Conforme a los criterios de Saber más

Era 1999. Catorce años después del éxito de “La ciudad y los perros”, Francisco Lombardi adaptó una nueva novela de Mario Vargas Llosa al cine: “Pantaleón y las visitadoras”. A diferencia de la primera entrega, cuando el Nobel de Literatura 2010 le pidió al cineasta peruano hacer una revisión del guion terminado antes de empezar con las grabaciones, esta vez, su pedido fue ver la película antes de que llegue a las salas.

“Como quedó muy contento con la adaptación de ’La ciudad y los perros’, cuando le comuniqué lo de ‘Pantaleón...' me expresó su conformidad y estimación. Le pregunté si quería participar en el guion, me dijo que no porque confiaba en mi trabajo. Lo único que me pidió fue ver la película antes de su estreno”, recuerda el realizador.

Con la fecha de estreno programada, Lombardi Oyarzu buscó al escritor para mostrarle el resultado final de su arriesgada propuesta, pero por esos días Vargas Llosa daba cátedra en una universidad de Washington, Estados Unidos. “Entonces, no me quedó más remedio que tomar un avión con mis diez rollos e irme para allá. Alquilamos una sala de proyección y, luego de verla, se mostró sorprendido por la parte final. Me dijo que esa vuelta, un tanto dramática que le dimos, le había gustado. Estaba contento”, destaca el realizador.

Inicialmente, América Producciones adquirió los derechos de la novela de Vargas Llosa para hacer una serie de TV y contrató los servicios de Lombardi como director. Llevarla al cine fue una idea que surgió luego, a medida que el proyecto fue tomando forma.

“La verdad no estaba muy interesado en hacer una serie porque los tiempos que daban para poderla hacer eran cortos, no me entusiasmaba; y adaptar ‘Pantaleón...’ al cine era sumamente difícil porque tiene un tono que fácilmente puede llevar a una fórmula de comedia bastante chabacana, como ocurrió con la primera versión que se hizo de la película en los años 70, que, si lo ves hoy, parece un sketch cómico. Sin embargo, cuando vi que en la adaptación que hicieron Giovanna Pollarolo y Enrique Moncloa, el personaje principal asumió cierto peso dramático, me animé a plantearle a Canal 4 hacer una película, además de la serie”, recuerda Lombardi.

Director Francisco Lombardi en pleno rodaje de "Pantaleón y las visitadoras". (Foto: Ynca Films / Difusión)

Argumento

“Pantaleón y las visitadoras” narra la historia del capitán del Ejercito Pantaleón Pantoja, hombre íntegro y buen esposo que monta en plena selva un burdel en cumplimiento de una misión: aplacar los deseos sexuales de sus tropas. Y todo marcha bien para Pantoja, hasta que se relaciona sentimentalmente con Olga, 'La Colombiana”, una integrante del servicio.

Figuras

El filme de Lombardi tuvo al peruano Salvador del Solar y a la colombiana Angie Cepeda en los roles principales. Mónica Sánchez, Pilar Bardem, Gianfranco Brero, Aristóteles Picho, Tatiana Astengo, Marisela Puicón, Gustavo Bueno, Norka Ramírez, Sergio Galliani, Maricielo Effio, Tula Rodríguez, entre otros actores, también formaron parte del elenco. Al igual que Ricardo Morán, quien tuvo una corta participación en esta producción nacional.

“A Salvador lo convocamos porque era un actor de teatro muy reconocido, tenía gran solvencia. En el caso de Angie, venía trabajando una telenovela que tenía mucho éxito, de época, en América TV: ‘Luz María’. El mismo canal la propuso, y nosotros estuvimos de acuerdo porque, además de ser una mujer muy bonita, es una gran actriz, muy estudiosa, talentosa, y con mucho interés de aprender. Y Ricardo está casi minuto y medio en pantalla, en ese tiempo todavía tenía cabello”, señala Pancho.

“Pantaleón y las visitadoras” fue una propuesta ambiciosa, grabada entre Lima y la selva de Iquitos durante doce semanas. Según Lombardi, se invirtió casi un millón de dólares en la realización de la película. “El presupuesto era alto, poco habitual para el cine peruano. Fue una producción complicada, se construyó ‘Pantilandia’ -literalmente- en medio de la selva, al lado del río, en un paraje alejado, a fin de evitar el ruido de los peque-peque (canoa motorizada). Cada semana iba y venía personal, eso elevó mucho los costos", recuerda.

