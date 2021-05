Conforme a los criterios de Saber más

Precedida de sintonizadas ficciones, como “Isabella, mujer enamorada” y “María Emilia, querida”, en agosto del 2000, bajo la dirección de Augusto Tamayo y la producción de José Enrique Crousillat y Alina Ramos, América TV estrenó “Milagros”, una historia original de la escritora y guionista cubana Delia Fiallo. Una ambiciosa propuesta de América Producciones que reunió a un gran elenco de actores nacionales y extranjeros.

“José Enrique Crousillat tenía un plan de producción para hacer 8 telenovelas en el Perú. Milagros era una de ellas”, señala Ramos sobre la sintonizada ficción peruana que tuvo en los roles protagónicos a la actriz venezolana Sonya Smith (Milagros) y al mexicano Roberto Mateos (José Antonio). “El nombre lo eligió el señor Crousillat por el Señor de los Milagros”, añade.

La telenovela dirigida por Augusto Tamayo tuvo gran repercusión en el mundo. En el Perú las cifras de sintonía bordeaban los 20 puntos. (Foto: América Producciones)

Sinopsis

La telenovela narra la historia de dos familias rivales: Los Echevarría y Los De La Torre. Una de las cabezas principales de esta última familia, la malvada Lucrecia (Yvonne Frayssinet), manda a matar a todos los Echevarría, pero a la masacre sobreviven Raquel (Mari Pili Barreda) y su sobrino José Antonio (Roberto Mateos). Tras este nefasto hecho se generan una serie de situaciones movidas por odio y venganza en torno a la pareja protagonista: Milagros y José Antonio.

Elenco de lujo

La ficción de América TV tuvo en los roles antagónicos a Yvonne Frayssinet, Malena Elías y Reynaldo Arenas. Roberto Vander, Juan Vitali, Karina Calmet, Virna Flores, Hugo Cosiansi y Paul Martin destacan en los roles estelares.

“Las telenovelas de América Producciones exigían un nivel de producción de calidad muy alta y con mucha inversión. ‘Milagros’ tuvo grandes actores. Se grabó durante ocho meses, sin incluir pre ni post producción”, afirma Alina Ramos.

Escena complicada

Las primeras escenas y las más dramáticas de la ficción de América TV: las del asesinato a los Echevarría y posterior incendio de la mansión, se grabaron en la histórica hacienda San José en Chincha. Tamayo San Román destaca el gran realismo que estas tuvieron.

“‘Quemamos la hacienda San José', luego la tuvimos que reconstruir. Hicimos una maqueta enorme, grandota, de unos cinco metros de largo. Fue una producción de gran inversión, con un nivel de profesionales nacionales y extranjeros enorme”, alude el realizador.

“La escenografía de Guillermo Isa fue espectacular, la biblioteca era de doble piso, la escalera era caracol, la sala majestuosa”, enfatiza.

Récord

Recuerda, además, que debían iniciar las grabaciones de la telenovela, cuando un retraso involuntario puso en riesgo el presupuesto que manejaba la producción. “Nos dijeron que teníamos que apurarnos porque de lo contrario nos íbamos a pasar del presupuesto. Entonces, generamos una estrategia de grabación que nos permitió grabar 75 escenas por día: 35 en la mañana y 35 en la tarde. Empezábamos a grabar a las 8:30 a.m. y terminábamos a las 7: 00 p.m.. Fue una hazaña, al parecer marcamos un récord latinoamericano”, destaca Tamayo.

A la pantalla grande

La apasionante historia de odio y venganza entre Los Echevarría y Los De La Torre tras su éxito en la televisión iba a ser llevada a la pantalla grande. “Con la productora general y el productor asociado viajamos a Miami a visitar a Delia Fiallo para que nos contara un poco qué quería y esperaba de la telenovela, también porque había interés de hacer una película sobre ‘Milagros’”, detalla el director de cine y televisión.

Reynaldo Arenas

Uno de los papeles más vitoreados de la ficción de América Producciones fue el interpretado por Reynaldo Arenas. Leoncio Peña ‘Jaguar’, un asesino y violador que sembró terror y miedo desde su primera aparición.

“Al personaje le di connotación de un jaguar, de una pantera, me dejé crecer el cabello y comencé a tomar la postura de un felino. Fue un trabajo muy interesante, desde el primer capítulo lo pintaban como un ser totalmente desquiciado, psicópata y enfermo: quema la hacienda, mata como a 25 personas y viola a la novia”, recuerda el actor nacional.

Anécdota

Las maldades del ‘Jaguar’ parecían no tener límites. El personaje de Arenas rápidamente acaparó el interés del televidente, al punto que la producción optó revivirlo, luego de haberlo ajusticiado.

“Después de grabar la muerte del Jaguar viajé a Estados Unidos, a la casa de mi hija, y un día Cusi Barrios me llama para pedirme que regrese porque querían revivir a mi personaje. Me dijo que había funcionado, que no podía morir”.

“Entonces, volvimos a grabar mi muerte, y cuando la cámara enfocó mi mano, me pidieron que mueva el dedo índice…. Reaparecí en la telenovela con una cicatriz en la cara y mucho más malvado y vengativo. La gente creía que yo, Reynaldo, era malo como mi personaje, en la calle me miraban con odio, me llamaban desgraciado. Yo me divertía”, remarca el destacado actor nacional.

Reynaldo Arenas como Leoncio Peña ‘Jaguar’, un asesino y violador que sembró terror y miedo desde su primera aparición en "Milagros". (Foto: América Producciones)

Roger del Águila

Roger del Águila interpretó al pintoresco, enamoradizo y soñador, director de teatro Felipe ‘Pipo’ Guzmán. Un personaje secundario que logró calar en el corazón del televidente por su nobleza y carisma.

“Antes de ‘Milagros’ había actuado en ‘Amor serrano’ y en otras telenovelas; pero a esta producción le tengo un cariño especial, el elenco de actores era tan grande que todos no nos conocíamos, había bastante unión, profesionalismo y respeto entre los técnicos y los actores. Fue una época hermosa y bonita experiencia para todos”, destaca el artista nacional.

Romance

Durante el rodaje, Sonya Smith y Paul Martin, que daba vida al doctor Martín Bellido Rosas, se conocieron y enamoraron. Aunque se habló de boda, el romance no prosperó.

“A todos nos gustaba (la pareja), Paul es muy carismático, me cae súper bien, es muy amable, muy chévere con todos, me encantaba que esté con Sonya”, recuerda Del Águila.

Sonya Smith y Paul Martin se conocieron y enamoraron durante las grabaciones de la telenovela. (Foto: El Nacional / GDA)

VIDEO RECOMENDADO

Susana Bamonde en entrevista con El Comercio habla de "La ciudad y los perros". (Video: José Manuel

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR