante estar ahí y tocar. Fue una presentación súper difícil porque los que estaban en el teatro eran senadores, gente de la política de Estados unidos. Es un poco más complejo tener un público tan neutral a tener un público que paga su entrada para verte. Estaba a la mitad de la canción y la gente empezó a aplaudirme, fue increíble ver a Quincy Jones (productor de los álbumes más exitosos de Michael Jackson, incluido ‘Thriller’), que estaba al costado de Emilio, aplaudir de pie mi presentación.

-A estas alturas de tu carrera, de casi tres décadas, ¿qué representa la fama para ti?

Famoso puede ser cualquiera, pero respetado, con una carrera larga, queriendo su música y haciendo las cosas con honestidad..., es otra historia. No soy músico porque quiero ser famoso, el éxito no es ser famoso.

-¿Qué es el éxito?

El éxito de una persona radica en que se sienta feliz siempre y no le haga daño a nadie. Tuve la suerte de poder hacer una carrera que amo con todo mi corazón, estoy en esta carrera porque soy músico y quiero hacer música toda la vida, no porque quiero ser famoso. El éxito llega porque te esfuerzas, trabajas, te reinventas, tienes momentos importantes y no tan importantes. El éxito es relativo.

-En una entrevista con La Chola Chabuca comentaste que decidiste mudarte a Los Ángeles (EE.UU.) porque no tenías “suficiente privacidad”. ¿Fue difícil tomar esa decisión?

Quiero hacer un mea culpa, recuerdo que conté esa historia y cuando vi la entrevista, dije: “Qué estúpido soy, cómo se me ocurre decir que me voy de mi país porque no puedo salir a la calle”. Esa es la estupidez más grande que he oído en mi vida.

-Entonces, ¿por qué te fuiste del Perú?

No me fui por eso. Desde muy chico vivo afuera, cuando tenía dos años, viví en Argentina; cuando tenía cuatro, viví en Caracas; a los 18 me mudé a Chile, en el 2000 me fui a Miami, regresé a Perú nuevamente, luego me volví a ir. Me voy a diferentes lugares porque no me gusta quedarme estancado en un solo lugar. No puedo, me cuesta. Tengo siete años en Los Ángeles y no sé cuánto tiempo más me quedaré. No dramatizo el hecho de irme. Hay gente que me escribe, me pregunta por qué me fui, cuándo voy a regresar. Desde donde esté siempre haré cosas por el Perú, como el concierto 'Canto por el Sur, que se hizo en solidaridad con los damnificados del terremoto (se recaudó casi 2′000,000 de nuevos soles). En algún momento también conté que tuve problemas de seguridad, no me gusta andar con seguridad, con un carro adelante y otro atrás. Tampoco quería que mis hijos vivieran eso.

-Tu hija, Nicole, ha sido considerada por la revista Vogue México como una de las cantantes peruanas más destacadas de la nueva generación...

De mayor proyección. Ella ha decidido ser músico, no es ninguna improvisada, estudió en Berklee, ama su carrera, es extraordinaria, y no lo digo porque es mi hija, lo digo como músico. No es solamente una cara bonita, es músico de verdad, puede dirigir una orquesta, es una profesional firmada por Warner Chappell Music, una disquera increíble. Ha cantado en la calle, es una mujer extraordinaria que me ha superado y me va a seguir superando con creces. Todavía en nuestro país la gente no tiene idea de lo inmensamente grande que va a ser Nicole. Está haciendo una carrera maravillosa.

-¿Cómo va la preparación de tu decimosexto álbum de estudio?

Hemos lanzado “Prefiero vivir sin ti”, un sencillo que tiene que ver mucho con la música de los años 50 o 60, que tiene onda y a la gente le ha encantado, y en diciembre sacaremos un segundo sencillo. Para febrero (del 2021), juntamente con el álbum, saldrá un tercer tema.

-Formas parte de un grupo selecto de artistas que no sigue una moda, ¿qué opinas de arriesgar, de optar por cambios drásticos?

Mi discografía es variada, me gusta arriesgar, hacer cosas nuevas; pero hacer algo drástico y dejar de ser yo, eso nunca lo voy a hacer. Nunca me voy a disfrazar de lo que no soy. Hago la música que quiero hacer, que propongo, que siento, como esa vez que me provocó hacer versiones y canté mariachis, o aquella vez que canté en inglés. Pero todo tiene un límite. Soy independiente discográficamente, a mí nadie me obliga a hacer algo porque tengo que vender un disco, no tengo por qué hacer lo que está de moda. Siempre he arriesgado. Después de “Se me olvidó” y “Te mentiría”, temas de mi disco “A tiempo”, la gente pensó que iba seguir cantando eso y vino “Resucitar”. Y seguramente el próximo disco que saque, será de música ayacuchana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR