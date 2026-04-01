Resumen

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“El Seductor” , comedia atrevida, divertida y llena de sorpresas donde las relaciones se complican tiene a Humberto Zurita en el rol principal. (Foto: Difusión)
“El Seductor” , comedia atrevida, divertida y llena de sorpresas donde las relaciones se complican tiene a Humberto Zurita en el rol principal. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El actor mexicano Humberto Zurita vuelve a las tablas del teatro para protagonizar, dirigir y adaptar la comedia “El Seductor” que se presentará en el Auditorio del Colegio San Agustín el próximo 16 y 17 de Mayo con dos funciones diarias.