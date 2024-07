El confort no es solo una apuesta simple que hace el restaurante Franklin. A través de su comida, inspirada en sabores americanos, y de sus locales -que transmiten una esencia acogedora- logran atraer a un público variado y en búsqueda de comida rica, un buen ambiente y algo para cada gusto. Provecho visitó su segundo espacio, ubicado en el C. C. El Polo (Surco) y aquí te contamos más sobre la experiencia.

MIRA: El paraíso de las carnes se esconde en un mercado limeño y aquí te contamos por qué lo debes conocer Todo comenzó hace seis años, con la idea de traer a nuestra capital un restaurante con estilo pero sin perder de vista una carta donde brillan los platos de “comfort food” americanos y el uso de ingredientes de calidad. Así, en San Isidro -frente al Parque Roosevelt e inspirados en el presidente de EE.UU. del mismo nombre- decidieron abrir las puertas. / Franklin Desde sus inicios, la creatividad para servir platos de siempre con un toque distinto y dignos de ser capturados en fotos, les premió con el reconocimiento y la visita de comensales de todos lados. En 2022, llegan al Centro Comercial El Polo, en Surco, para continuar apostando por una comida generosa, con sabores bien pensados y una coctelería interesante. Junior Arenas, chef ejecutivo de la marca, explica que para incorporar nuevos platos en la carta “se proponen opciones inspiradas en algún viaje o alguna cocina interesante de ser versionada. Una vez clara la idea, comenzamos a investigar, crear, jugar con sabores, colores, ingredientes”. / Franklin La ambiciosa carta incluye desde cócteles de autor hasta vinos por copa, sin olvidar la selección de clásicos. En la sección de snacks encontramos croquetas de chorizo y cheddar o una buena pizza burratta marguerita. También se pueden disfrutar entradas como carpaccio de lomo o sánguches como el RTBLT (pollo, tocino, lechugas y otros toques). Se incluyen ensaladas, hamburguesas y pastas de distintos tipos. Apostando por saciar el apetito de todo tipo de clientes, Franklin cuenta con una carta 100%, el resultado del trabajo del chef Arenas y la creadora de contenido Emily Bennett. Con esfuerzo, dedicación y pruebas, lograron lanzar ocho platos que nada tienen que envidiar a sus contrapartes. Por ejemplo, se puede disfrutar de una “hamburguesa” clásica, incluso con queso, pero todo a base de plantas. Otros de los favoritos son el Truffled Mac and Cheese y el Club Sandwich. / Pierina Denegri Davies Si se trata de incluir a las mascotas, una buena noticia es que este restaurante es petfriendly (es decir, permite el ingreso de las mismas). incluso cuentan con una carta de opciones para los compañeros de cuatro patas: hamburguesas, bites y helado de yogurt son algunas de las delicias que podrán disfrutar. Con el Club de Suscriptores puedes disfrutar tus descuentos en restaurantes todas las veces que quieres. Lo que probamos Nos sentamos en la barra, que tiene una vista privilegiada no solo del restaurante, sino del arte con que trabajan los bartenders. Empezamos -como se debe- curioseando la carta de cócteles, hasta que nos animamos por dos opciones que rápidamente se volvieron de nuestras favoritas. El favorito de la noche, con toques dulces y rosados, es el Rose Garden a base de gin, rosas blancas y flores de azahar y cítricos. / Mariana Ruiz Franklin ofrece un festival de negronis, en los que utilizan ingredientes como gin, sinsonte (aperitivo de ajíes) y ron. El elegido fue The Voice Negroni, inspirado en Frank Sinatra. Combina gin, vermouth al Parmigiano Reggiano, shrub de tomate italiano y Campari. El resultado es un cóctel intrépido, de sabores umami que abre perfecto el paladar para disfrutar algún piqueo o entrada. Nuestra entrada favorita es el Salmón Gravlax. Así como su nombre lo indica, se sirven -de manera hermosa- pedazos de salmón, palta cremosita, horseradish, arúgula y tostadas finitas, perfectas para ser utilizadas como la cama de cada bocado. Una novedad son los Pork Tacos, que combinan un chanchito con toques dulces, chalaquita de col encurtida y gel de palta en una tortilla de harina en su punto. / Franklin Los fondos son muy variados, pero decidimos apostar por una apuesta nueva y un clásico muy querido de la carta. La Vaca Frita Estilo El “Versailles” de Miami, es un plato contundente, perfecto para compartir si se busca probar de todo un poco. Una tierna falda de res al limón, con cebollas blancas, se acompaña con plátano, croquetas de yuca y arroz moro (con frejol negro). Entre las preparaciones ya queridas, el Truffled Mac & Cheese es infaltable. Los clásicos fideos con queso cheddar se elevan gracias a la adición de parmesa y aceite de trufa blanca. El resultado es una delicia gratinada suculenta. / Franklin Cerramos la noche con un nuevo favorito, el tiramisú al estilo Franklin. En una copa con crema de queso mascarpone y biscotelas caseras, se agrega café y licor, para darle un toque especial y aún más fuerte que el clásico postre. Con este y los demás platos, el restaurante nos muestra sus ganas de imprimir su toque en cada creación, un esfuerzo a reconocer. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Franklin Kitchen & Bar (@franklinrestaurante) Datos: El local de Franklin en El Polo I se encuentra en Av. El Polo 670, Surco. Atienden de lunes a jueves, desde el mediodía hasta la 1 a.m., viernes y sábado de 10 a.m. a 2 a.m. y domingos, hasta la medianoche. Puedes conocer más sobre su propuesta en el Instagram @franklinrestaurante.