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Karol G arranca el “Tropitour” en Los Ángeles
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Karol G arranca el “Tropitour” en Los Ángeles
El momento más random del show de Karol G en Los Ángeles: un señor le propuso matrimonio. Parece que aquí cualquier cosa puede pasar. Karol G llega a Lima el 22 de enero al Estadio San Marcos.
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