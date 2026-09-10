Hombreras gigantes, animal print, lentejuelas, lycra, joyas XL, colores imposibles y un volumen de cabello que requería su propio DNI: los 80 tuvieron identidad.

Hoy en día TikTok bautiza una nueva “estética” cada cinco minutos y podemos vestirnos como una clean girl el lunes y sporty chic el viernes, resulta fascinante mirar hacia una década que no tenía ningún interés en pasar desapercibida.

Si algo hicieron bien los años 80 fue ocupar espacio. Literalmente.

Las hombreras son el mejor ejemplo. Durante esos años, cada vez más mujeres ingresaban y ascendían en espacios profesionales históricamente dominados por hombres y apareció el famoso power dressing: chaquetas estructuradas, cinturas marcadas y hombros exagerados.

Giorgio Armani transformó la sastrería y Donna Karan comenzó a imaginar un guardarropa pensado para la vida real de la nueva mujer profesional. Mientras las mujeres conquistaban espacios que antes les habían sido negados, su ropa también comenzaba a ocupar más espacio. Las hombreras eran como una armadura.

Los 80 también querían que supieras cuánto dinero tenían. O, por lo menos, cuánto querían que pensaras que tenían.

Era la época de Wall Street, los yuppies y una cultura profundamente obsesionada con el éxito. El dorado, las lentejuelas, el lamé, las joyas enormes, los logos y los colores saturados encontraron el escenario perfecto.

Vestirse no solo significaba verse bien. También significaba proyectar éxito. Y cuarenta años después, ¿realmente somos tan diferentes?

Hemos pasado del quiet luxury y su obsesión por parecer millonarios sin mostrar logos al regreso del maximalismo, el animal print y la joyería exagerada. Cambiamos los códigos, pero seguimos utilizando la ropa para contarle al mundo cuál es -o cuál quisiéramos que fuera- nuestra relación con el dinero.

Entonces llegó MTV. En 1981 comenzó una revolución que hoy puede parecernos obvia: la música también tenía que verse.

Madonna convirtió el encaje, los crucifijos, el tul, los corsés y la ropa interior visible en uniforme generacional. Michael Jackson hizo de sus chaquetas militares, el cuero y un solo guante elementos reconocibles en cualquier parte del planeta. Prince apareció con volantes, maquillaje, tacones y sastrería desafiando las convenciones tradicionales de masculinidad.

Antes de Instagram estaba MTV. Y antes de que pudiéramos guardar el look de una celebridad en Pinterest, comprar una versión barata en internet y subir nuestro propio video utilizándolo esa misma noche, millones de jóvenes ya estaban esperando frente al televisor para descubrir cómo se vestían sus ídolos.

Otra herencia ochentera que probablemente tienes en tu clóset mientras lees esto: los leggings.

La fiebre por el fitness y los videos de aeróbicos, con Jane Fonda como uno de sus grandes símbolos, convirtió bodies, lycra, calentadores, zapatillas y leggings en objetos de deseo. La frontera entre ropa deportiva y ropa cotidiana comenzaba a desdibujarse.

Hoy le decimos athleisure y podemos pasar del pilates al brunch sin cambiarnos. Los 80 ya habían empezado esa tendencia.

Los años 80 no fueron solamente neón. Mientras una ejecutiva caminaba por Lima o Manhattan con hombreras enormes, convivían punks, góticos, New Romantics, metalheads y una cultura hip-hop que estaba desarrollando sus propios códigos a través de zapatillas, cadenas, tracksuits y ropa deportiva. La ropa comenzó a comunicar con enorme claridad a qué tribu pertenecías.

¿Qué música escuchas? ¿Con quién sales? ¿Contra qué te rebelas? ¿Quién quieres que te vea?

Cuarenta años después seguimos respondiendo esas mismas preguntas cada mañana frente al clóset. Solo que ahora nuestras tribus tienen nombres como coquette, office siren, old money, balletcore o cualquier otra palabra terminada en “core” que probablemente aparecerá antes de que termine de escribir estas líneas.

Y mientras buena parte de Occidente estaba obsesionada con el exceso, desde Japón llegó algo completamente diferente.

A comienzos de los 80, Rei Kawakubo, de Comme des Garçons, y Yohji Yamamoto irrumpieron en París vestidos -metafórica y literalmente- de negro.

Asimetría, deconstrucción, prendas alejadas de las curvas tradicionales del cuerpo, agujeros, volúmenes extraños, imperfección.

Frente a una industria que decía “mírame”, ellos parecían preguntar: ¿por qué tienes que mirarme de esa manera?

Su trabajo obligó a Occidente a reconsiderar qué entendía por belleza y abrió un camino que sigue siendo fundamental para comprender la moda conceptual contemporánea.

Versace podía celebrar el cuerpo, el glamour y la sensualidad mientras Kawakubo cuestionaba la propia necesidad de que una prenda fuera convencionalmente bella. Armani construía poder mediante la sastrería mientras Vivienne Westwood seguía llevando la irreverencia de las subculturas hacia la moda.

No hubo un solo 1980. Hubo muchos ocurriendo al mismo tiempo. Y luego estaba Diana.

Si queremos entender cómo una persona puede aprender a utilizar la moda como lenguaje público, basta mirar su evolución durante aquella década. La conocimos jovencísima entre cuellos románticos, volantes y mangas enormes. Con los años apareció una Diana mucho más segura, sofisticada y consciente de que cada prenda que utilizaba sería fotografiada, analizada y copiada.

Los 80 nunca terminan de irse. Cada cierto tiempo regresan las hombreras. Vuelven las cinturas marcadas, el animal print, el denim lavado, el brillo y las siluetas exageradas. Y cada generación parece descubrirlas como si fueran nuevas.

Pero creo que la herencia real de los 80 no está en ninguna de esas prendas. Está en nuestra obsesión por construir una imagen.

Los 80 entendieron que una ejecutiva podía utilizar un traje como armadura. Que un músico podía definir cómo se vestirían millones de jóvenes. Que una subcultura podía reconocerse a través de unas zapatillas. Que un diseñador podía convertirse en celebridad. Y que uno podía vestirse como la persona que aspiraba a ser incluso antes de convertirse en ella.

La ropa siempre ha contado quiénes somos. Los 80 simplemente se atrevieron a preguntarnos algo mucho más interesante: ¿quién quieres llegar a ser?