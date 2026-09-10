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Resumen

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El nuevo trend permite convertir fotografías actuales en retratos con ropa, peinados y escenarios característicos de los años 80. (Fuente: Insmind)
El nuevo trend permite convertir fotografías actuales en retratos con ropa, peinados y escenarios característicos de los años 80. (Fuente: Insmind)
Por Elida Morillo

Hombreras gigantes, animal print, lentejuelas, lycra, joyas XL, colores imposibles y un volumen de cabello que requería su propio DNI: los 80 tuvieron identidad.