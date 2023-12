Un espectáculo 360°, con sus mejores temas, es el que presentará el cantautor nacional el próximo 23 de diciembre en el Coliseo Dibós. De eso nos habla, además de su nuevo disco, del buen momento sentimental que vive y de lo orgulloso que está de su hija Nicole.

“En Lima me presento solo una o dos veces al año. Y cuando aparece la posibilidad de hacerlo en el Dibós, un lugar renovado, acogedor, con una parte acústica impresionante y un escenario circular, que te permite tener al público muy cerca, no lo pienso dos veces. Despedir el año después de haber girado por varios sitios y lanzar tres sencillos de lo que será mi nuevo disco, sigue siendo una prueba de mantenerte en algún lugar, pues ya no estoy de moda. Eso lo tengo clarísimo”, comenta el cantautor nacional tras asegurar que su época de mayor auge la tuvo con “Domitila” y “Canción de amor”.

Nueva propuesta musical

Con un nutrido catálogo de 16 discos de estudio y más de 100 canciones, Zignago continúa reinventándose, sin perder su identidad musical. El próximo año estrena una nueva producción con once temas, de los cuales, siete son duetos con artistas como: Mike Bahía (“Contigo hasta el final”), Rubén Blades (“Aún me sigo encontrando”), Silvio Rodríguez, entre otros.

“La música es una búsqueda constante. Implica ser honesto con lo que quieres hacer. Primero, sigues tus influencias, luego lo que dicta tu corazón. Trasciendes en la medida que quieres trascender. No creo ser un ejemplo para nadie, pero mi carrera sí puede ser un ejemplo de perseverancia, disciplina y de muchas ganas. Grabar con Rubén fue una bendición, y que Silvio, uno de mis mentores, quien me enseñó a escribir, haya aceptado un colaboración conmigo, es un regalo de la vida. Y se lo dije. Hubo una emoción genuina, con lágrimas”, recuerda.

Gian Marco Zignago lleva más de 3 décadas sobre el escenario y actualmente trabaja en su 17 álbum de estudio. (Foto: Giuseppe Falla)

Nuevos bríos

En estos tres últimos años, en los que enfrentó una pandemia, un cáncer de próstata y un divorcio; Gian Marco asegura que aprendió a elegir a sus amigos y a fortalecer sus vínculos con los que más quiere [sus hijos y su actual pareja, la actriz colombiana Juliana Molina].

“Han sido años duros, de muchísima observación de lo que pasa a mi alrededor, de identificar quién es quién, de cómo se comporta mi entorno y cómo yo me comporto con ellos. El hecho de haber tomado ciertas decisiones, de enamorarme de nuevo, ha sido aleccionador. Me siento bendecido por eso. Me gusta saber que los que han tenido que estar, siempre han estado. Me siento muy feliz, muy libre ahora. Mi amor es honesto. Es difícil encontrar alguien con quien compenetrarse, aunque a nosotros nos fastidian mucho con el colágeno [Risas]. Le llevo a Juli 19 años, aunque no se nota mucho porque la vida conmigo y con mi físico creo que ha sido bastante generosa. La pasamos increíble, tenemos una relación maravillosa. Y si algún día celebramos el amor de esa manera (con un matrimonio), lo haré en privado”, asegura.

Cuando cumplió 53 años, en agosto pasado, Gian Marco recordó a través de una publicación en Instagram sus triunfos del alma, sus marcas en la piel y cicatrices. La muerte de su padre, confiesa, es la más grande de todas, imborrable, dolorosa.

“La noche que mi padre murió tenía un concierto. Después de verlo morir, agarré mi carro, y me fui a Barranco. Tenía un compromiso con el público. Fue un momento duro, pero aleccionador”, refiere.

Al cantautor de “Te mentiría”, muchas veces decir lo que piensa le originó problemas. Consciente de ello, considera que optar por el silencio suele ser una opción saludable.

“Siento que tengo menos ganas de justificarme. Entendí con los años que es importante calmarse, no ser tan impetuoso. Si lo que vas a decir no es más lindo que el silencio, mejor no digas nada. Si realmente hablara lo que pienso en algunos aspectos que me suceden, me quemarían en la Plaza de Armas”, bromea.

Admiración filial

Hace dos años, Gian Marco tuvo una conversación “sincera y hermosa” con su hija Nicole. En aquella oportunidad, la artista firmada por Warner Music México le contó que era gay y que estaba enamorada.

“Fue un regalo divino poder tener esa conversación. Sé que afuera hay muchísimas familias y jóvenes que viven en un mundo oscuro, oculto, de mucho miedo y mentira, de apariencias y sufrimiento. Cuando mi hija salió con la noticia en sus redes sociales tuvo que tener mucha valentía para aguantar todo lo que le dijeron. Fue brutal. Para mí fue una lección increíble. ¿Qué opinó del fin de su relación con Fernanda Piña? Admiro a ambas porque una cosa es terminar porque te peleaste, y otra por un acto de amor hacia uno mismo, porque saben que por más amor que exista, no tienen el mismo camino. Me dio mucha pena, pero las aplaudo porque son valientes y porque tienen la madurez de decir: ‘Hasta aquí llegamos’”.

¿Cómo quieres vivir tu vida de ahora en adelante? Zignago Alcóver asegura que solo quiere vivir en “serenidad y paz”, entre música y el amor de sus seres queridos. Dos regalos de la vida que, en su caso, convergen en un solo sentimiento.

Gian Marco Zignago Concierto 360° Día: 23 de diciembre Lugar: Coliseo Dibós, San Borja. Entradas a la venta en Joinnus.