La película de Pancho Lombardi llevó al cine a más de 635 mil espectadores. Fue el estreno más taquillero de ese año, superando, incluso, a las propuestas de Hollywood. “Si en ese tiempo hubiésemos tenido la cantidad de salas que tenemos hoy, hubiésemos llegado a doce millones de personas, una situación similar a la de ‘Asu Mare’’”, destaca el realizador.

Comentada escena

Reconoce, además, que gran parte del éxito de su largometraje radica en el volumen de publicidad que tuvo -en su momento- pues América TV le dio importante exposición. Las escenas de desnudos, sobre todo, las protagonizadas por Angie Cepeda, también jugaron un papel determinante.

“La primera vez que hablé con Angie, le anticipé que la película tenía esas escenas, y no era que ella estaba contenta con eso, pero, me dijo: 'Quiero el papel y si hay desnudos, adelante’. Y la escena en la que sufrió más, no fue precisamente cuando Pantaleón le pide que se desnude para ver sus atributos, como una cosa técnica. Fue cuando simula un acto sexual con Pantaleón y este recibe una llamada telefónica. Le costó hacerla, pero, al final, todo salió bien, terminó contenta. Fueron escenas justificadas porque había que darle sentido a esa ruptura que tiene el personaje principal con su propia ética, había que mostrar los atributos (de ’La Colombiana’) que le hicieron tambalear de esa manera”, destaca el cineasta.

Marisela Puicón

El largometraje peruano marcó el debut actoral de Marisela Puicón en la pantalla grande. La actriz, quien interpretó a la visitadora Sandra, contó que para conseguir el papel tuvo que pasar por un riguroso cásting, a cargo de Ricardo Velásquez. “Fue el personaje más difícil de mi carrera”, asegura.

“Cuando me dijeron que el cásting se hacía con ropa muy chiquita, me puse a entrenar en el gimnasio, a preparar mi físico para estar bien. Y una vez que me eligieron, tuve que pasar por otro filtro, en el que se iba a elegir los dos o tres cuerpos que iban a salir desnudos. Para mí fue duro porque era romper con creencias limitantes, miedos internos, pero trabajar con Lombardi, era un sueño. Fue un gran inicio, me abrió muchas puertas”, destaca la actriz.





Angie Cepeda

Durante una conferencia de prensa, días previos al estreno de la película, Angie Cepeda narró cómo fue su ingreso a la producción nacional. “Cuando Pancho me dijo que quería que hiciera el personaje, inmediatamente leí el libro. Él tenía claro que quería que 'La Colombiana’ sea sensual, no vulgar y que tuviera algo de misterio y tristeza. Estaba nerviosa, pero confiaba en Pancho y en Salvador, aunque necesité un poquito de whisky para soltarme”, confió.

"Pantaleón y las visitadoras" tuvo en los roles principales al actor peruano Salvador del Solar y a la colombiana Angie Cepeda. (Foto: Ynca Films / Difusión)

Madre de Javier Bardem

En junio de 2000, Pilar Bardem, quien encarnó a doña 'Chuchupe’, en entrevista con el diario El País de España, narró detalles sobre su participación en el filme peruano. “Acepté el papel porque quería trabajar con Lombardi, pero bien saben mis hijos que la única selva que me gusta es el parque del Retiro. Odio a la laboriosa hormiga y a la abeja, pero me compré un broche de ultrasonidos y me libré de toda picadura. Sin mis compañeros de reparto no hubiera podido trabajar en la selva. Leí el libro siendo pequeña. El personaje de Pantaleón ha hecho que vuelva a retomar la figura de Vargas Llosa”, dijo.

Pilar Bardem, madre del actor español Javier Bardem, como 'Chuchupe'. (Foto: Ynca Films / Difusión)

Éxito rotundo

“Pantaleón y las visitadoras” se estrenó internacionalmente en el Festival de Cine de Berlín. En el Festival de Gramado, en Brasil, obtuvo los premios a Mejor película, Mejor director y Mejor actor. También participó en los festivales de Cartagena de Indias y Miami, entre otros.

“De las 18 películas que he hecho, dos han sido por encargo: ‘No se lo digas a nadie’ y ‘Pantaleón...’, y estoy muy satisfecho de haberlas hecho, no tengo ningún arrepentimiento; pues -en su momento- fueron las más importantes. Se vieron en muchos países, llegaron a festivales. Y el rodaje de ‘Pantaleón’ ha sido el más agradable que he tenido y creo que todos los que hemos participado, lo recordamos de esa manera. Me ha dado grandes satisfacciones”, subraya el cineasta nacional.