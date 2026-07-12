La batería es uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono móvil, ya que de ella depende el correcto funcionamiento del dispositivo. Sin embargo, muchas personas mantienen hábitos de carga que pueden acelerar su desgaste y afectar su rendimiento con el paso del tiempo. Acciones como utilizar cargadores no originales, dejar el equipo conectado durante demasiadas horas o usarlo mientras se está cargando son prácticas que los especialistas recomiendan evitar. Por ello, expertos en tecnología aconsejan seguir un procedimiento específico al momento de conectar y desconectar el celular. Conoce cuál es la forma correcta de cargar tu celular y qué recomendaciones deberías seguir para proteger la batería y evitar daños en el dispositivo a largo plazo.

¿CUÁL ES LA FORMA CORRECTA DE CARGAR EL CELULAR?

Los especialistas recomiendan seguir un orden específico cada vez que se vaya a cargar el teléfono, ya que esto ayuda a proteger tanto la batería como los componentes internos del equipo.

Conecta primero el cargador al enchufe de la corriente. Después conecta el cable al celular. Espera a que la batería alcance el nivel de carga deseado. Al terminar, desconecta primero el teléfono. Finalmente, retira el cargador del enchufe.

Seguir este procedimiento puede ayudar a reducir el riesgo de que se produzcan cambios repentinos en el voltaje que, con el tiempo, podrían afectar el funcionamiento del dispositivo, según informa el diario La Nación.

¿QUÉ DEBES HACER SI EL CELULAR ES NUEVO?

Cuando un teléfono se utiliza por primera vez, la batería normalmente no llega completamente cargada desde fábrica. Por ese motivo, los especialistas aconsejan conectarlo al cargador original antes de comenzar a usarlo con normalidad. Si el equipo se encuentra totalmente descargado, puede tardar algunos minutos en mostrar señales de carga, lo cual es un comportamiento esperado. Además, durante los primeros ciclos de uso, la batería puede ir alcanzando gradualmente un mejor rendimiento hasta estabilizar su funcionamiento.

¿QUÉ HÁBITOS DEBES EVITAR MIENTRAS EL CELULAR SE ESTÁ CARGANDO?

Una recomendación importante es no utilizar el teléfono de forma intensiva mientras permanece conectado al cargador. Abrir aplicaciones, jugar, hacer llamadas o enviar mensajes obliga a la batería a trabajar al mismo tiempo que recibe energía, lo que puede incrementar la temperatura del equipo. También es aconsejable mantener el celular alejado del sol o de lugares con mucho calor, ya que las altas temperaturas aceleran el desgaste de la batería y pueden afectar su rendimiento con el paso del tiempo.

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¿ES RECOMENDABLE DEJAR EL CELULAR CARGANDO TODA LA NOCHE?

Aunque muchos teléfonos actuales detienen la carga cuando llegan al 100 %, permanecer conectados durante varias horas puede generar pequeños ciclos de recarga que favorecen el desgaste de la batería. Por ello, varios expertos consideran que es más conveniente realizar cargas más cortas durante el día. Asimismo, tampoco es recomendable esperar a que el nivel de batería llegue al 0 %, ya que las descargas completas pueden reducir su vida útil. Mantener la carga entre aproximadamente el 20 % y el 80 %, usar siempre el cargador original y mantener actualizado el software del dispositivo son prácticas que ayudan a conservar la batería en mejores condiciones durante más tiempo.