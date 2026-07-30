Por Redacción EC

La relación entre las personas y sus mascotas ha sido motivo de estudio durante años, especialmente por el vínculo emocional que se crea entre humanos, perros y gatos. Más allá de la compañía y el afecto que brindan en el día a día, distintas investigaciones han analizado cómo esta convivencia puede influir positivamente en aspectos relacionados con el bienestar físico y emocional. Por ello, conocer los efectos que puede generar tener una mascota en casa permite entender por qué estos animales ocupan un lugar tan importante en la vida de muchas familias. A continuación, repasamos los principales beneficios asociados a su compañía, así como algunas recomendaciones para fortalecer este vínculo y mantener una convivencia saludable. La información está basada en investigaciones y aportes de especialistas en salud, quienes han destacado el impacto que pueden tener los animales de compañía en la calidad de vida de las personas.