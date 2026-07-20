La cotidianidad en el hogar, muchas veces resulta más llevadera gracias a la compañía de un animal doméstico tan entrañable y querido como castigado por el ser humano. El Día Mundial del Perro se celebra cada 21 de julio para recordar la importancia que ejercen como mascotas, los beneficios que ofrece, y además concientizar a la población acerca del maltrato y abandono padecido por algunos. Te contamos en qué consiste esta efemérides dedicada a los canes del mundo, desde cuándo y porqué es festejada en esa fecha conmemorativa.

¿QUÉ ES, DESDE CUÁNDO SE CONMEMORA EL DÍA MUNDIAL DEL PERRO Y POR QUÉ CADA 21 DE JULIO?

El listado de animales domésticos constituido, también, por gatos, conejos, gallos, y hasta tortugas, está representado sin lugar a dudas por el afamado y llamado “mejor amigo del hombre”, término o frase coloquial y popular que hace referencia a la lealtad, cariño y amistad que nos demuestran y profesan los perros de diversas razas.

Tener, criar, cuidar y domar un can en casa tiende a ser una de las prácticas más comunes y habituales que son realizadas desde tiempos milenarios por aquellas personas cuyo instinto los hace conmoverse, percibir y enamorarse de este mamífero social.

Sin embargo, el lado negativo de su supervivencia, y que guarda relación con el daño sufrido a manos de inescrupulosos, llevó a formalizar la conmemoración del Día Mundial del Perro como una oportunidad para sensibilizar a las comunidades sobre el trato hacia ellos, pero también para rendirle tributo a un animal incondicional que proporciona paz y favorece en el mejoramiento integral del dueño y su entorno.

Con respecto a la efemérides que se celebra cada 21 de julio, podemos indicar que no existe o se recoge evidencias y/o certezas que fundamenten su origen ni datos acerca de la persona u organización que lo declaró como tal a nivel internacional, ni tampoco la fecha en sí, pero medios como Milenio y National Geographic, coinciden en afirmar que en 2004 se estableció para concienciar sobre el abandono de mascotas ya que durante el verano en el hemisferio norte es cuando más nacen y se produce este acto cruel.

De manera irónica, y aunque varios países conmemoran el Día Mundial del Perro en el vigésimo primer día del sétimo mes del año, hay otro grupo de naciones entre sudamericanas, centroamericanas y norteamericanas como Colombia, Guatemala, Estados Unidos y México, que también lo enaltecen los 26 de agosto, y por ejemplo Argentina cada 2 de junio en honor a Chonino, un perro policía de la raza Pastor Alemán que murió defendiendo a su compañero en un tiroteo (1983).

El Día Mundial del Perro, que se celebra cada 21 de julio, es una excelente oportunidad para honrar y apreciar a nuestros fieles amigos caninos.

¿CÓMO PUEDES CELEBRAR EL DÍA MUNDIAL DEL PERRO JUNTO A TU MASCOTA ESTE 21 DE JULIO?

Desde hace 20 años, “El mejor amigo del hombre” es valorado, y abrazado con mayor énfasis debido a la celebración del Día Mundial del Perro, efemérides internacional en el cual cada dueño puede festejarlo a su manera, pero siempre buscando brindarle los cuidados necesarios para su supervivencia y bienestar.

Por ese motivo a continuación te compartimos las recomendaciones más básicas que debes hacer efectivas y cumplir con el fin de demostrarle dedicación y responsabilidad, y mejorar su calidad de vida:

- Alimentación e hidratación adecuada

- Educación animal

- Baño periódico

- Paseos, interacción y actividades físicas

- Atención y cuidados veterinarios

Esencialmente, adáptale espacios seguros y limpios, ventilados, atiende sus necesidades fisiológicas, estimúlalo mentalmente, y además preocúpate por la higiene y primordial vacunación y desparasitación.