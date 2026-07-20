Por Redacción EC

La cotidianidad en el hogar, muchas veces resulta más llevadera gracias a la compañía de un animal doméstico tan entrañable y querido como castigado por el ser humano. El Día Mundial del Perro se celebra cada 21 de julio para recordar la importancia que ejercen como mascotas, los beneficios que ofrece, y además concientizar a la población acerca del maltrato y abandono padecido por algunos. Te contamos en qué consiste esta efemérides dedicada a los canes del mundo, desde cuándo y porqué es festejada en esa fecha conmemorativa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.