De las profundidades del inmenso y misterioso río Amazonas emergió Yuru, hija de la madre selva y del sol, responsable de preservar la naturaleza y defender la vida animal en el planeta Tierra.

Inicios de 1997. Al ponerle fin a la sociedad que mantenía con Susana Bamonde y Margarita Morales, la productora Michelle Alexander apuesta con Del Barrio Producciones por una de las ficciones más entrañables de la TV peruana: “Yuru, la princesa amazónica”. La serie de 25 capítulos que tuvo a una adolescente Mayra Goñi en el rol principal, emitida por Frecuencia Latina a las 9:00 p.m., concitó gran atención de un público tanto adulto como niño.

Según Yashim Bahamonde, libretista y actor de esta producción nacional, el universo ficcional de la serie fue construido en base a un filme que Michelle le entregó cuando le encargó crear los guiones. “Ella tenía una película que retrataba muy bien la historia que quería producir en ese entonces, me la pasó y en base a eso surgió todo. Me inventé los personajes: Tunche (Lucho Cáceres), Culebra (Christian Ysla), Maki (Magdyel Ugaz), Yuru (Mayra). Los guiones los escribí conjuntamente con Gerardo Ruiz Miñán, Danny Céspedes Vargas y Rita Solf”, destaca el creativo.

“La idea era hacer una historia que conecte con la infancia, con los niños, con el respeto a los animales, el cuidado de la naturaleza y el ecosistema; y todo a través de una historia sencilla, como el amor de una niña por su mascota: un monito al que una doctora quería capturar para hacer un experimento que le permitiera ganarse un Nobel. Cuando te dan libertad para divertirte en la escritura, como siempre me la dio Michelle, se pueden hacer ese tipo de cosas. La historia fluyó, la pasé muy bien con los compañeros guionistas”, remarca Bahamonde.

Clásicos del cine como “El libro de la selva” y “El hombre araña” sirvieron de inspiración para que Yashim diera vida a una de las producciones peruanas de mayor éxito de los años 90. “Cuando escribo siempre tengo referencias de muchas historias que he visto, de ‘El hombre araña’, por ejemplo, saqué esa frase que una voz en off repetía al inicio de la serie: ‘Cada don conlleva a una responsabilidad’. Estoy seguro que las personas que entienden el mundo Marvel la reconocieron apenas la oyeron”, cuenta el guionista. “Y quien estaba detrás de esa voz en off era Alberto Ísola”, añade.

“Yuru, la princesa amazónica” se desarrolló en medio de escenarios exóticos, como el albergue turístico Rainforest, la comunidad Gen Gen del río Momón y Quistococha en Iquitos. Para recrear la escena del ritual de la ayahuasca, la producción se trasladó hasta el Parque de las leyendas, en Lima.

“En Iquitos grabamos durante tres semanas aproximadamente, con lluvias torrenciales, mosquitos y bastante calor. La selva es agreste y dura, pero contábamos con todas las requerimientos necesarios para mitigar esas dificultades”, destaca Bahamonde, quien en la serie también interpretó a ‘Piraña’.

“Tuve un personaje pequeño, aparecí en un par de escenas, era un traficante de animales al cual Illari (Paloma Yerovi) y Leonardo (Diego Bertie) recurrían para encontrar al Tunche y al Culebra. Fue una experiencia muy bonita y divertida”, relata.

PALOMA YEROVI

Paloma fue Illari, una documentalista preocupada por las especies silvestres de la selva. Junto a Leonardo, de quien se enamora, emprende una apasionante y peligrosa búsqueda de información en torno al tráfico de animales en el Perú.

“Yo venía de estar en otras producciones con Michelle, por eso no hice cásting. Yuru fue una experiencia muy bonita, increíble, fue alucinante grabar en la selva, recuerdo que una mañana, en Iquitos, vi a un delfín rosado, el lugar era hermoso”, recuerda la actriz.

Detrás de cámaras de "Yuru, la princesa amazónica". En la imagen están la productora Michelle Alexander y las actrices Paloma Yerovi y Mayra Goñi. (Foto: archivo El Comercio / Fernando Fujimoto)

Destaca, además, que la escena de la ayahuasca fue especial y enigmática. “Me concentré tanto que sentí cosas especiales, mágicas. Sentí como si realmente estaba haciendo el ritual hubo una conexión. De hecho me informé mucho sobre el ayahuasca y consulté a personas que lo habían hecho para entenderla”, aclara.

El pequeño monito que Yuru protegía era un tití y fue prestado por la Granja Villa. “Siempre estaba con su cuidadora, era como un bebé, usaba pañal, tomaba biberón, era demasiado hermoso, el engreído de todos”, recuerda Paloma.

En la fotografía, Mayra Goñi, Michelle Alexander, Gian Piero Mubarak y Paloma Yerovi. (Foto: El Comercio / Fernando Fujimoto)

MAYRA GOÑI

Mayra tenía catorce años cuando llegó a la serie de Michelle Alexander a través de un riguroso cásting en el que participaron miles de talentosas adolescentes. La actuación era importante para la actriz, sin embargo -en ese entonces- la música era lo que más amaba.

“Me siento feliz de haber sido seleccionada. A mí siempre me gustó la actuación pero la verdad no pensé que podría comenzar con un papel protagónico, es todo un reto, espero no defraudar al público”, señaló Mayra en una entrevista al diario La República, que data de diciembre de 1996.

“Mayra llegaba con su mamá (Maribel Gastiaburu) a las grabaciones, era una niña muy linda, dulce, alegre y muy profesional, disciplinada. Hicimos click desde el principio, hasta ahora mantenemos contacto”, remarca Paloma Yerovi.

