Conforme a los criterios de Saber más

Enero del 2019. La historia del videoclip de “Jugo de tamarindo”, lanzado en 2003 y protagonizado por Karen Dejo, fue llevada a la pantalla grande bajo la dirección y producción de Julio Andrade. El músico peruano pretendía repetir el éxito de su popular entrega musical.

“Después de ‘Jugo de tamarindo’ a Karen y a mí nos quedaron muchas ganas de volver a hacer algo juntos, y hacer un nuevo video era algo muy forzado. Un día, durante un viaje con mi esposa, se me pasó por la cabeza la idea de llevar la historia de la canción al cine. Asumí el reto, me puse las pilas, llamé a Karen y ella aceptó”, recuerda Andrade Ríos.

“La idea era buena, teniendo en cuenta que ese tema me devolvió a la popularidad, sobre todo con las nuevas generaciones, las que estaban pegadas a agrupaciones como Libido, TK y Ádammo. Nos llevó a desarrollar giras por todo el país, nos dio grandes satisfacciones”, añade.

La desbordante sensualidad de Dejo en el clip dirigido por Percy Céspedes, con reminiscencias a Kim Bassinger y a los contraluces de “Nueve semanas y media”, se repitió en el filme. “Karen tiene mucho swing, un dominio de ritmo increíble, es sensual, bella. Más allá de unas pautas que le dimos, el papel lo desarrolló ella misma”, destaca Andrade.

Avant premiere Lima enero 2018. (Foto: archivo personal de Julio Andrade)

Dimisión

Inicialmente, el filme tenía a Jorge ‘Coco’ Bravo en la co-dirección. De aquella incipiente etapa existe un tráiler no oficial que llegó a filtrarse a través de las redes sociales. “Coco hizo ese video porque estaba en el proyecto, lamentablemente -para mis intereses- recibió una propuesta importante y bien remunerada: la película de Deyvis Orosco (’Somos Néctar’). A mí solo me estaba brindando un apoyo porque somos amigos desde hace muchos años, tuvo que priorizar, lo entendí perfectamente”, asegura Julio.

Inicio de rodaje "Jugo de Tamarindo", la película... pic.twitter.com/C0duyvsZSa — Coco Bravo (@cocobravob) March 18, 2016

Sinopsis

La película “Jugo de tamarindo” se centra en un músico (Andrade) con líos domésticos y maritales. Hasta que en plena gira se reencuentra en Ica con ‘Morocha’ (Dejo), una bailarina de un night club con quien tiempo atrás realizó un exitoso videoclip.

“Con la canción busqué reivindicar a la mujer que trabaja en un night club. La idea surgió de una gira que hicimos un grupo de artistas a la selva peruana. Uno de los músicos, no voy a revelar su nombre, pero es conocido, se enamoró de una mujer que bailaba en uno de esos lugares. Me llamó la atención el enamoramiento entre el parroquiano y la chica, esa situación que fue más allá del servicio”, destaca el realizador.

“Y la película es una combinación de la ficción, la realidad y de ‘Jugo de tamarindo’, el video. Y sin lugar a duda, los personajes que aparecen en la historia fueron dándole ese sabor y picardía que gustó mucho”, remarca el cantautor nacional, para luego descartar que haya nutrido el filme con vivencias personales.

“No es mi historia -definitivamente- porque yo no llevo una doble vida, acabo de cumplir 36 años con Pilar, mi señora. Y ella no es alcohólica como Gloria (Leslie Stewart). En lo que podríamos coincidir es en las giras, cuando llego al hotel con mi mánager (Alonso Cano) y nos recibe el empresario con Whisky en la mesa. De repente he cometido excesos, pero siempre con la ventana bien cerrada”, aclara.

Actores

Junto a Dejo y Andrade, actúan en el filme: Leslie Stewart, Carolina Álvarez, Américo Zúñiga, Nicolás Fantinato, Gerardo Zamora, Gustavo Cerrón, Carlos y José María Barraza, Kukuli Morante, Patsy Bendayán, Renato Pantigozo, Laura Borlini, Alonso Cano y Fernando Pasco Matos.

“No hubo cásting, a todos los elegí yo, pero siempre con el aporte importante y valioso de mi esposa, mi brazo derecho. Ella siempre estuvo a mi lado apoyándome, viendo los perfiles que se requerían para los papeles. Al principio, Nicolás Fantinato figuraba entre el elenco de actores, pero tuvo que retirarse del proyecto porque una chamba importante que tenía con América TV, le imposibilitaba llegar a las grabaciones en Ica. Algo similar pasó con Clelia Francesconi. Ella iba a tener el papel que hizo Patsy Bedayán (Katrina), ya habíamos ensayado, pero tuvo que retirarse. Y Patsy lo hizo muy bien, incluso planteó el topless de una de las escenas, bastante erótica, sensual, bien tratada”, recuerda Julio.

Carga erótica

Una de las escenas más comentadas del filme por la gran carga erótica fue la protagonizada por Julio y Karen en el jacuzzi. Según el realizador, esta fue una de las más complejas e intensas que le tocó interpretar.

“Fue bastante difícil, sobre todo para mí. Filmamos de corrido durante diez minutos, aproximadamente. Marcamos pautas, para no estar tocándonos, le pusimos una carga preaprobada, ayudó mucho la confianza que Karen y yo nos tenemos, lo patas que somos”, explicó.

Entrevista Telemundo en Virginia un día antes del avant premiere. (Foto: archivo personal de Julio Andrade)

KAREN DEJO

Cuando Karen recibe la propuesta de Andrade para protagonizar su segundo largometraje, inspirado en el videoclip de “Jugo de tamarindo”, la actriz asegura que no necesitó evaluar su respuesta. Sin embargo, a diferencia del videoclip, en el que no puso objeciones para interpretar a una bailarina de night club; en el filme, condicionó su participación.

“Cuando hice el videoclip era soltera, aventada, más desinhibida: pero cuando grabamos la película ya era mamá, eso hizo que le pusiera un poquito de límites a las escenas en las que tenía que quitarme la ropa. Hubo una en la que estaba con Barraza (José María) en la playa y tenía que sacarme el brasier. Lo hice, pero de espaldas, para que no se viera nada. Antes de grabar, nos sentábamos a conversar, íbamos ajustando los textos”, explica la actriz.

Preparación

Para la construcción de ‘Morocha’, Karen Dejo visitó clubes nocturnos y recurrió a material audiovisual, sobre todo a películas taquilleras, como “Showgirl” con Elizabeth Berkley como protagonista.

“En la película no solo tenía que bailar, era una mujer con una historia dura, difícil. Para la parte sensual del papel me inspiré en el trabajo que la actriz de ‘Salvado por la campana’, la que interpretaba a Jessie Spano, hizo en ‘Showgirl’”, remarca Dejo.

Fracaso

Ni las críticas, ni la taquilla beneficiaron al filme de Andrade que llegó a las salas de cine el 24 de enero del 2019. Pese a la gran expectativa que generó su estreno, en su primer fin de semana solo la vieron 1200 personas.

“No funcionó. Invertimos como 100 mil dólares, que puede resultar ínfimo si lo comparamos con inversiones de otras producciones, pero para mí era un monto fuertísimo. Recuperamos solo el 15 %. Aunque, actualmente, gracias a Movistar Play y Amazon Prime Video ha habido una inyección alucinante (de dinero por la proyección en esas plataformas) que me ha devuelto la sonrisa. No he recuperado mi inversión, pero la satisfacción que me ha dado esta película, no me la quita nadie”, finaliza Julio Andrade.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR