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La obra “La Ballena”, escrita por Samuel D. Hunter, llega por primera vez al Perú con funciones el 5, 6 y 7 de junio en el Teatro Canout. Entradas en Teleticket. (Foto: Difusión BSentertainment)
La obra “La Ballena”, escrita por Samuel D. Hunter, llega por primera vez al Perú con funciones el 5, 6 y 7 de junio en el Teatro Canout. Entradas en Teleticket. (Foto: Difusión BSentertainment)
/ Andrea Zana
Por Ángel Navarro Quevedo

¿Qué motiva a un director argentino a movilizar su obra hasta Perú? Aun con el ímpetu artístico y algunas visitas previas —para ver a Osvaldo Cattone o montar proyectos con elencos locales—, Ricky Pashkus responde esta vez desde el contexto. “Pensar en giras moviendo elencos grandes por avión es difícil en Argentina, que está pasando por épocas económicas complicadas”. A partir de esa limitación, y de un momento distinto en su carrera, se concreta la llegada de “La Ballena” al Teatro Canout.

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