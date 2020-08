Cuando la realidad y la ficción convergen en un mismo escenario originan respuestas imprevisibles. En 1991, el director Alberto ’Chicho’ Durant llevó a la pantalla grande “Alias, ’La Gringa’”, una historia inspirada en dos hechos reales: la vida en prisión del delincuente experto en fugas Guillermo Portugal Delgado y la matanza en los penales del Perú. El ambicioso filme fue presentado en 30 festivales internacionales. Fue un éxito en taquilla. Generó gran interés del público, pero también reacciones adversas.

‘Chicho’ Durant estaba terminando de grabar “Malabrigo” en Huaral cuando recibió la visita del periodista José María Salcedo, quien llegó acompañado del fotógrafo ’Chino’ Domínguez y Guillermo Portugal. El hombre que acababa de salir de un encierro de 20 años llevaba bajo el brazo un libro de 800 páginas, las cuales contenían la historia de su vida, escrita por él mismo durante su estancia en prisión.

“Era la primera vez que veía a Portugal, me lo trajeron para que lea las 800 páginas que había escrito sobre su vida carcelaria. Las leí todas, era un texto muy básico, muy crudo. Habían anécdotas buenos y malos. No había una película ahí, habían 20 o 30″, comenta el realizador.

Del extenso texto redactado por el hombre que logró fugarse de El Frontón, una cárcel de máxima seguridad que dejó de funcionar después de ocurrido el motín de 1986, ’Chicho’ utilizó solo el quinto capítulo y algunos referentes de otros episodios, como el tema de la novia que lo visitaba en prisión y el amigo profesor universitario, que le enseñó a escribir en la cárcel.

“Comencé a escribir el proyecto con José María Salcedo. Agarramos solo algunas ideas. La parte en que (’La Gringa’) regresa a prisión para rescatar a su amigo profesor fue un aporte importante de José Watanabe. Los primeros meses estuve grabando solo con José María, pero quería que Wata -con quien había escrito ’Ojos de perro’ y ’Malabrigo’- también escriba este guion, pero él estaba saliendo de un cáncer y ya no quería escribir, tenía mucho temor e inseguridad. Entonces le propuse que si no escribía por lo menos aceptara reunirse conmigo y con Chema una vez a la semana para comentar sobre lo que habíamos escrito. Nos reuníamos y el ’Chino’ con su lápiz iba tomando nota, pero a la tercera reunión, en lugar de tomar nota escribió la escena completa. Desde ese día empezó a escribir el guion”, relata Durant Cayo.

Director de cine peruano Alberto 'Chicho' Durant. (Foto: Richard Hirano)

El cásting

Con el guion listo, la producción inició la selección de sus actores. Elegir a Germán González como ’La Gringa’ fue complicado. ’Chicho’ estaba convencido de que era la mejor opción, mientras que Luis Alberto Peirano, responsable del cásting, tenía dudas.

“Fue una decisión bien difícil. No sabes la cantidad de actores que hicieron cásting, hasta Carlos Alcantara, que era un desconocido en esa época. Pasaron todos por ahí, Miguel Rubio y algunos más que no recuerdo. Mi asesor de cásting no quería que escoja a Germán. Me decía: ’No es actor’, pero lo elegí por su parecido físico con Portugal y la vida desordenada que llevaba. Ese detalle me pareció que podía ayudar mucho al personaje”, sostiene el director.

“‘Alias La Gringa’ tuvo al primer personaje gay del cine peruano, interpretado magistralmente por el señor Enrique Victoria. También al primer senderista con diálogo. Aristóteles Picho fue el responsable de interpretar al primer terruco con texto en el cine”, remarca Durant.

Inversión

El filme nacional que congregó a un equipo técnico de 50 personas y más de 120 extras, en su mayoría exconvictos, pudo gestarse gracias a financiamiento extranjero proveniente de instituciones cinematográficas de países como España, Alemania, Inglaterra, Cuba y Francia. Más de 500 mil dólares se invirtieron en el rodaje.

