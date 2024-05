En agosto del 2021, tras una larga espera, Gian Marco Zignago (Lima, 1970) y el productor colombiano Julio Reyes Copello finalmente se unieron en Miami para dar vida a una canción juntos. Este encuentro representaba un sueño largamente acariciado por ambos artistas. El fruto de su primera colaboración fue “Todo va a estar bien”, una melodía que marcaría el inicio de “Aún me sigo encontrando”, el decimoséptimo álbum del cantautor peruano y el más ambicioso de su extraordinaria carrera de más de 30 años.

“Cuando terminamos la canción le pregunto a Julio si tiene tiempo para producir un disco. Todo se alineó. Nunca había coescrito la gran mayoría de las canciones de un álbum con alguien. Recuerdo que a medida que los temas iban saliendo, nos mirábamos a los ojos y decíamos el nombre de quién podría cantarla. Así pasó con ‘Aún me sigo encontrando’. El nombre de Rubén Blades saltó inmediatamente”, comenta Zignago con emoción.

La nueva propuesta discográfica del ganador de tres Latin Grammy incluye once canciones con grandes colaboraciones como Rubén Blades, Silvio Rodríguez, Mike Bahía, Daniela Darcourt, Leonel García, Andrés Cepeda, Catalina García entre otros artistas.

Caratula de "Aún me sigo encontrando".

“Que Rubén y Silvio Rodríguez hayan abierto su corazón y aceptado interpretar una canción que yo escribí es muy fuerte para mí. Silvio fue una gran influencia en mi carrera. Cuando recibí la canción ya grabada con él (’Los sueños de tu vida’) me emocioné mucho porque me hizo recordar a Barranco y a los sueños que tenía en ese momento. Fue fuerte, creí que estaba escuchando a Silvio. En ese instante, abrí una puerta de un lugar que nunca antes había visto: la importancia de la influencia como músico”, destaca el artista peruano.

Junto a “Todo va a estar bien”, “Los sueños de tu vida” es uno de los temas más significativos de este disco para Gian Marco. Está dedicado a su última hija, Abril, quien al igual que Nicole y Fabián, decidió seguir los pasos de su padre en el mundo de la música.

“En esta canción pude encerrar todo lo que siento por ella y lo que, creo yo, todos los padres deseamos para nuestros hijos. Y decirlo en poesía, de la forma como me pude expresar, me llenó el corazón. Cuando uno ve que sus hijos lo superaron, siente que cumplió una misión en la vida. A la edad de Nicole, yo no tenía la carrera que ella tiene. Mis hijos me están superando”, comenta, orgulloso.

“Aún Me Sigo Encontrando” presenta una fusión de ritmos diversos, que van desde la salsa y el pop latino hasta la balada romántica, acompañados por letras profundas y nostálgicas. Entre estas canciones destaca “Tú”, un tema que Gian Marco grabó junto a la artista colombiana Catalina García, vocalista de Mounsieur Periné. Es una canción dedicada al amor, una suerte de mantra, un despertar a la libertad, inspirada en un momento especial de la vida del cantautor.

“Hay muchas canciones donde siempre interviene July (Juliana Molina, su actual pareja). Esta definitivamente tiene mucho que ver con mi relación y con lo que me está pasando. Es bonito saber que si hay gente pasando por lo mismo que tú, se va a sentir identificada con tu vivencia, aunque casi siempre cada quien la interpreta a su manera. Sting contó que le da risa y le conmueve cuando le dicen que se enamoraron con ‘Every Breath You Take’ o la bailaron en su matrimonio. Y él escribió esa canción mientras se divorciaba de su esposa [ríe]”, refiere.

Este disco es mucho más que una simple nueva propuesta musical para Zignago Alcóver. Es una inmersión valiente y sincera en sus sentimientos. Representa para el cantautor para la oportunidad de prosperar en una industria altamente competitiva como la musical, y de reafirmar su inquebrantable vocación de músico.

“‘Aún Me Sigo Encontrando’ es una reivindicación conmigo. Tenía muchas deudas conmigo, que no tienen nada que ver con la música. Son cosas muy personales. Es la posibilidad de poder seguir haciendo música, de acordarme de que no empecé esta carrera diciendo que grabaría 17 discos. Es un poco mirarme con mucho cariño. Antes no me daba crédito de muchas cosas, no me reconocía. Este disco significa reivindicarme conmigo como ser humano, como hombre, siendo muy valiente en profundizar, en no aparentar. No soy el chiquillo de ‘Campaneando’ que tenía 27″, reflexiona Zignago.

Gian Marco llevas más de 30 años haciendo música. Ha ganado tres Latin Grammy y una serie de reconocimientos internacionales. Además ha compuesto para íconos de la música internacional, como Gloria Estefan, Marc Anthony, Alejandro Fernández, Manuel Mijares, Paulina Rubio entre otros.

El próximo sueño que anhela materializar es la grabación de un álbum de música folclórica, especialmente de raíces ayacuchanas, con la intención de llevar este legado cultural al escenario global. Antes de esto, presentará su nueva propuesta musical en una gira que abarcará diferentes países y el interior del Perú.

El próximo 16 de agosto, un día antes de su cumpleaños, estará en el Festival Juntos para ti 2024 junto a Juanes, Mau y Ricky en el escenario del Costa 21. También será una de las figuras principales de la celebración por el centenario del Club Universitario de Deportes.

“La U me mandó un disco donde sale mi canción (’Por siempre Universitario’), y estoy feliz. Aún no se ha anunciado oficialmente, pero cantaré en el aniversario. Estoy emocionado”, subraya con una enorme sonrisa.