En 2008, RTI Televisión de Colombia produjo para Telemundo “Victoria”, una historia de amor y traición, marcada por la diferencia de edad y el prejuicio, que tuvo en los roles protagónicos a Victoria Ruffo y Mauricio Ochmann, y en el antagónico a Arturo Peniche.

Durante su emisión en Perú, en Andina de Televisión (ATV), esta adaptación de la telenovela “Señora Isabel” (1993), fue líder de audiencia, y mantuvo ese liderazgo, incluso, cuando ocupó el horario de “Magaly TV”, luego que la periodista fuera recluida en prisión tras ser hallada responsable del delito de difamación en la demanda que le interpuso el futbolista Paolo Guerrero.

Considerada una de las telenovelas más exitosas de Telemundo a nivel internacional, “Victoria” narra la historia de Victoria Santiesteban, una mujer de 50 años de edad, que durante la celebración de su 25th. aniversario de casada descubre que su esposo, Enrique Mendoza (Arturo Peniche), le es infiel. Pese al dolor del engaño, decide continuar con su matrimonio, pero termina siendo abandonada. Y cuando creía que nunca más volvería a enamorarse, conoció a Jerónimo (Mauricio Ochmann), un joven 16 años menor que ella, le devolvió la fe en el amor.

Interpretando a Camila Matiz, un personaje determinante en la historia, destaca la actriz peruana Diana Quijano. Camila es amiga incondicional de Victoria, es una mujer bella, amante de las cirugías estéticas, las rutinas de ejercicios y las relaciones pasajeras. Ante el mundo muestra una gran seguridad, pero en el fondo depende de las opiniones de sus parejas de turno para sentirse valiosa.

Diana Quijano interpretó a Camila Mati en "Victoria". (Foto: archivo personal de Diana Quijana)

“Estaba trabajando en “Sin vergüenza”, una telenovela que hizo RTI Televisión en ese tiempo, cuando me tocó hacer cásting para Camila, me trajeron una peluca, pero me negué a ponérmela, pese a que me dijeron que era un pedido de gerencia, que el personaje debía tener el cabello largo y yo lo tenía bastante corto. Lo curioso fue que después viajé a Miami, regresé a mi casa, y como me quedó el bichito del pelo largo, me puse extensiones. Y cuando me llamaron para decirme que me habían dado el personaje, el gerente que había pedido pelo largo, me dice: “No sé cuánto has invertido en ese pelo, pero te lo sacas porque yo defendí tu pelo corto’”, recuerda Diana Quijano sobre su ingreso a la telenovela.

“Todas las actrices sexys de Colombia hicieron el cásting para Camila. Fue el personaje catalizador de la novela, además de ser súper soñado para cualquier mujer. Me gustaba mucho porque tenía quiebres emocionales fuertes, justamente por las malas decisiones que tomaba”, añade la artista peruana.

ROL PRINCIPAL

Para elegir a Victoria, el equipo de cásting de la propuesta de IRT dirigida por Rodolfo Hoyos y Andrés Bierman, barajó varios nombres, entre ellos el de la recordada actriz argentina Christian Bach.

“Mientras estaba haciendo ‘Sin vergüenza, llegó Christian Bach a ver las grabaciones. Había rumores de que que estaba negociando el papel principal de ‘Victoria’. Un día el director que me iba a dirigir, me dijo: ‘Diana, si la escogen y te escogen a ti vas a tener que ponerte lentes oscuros porque las dos, la actriz principal y la amiga, no pueden tener ojos claros”, rememora Quijano Valdivieso.

Al ser un personaje distinto a ella, Diana tuvo que valerse de artilugios para construir el personaje. “Conseguí lecturas sobre mujeres adictas al sexo, recurrí a un cirujano plástico para que me pusiera bótox, me levanté las cejas hasta el techo de la frente y me aumenté un poquito la boca. Todo eso me ayudaba a sentirme Camila y cuando me veía al espejo ya no veía a Diana, sino al personaje. Lo que más me gustaba era los puntos vulnerables del personaje, pues lo que nadie cuestiona de una mujer que parece segura, es la vulnerabilidad que puede tener entre cuatro pareces. Ese contraste me gustaba, lo tomé como un desafío”, destaca la actriz.

LOCACIÓN

La ficción de Telemundo se grabó durante ocho meses en una antigua hacienda colombiana, hermosa, pero dañada por el tiempo; según relata la recordada Lucero Ríobueno de “Prisionera”.

“Era hermosa, pero cuando llovía se inundaba y teníamos que cambiar el día de grabación o subir todos al segundo piso, muertos de frío. Esa casa tuvo maravillosos tiempos de gloria, tenía una glorieta linda, pero en el tiempo en que grabamos casi casi se caía a pedazos”, recuerda Diana.

LAZOS AMICALES

La amistad sincera y bonita que Camila y Victoria tenían en la ficción, también se dio en la vida real. “Nunca me había tocado una protagonista tan humilde, tan compenetrada con su trabajo y dispuesta a ayudar. Victoria Ruffo me enseñó a manejar el apuntador -un dispositivo que te ponen en el oído y te van diciendo la letra- que dicho sea de paso no me gusta usarlo porque soy disléxica, a mí no me funciona bien. A Victoria le tengo un gran cariño, somos amigas”, señala tras destacar el nivel de camaradería que había entre el equipo técnico y de actores.

“Nos íbamos de fiesta juntos, con el único que no alternábamos era con Mauricio Ochmann, él se la pasaba en su rollo, mantenía una vida privada bien privada, pero no era antipático ni nada. Nos hemos divertido bastante, a mí me gustaba bailar con Arturo porque es un gran bailarín. La promoción fuerte éramos los grandes, eso era lo bonito de esta telenovela”, recuerda Quijano.

Diana Quijano y Victoria Ruffo. (Foto: Facebook Victoria Ruffo y Cesar Evora Pareja Tekila)





ÍNTIMA ESCENA

El estilo de vida liberal que llevaba Camila, nunca había representado un problema en su amistad con Victoria, hasta que se involucró sentimentalmente con Santiago, el hijo de los Mendoza Santiesteban (Ricardo Abarca).

“Camila se mete con el hijo de Victoria, personaje que hacía Richi Abarca, un actor mexicano que, si bien tenía 21 años, parecía de 15. Recuerdo que me tomé una foto con él y se me veía como dos metros más grande, por lo guagua que era. Cuando tuvimos que hacer nuestra primera escena de sexo, el niño estaba súper nervioso. Todo caballero se metió a la cama y me dijo: “He pedido que pongan otra sábana, para que te metas tú, no te preocupes, me voy a portar bien’. Y en el momento del tres, dos, uno, el niño no me tocaba. Le dije: ‘Agárrame, sino qué cosa se va a ver en la pantalla, estamos trabajando, no hay problema’. Y nos matamos de risa”, recuerda Diana.