“Empezamos a hacer la película en 1986 y recién en 1991 llegó a los cines. Nos tardamos cinco años por un tema económico. Fue una película cara, en su momento costó más de 500 mil dólares, que ahora vendría a ser como dos millones de dólares. Casi toda la plata la levanté en Europa. En Perú solo conseguí un préstamo de 10 mil dólares y otro de 20 mil. Los aportes de las televisoras extranjeras fueron a cambio de derechos de transmisión, no fueron aportes filantrópicos”, detalla el cineasta peruano.

“Alias ’La Gringa’” se grabó en las islas de Pachacamac y en las playas de Ventanilla y León dormido. “Algunos piensan que las escenas de la prisión las hicimos en El Frontón, pero no fue así. La Marina se negó, no nos dejaron grabar allí. Rodamos en las islas de Pachacamac, en unas edificaciones abandonadas de la Universidad Federico Villarreal, en un centro de estudios marinos”.

A fin de conseguir mayor realismo, la producción del filme peruano empleó como extras a expresidiarios. Para seleccionarlos, ’Chicho’ Durant solicitó ayuda de una monja llamada Ana que trabajaba con ellos. En la película también participaron Guardias republicanos reales. Aparecieron paseando unos perros en la escena inicial y disparando al mar en la escena de la balsa.

“No tuvimos problemas en grabar con exconvictos, aunque escuché que durante el almuerzo, alguien le clavó una tijera a uno de ellos. Se corrían muchos rumores, pero yo trataba de no escuchar”, destaca.

Escena compleja

El realizador peruano recuerda que volar el pabellón de terroristas fue uno de los mayores retos que tuvo que enfrentar durante el rodaje. Se logró gracias a la colaboración de dos españoles especialistas en efectos especiales que llegaron al Perú especialmente para contribuir con su propuesta cinematográfica.

“Esa escena no la grabamos en la isla, la grabamos en el León dormido. Era el año 91, teníamos que transportar los explosivos en pleno Sendero Luminoso, en plena emergencia de conflicto armado. En una camioneta de la producción llevamos la caja de pólvora, mechas y mezcla explosiva. Y en el peaje nos paró la policía, abrieron las puertas del carro y al ver las cajas, preguntaron: ’¿Qué llevan ahí?‘. Ramón García, que iba con nosotros, les dijo: ’Llevamos dinamita’. Los policías pensaron que era broma, se mataron de risa, y nos dejaron pasar”, recuerda ’Chicho’.

Ramón García aclara que bromeó con los policías porque no sabía que habían explosivos en las cajas que transportaban. “No sabía. Es más, por eso señalé el lugar donde estaban”, refiere.

‘Pochi’ Marambio

El líder de Tierra Sur fue el encargado de musicalizar la película, pero también tuvo una corta aparición en el filme, durante la escena del Día del preso. Junto a ’La Gringa’ y vestido de harapos apareció haciendo música con botellas de vidrio.





Cuestionamientos y acoso

Tras el estreno del filme, ’Chicho’ habría enfrentado situaciones peligrosas. “Tuve que soportar la persecución de ’La Gringa’ que me buscaba para que le dé más plata y yo ya estaba harto. No quería darle más. Un día me llamó y me dijo: ’Si no me das más plata voy a sacar mi machete y regresar a mis andanzas. Se acaba de morir mi madre, no tengo dinero ni para enterrarla’. Entonces le di un sobre con plata. Al día siguiente llamé a la madre Ana. Me contó que Portugal ’mataba’ a su madre cada vez que necesitaba dinero”, señala.

“Y durante el estreno de la película en el cine Tacna, cuando salí a saludar a la gente, una pareja se me acercó, obviamente eran de Sendero (Luminoso), me preguntaron de dónde había sacado la versión de los penales. Les dije que era del informe de la comisión Enrique Bernales. Me estaban increpando y cuestionando. Encontronazos con Sendero tuve en todas las ciudades donde se proyectó la película: Londres, París, San Francisco. Donde había una ciudad grande aparecía Sendero a cuestionar la película. Fue interesante porque aquí me dijeron que los había retratado muy bien, pero en el extranjero dijeron que había hecho una caricatura de ellos”.

¿Nueva entrega?

Alberto Durant ya empezó a escribir la historia de la segunda entrega de “Alias ’La Gringa’”. Esta nueva propuesta sería ficción total, con los mismos actores, cuarenta años después. “Tengo solo algunos apuntes, es una idea primaria”, aclara.

