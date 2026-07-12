Por Redacción EC

La batería es uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono móvil, ya que de ella depende el correcto funcionamiento del dispositivo. Sin embargo, muchas personas mantienen hábitos de carga que pueden acelerar su desgaste y afectar su rendimiento con el paso del tiempo. Acciones como utilizar cargadores no originales, dejar el equipo conectado durante demasiadas horas o usarlo mientras se está cargando son prácticas que los especialistas recomiendan evitar. Por ello, expertos en tecnología aconsejan seguir un procedimiento específico al momento de conectar y desconectar el celular. Conoce cuál es la forma correcta de cargar tu celular y qué recomendaciones deberías seguir para proteger la batería y evitar daños en el dispositivo a largo plazo.

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