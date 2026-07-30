La relación entre las personas y sus mascotas ha sido motivo de estudio durante años, especialmente por el vínculo emocional que se crea entre humanos, perros y gatos. Más allá de la compañía y el afecto que brindan en el día a día, distintas investigaciones han analizado cómo esta convivencia puede influir positivamente en aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional. Por ello, conocer los efectos que puede generar tener una mascota en casa permite entender por qué estos animales ocupan un lugar tan importante en la vida de muchas familias. A continuación, repasamos los principales beneficios asociados a su compañía, así como algunas recomendaciones para fortalecer este vínculo y mantener una convivencia saludable. La información está basada en investigaciones y aportes de especialistas en salud, quienes han destacado el impacto que pueden tener los animales de compañía en la calidad de vida de las personas.

¿Tienes perro o gato? La ciencia revela cómo su compañía podría cambiar tu vida

Como el ‘mejor amigo del hombre’ suelen llamar a un perro e identificarlo así por la grata compañía que representa desde hace miles años, mientras ocurre algo similar con los gatos, siendo ambos hoy los protagonistas de diversos estudios científicos que destacan la importancia de tener alguno dentro de casa.

En ese sentido, organizaciones estadounidenses como la American Heart Association (AHA), máximo referente científico en materia de cardiología, refieren que tener una mascota ayuda a mantenerte saludable, proporcionándote tanto alivio del estrés como reducción de la presión arterial.

Asimismo, un perro sobre todo te brinda bienestar a nivel general, mientras aumenta nuestra felicidad, y también su compañía e interacción te brinda mejoría de la función autonómica, coinciden en revelar diversos estudios.

Con respecto al desarrollo de actividades saludables, la AHA aconseja que salgamos a pasear con ellos, organicemos picnics que fortalezcan el vínculo, caminemos mucho, y en líneas generales tratemos de ejercitarnos para prevenir enfermedades cardiovasculares.

¿Hay una raza de perro que casi nunca se enferma y no ladra?

Con el transcurrir de los años, los animales domésticos se han ganado un lugar en el hogar, siendo el perro aquel que te aporta una gran variedad de beneficios, y uno en particular hoy posee mucha popularidad tanto en Perú como otros países de Latinoamérica debido a curiosas características.

Quizá nunca habías escuchado que los canes no ladraban ni se enfermaban, pero hoy te presentamos a Basenji como la raza que de manera muy singular, y de acuerdo a información compartida por Gabrica, solo reacciona aullando o gimiendo ante posible peligro, por ejemplo, manteniendo siempre una musculatura ágil y gran velocidad.

Asimismo, este perro originario del África Central y extendido hacia la década del 30 a Europa y América, le ofrece a sus dueños un singular parecido a los gatos por el acicalamiento que le dedica a su propia piel, así como una autonomía que expresa energía, independencia y la condición atlética ideal para rastrear y cazar.

Las ventajas que tiene cuidar a un perro basenji

Es un animal atento, de inteligencia aguda y capaz de hacerte sentir sus emociones a través de peculiares sonidos.

Es un animal limpio por naturaleza y sin olor característico que destaca por el hecho de poder acicalarse a sí mismo.

Es un animal cariñoso y leal convirtiéndose así en excelentes compañeros para la familia.

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