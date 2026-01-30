El rincón de los muertos, obra de teatro documental dirigida por Sebastián Rubio y Yanira Dávila, fue la única producción peruana seleccionada para presentarse en el Festival Internacional Teatro a Mil, uno de los encuentros de artes escénicas más importantes de Latinoamérica.

La participación se da tras dos destacadas temporadas en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú (CCPUCP), en Lima.La obra es protagonizada por Ricardo Bromley, actor y danzante de tijeras ayacuchano, quien reconstruye su historia familiar a partir del testimonio, el archivo y el cuerpo como espacio de memoria.

El relato individual se entrelaza con la historia de Ayacucho, región profundamente marcada por la violencia política, desde los relatos fundacionales hasta las masacres ocurridas en mayo de 2023, durante el gobierno de la entonces presidenta Dina Boluarte.

El rincón de los muertos combina testimonio, archivo histórico, danza tradicional, música y lenguajes escénicos contemporáneos, construyendo una propuesta que articula memoria política y ritual.

En 2024, el proyecto fue seleccionado para presentar una primera versión de la obra en el Festival Iberoamericano de Artes Escénicas MIRADA, en São Paulo (Brasil), edición que tuvo al Perú como país homenajeado.

Al igual que en Brasil, la obra ha sido una de las más comentadas dentro de la programación de la Fundación Teatro a Mil, que en esta edición reunió a más de 90 obras provenientes de más de 15 países.

“Un espectáculo profundamente impactante, construido desde una investigación rigurosa y una búsqueda sensible. El recorrido vital que propone —a través del cuerpo y la memoria— revela historias que aún permanecen invisibilizadas”, comentó Camila Pitanga, reconocida actriz brasileña y embajadora nacional de ONU Mujeres.

La obra proyecta una gira internacional por Europa y América Latina, así como una circulación descentralizada por distintas regiones del Perú, apostando por el teatro documental como herramienta de transmisión de memoria, diálogo político y reflexión colectiva.