La que iba a ser la experiencia más fructífera y fascinante de su vida, terminó siendo la más desalentadora. Olenka Zimmermann tenía 26 años, era modelo y presentadora de TV. Nunca había actuado ni planeaba actuar cuando aceptó protagonizar la telenovela “Lluvia de arena” (1996), a cargo del director Michel Gomez. Este 2020, 24 años después, la presentadora revela a El Comercio por qué esta experiencia de actuación se convirtió en la última de su carrera.

Luego de los éxitos televisivos “Los de arriba y los de abajo” (1994), “Los unos y los otros” (1995) y “Tribus de la calle” (1996), Gomez Zanoli apostó por una propuesta menos localista y cercana: “Lluvia de arena”. Una apasionante historia de amor, venganza y muerte, basada en el trágico mito griego de Orfeo y Eurídice.

La ambiciosa apuesta de ATV marcó el debut actoral en TV de sus protagonistas: Olenka Zimmermann y Salvador del Solar. Mientras Olenka ya era un rostro conocido por el televidente de aquellos años, por su labor como conductora de “Zona de impacto”, Salvador aparecía por primera vez en la pantalla chica. Su experiencia como actor se limitaba a escenarios teatrales.

“Michel me dijo que no estaba interesado en una actriz experimentada para el papel de Eurídice porque consideraba que alguien como yo, con experiencia en conducción y cierta cultura en cine y literatura, era más fácil dirigir. No necesité llevar talleres de actuación porque -de alguna manera- la misma producción me fue puliendo en el camino. Y el cásting que pasé fue bastante simple, prácticamente fue una entrevista. Me pidieron leer unos pequeños textos y jugar con la cámara. Aristóteles Picho se encargó de esa prueba”, señala la recordada ‘Chica de impacto’.

Nace una estrella

Según detalla Olenka, fue ella quien le dio a Michel Gómez el nombre de Salvador del Solar para considerarlo dentro de sus opciones de actores para el rol protagónico.

“Como Orfeo era un pescador atractivo, el actor que iba a interpretarlo debía tener buen físico. Michel me mencionó varios nombres de actores que tenía en mente, pero ninguno de ellos cumplía con todos los requisitos. Entonces propuse a Salvador del Solar, que es primo de un enamorado que tenía en ese tiempo. Michel nunca había oído hablar de él. Le dije que era el artista ideal para el personaje porque, además de tener buen cuerpo, practicaba polo acuático profesionalmente, era el capitán de su equipo. De hecho sabía nadar, el mar era lo suyo. Fácilmente podía interpretar a un pescador. Michel fue a verlo al teatro, le gustó y lo llamó”, recuerda la artista.

En “Lluvia de arena”, Orfeo y Eurídice luchan por mantenerse juntos en un ambiente hostil, donde el amor es su mayor aliado y la venganza, su peor enemiga. “Es una telenovela atípica porque los personajes principales mueren. Yo muero envenenada con la mordedura de una culebra que pone en mi habitación una malvada bruja de magia negra (Teddy Guzmán). Orfeo al encontrarme muerta, me carga y se mete conmigo al mar. Se suicida”, relata Zimmermann.

La ficción de ATV también contó con la participación de Javier Valdés, Fiorella Rodríguez, Tatiana Astengo, Lorena Caravedo, Mari Pili Barreda, Sergio Galliani, Carlos Cano, Patricia Frayssinet, Fabrizio Aguilar, Ricardo Rondón, Melania Urbina, Eduardo Cesti, Fernando De Soria, Attilia Boschetti, Claudia Dammert, entre otros.

¿Represalia?

Olenka Zimmermann recuerda esta etapa de su vida con cierta desazón, pues -según refiere- mantuvo una relación profesional tensa con el director Michel Gomez, la cual le habría llevado a pensar en abandonar las grabaciones en más de una oportunidad.

“Al principio todo estaba bien con Michel, pero después de que lo cuadré porque empezó a llamarme demasiadas veces para cenar juntos, la situación cambió. Me llamó una vez, dos y a la tercera le dije: ’Córtala. Si chambeamos todo el día para qué te voy a seguir viendo en la noche. Tengo novio, tengo cosas más interesantes que hacer´. Me contestó: ’No te preocupes, no te voy a molestar más. Discúlpame’. A partir de allí, me encontré con un director que no me quería dirigir, que me ignoraba y lo hacía a propósito, posiblemente para desahogar sus frustraciones. Una vez nos enfrentamos delante de todo el mundo, pues yo no me quedo callada”, rememora Olenka.

“Como no tenía experiencia actuando debían ponerme al director más experto, pero me pusieron a una directora que recién empezaba, que estaba más preocupada en la técnica y se olvidaba de los actores. Nos hacía repetir las escenas varias veces. Michel buscó la manera de complicarme la vida. Fue una experiencia fea, muchas veces tuve ganas de dejarlo todo. A Claudia Dammert y a Salvador les conté lo que estaba pasando. Me dijeron: ‘ Ya estás acá, para adelante nomás’. Fernando de Soria, que hacía de mi papá, también me ayudó bastante. Tuve la suerte de trabajar con actores chéveres, cero mala onda”, remarca.

Riesgos

La telenovela de ATV se grabó en Ica, casi el 80% en exteriores, bajo altas temperaturas. “Grabamos durante casi siete meses en condiciones complicadas, en pleno desierto, parecía que estábamos rodando ‘Apocalypse Now'. Las escenas se tenían que repetir constantemente porque los micrófonos no daban, no habían los equipos que hay ahora. Era riguroso estar tantas horas bajo ese sol africano de Pisco y la arena cubriéndonos la cara. Se promovía mucho la Reserva Nacional de Paracas, la ecología, el cuidado del medio ambiente”, rememora la presentadora de “Crónicas de impacto”.

Grabar en medio de la naturaleza generó imágenes impactantes, pero también trajo complicaciones, como la vez en que Olenka sufrió la picadura de una araña y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital José Casimiro Ulloa. “Me picó detrás del muslo, me puse mal, todos nos asustamos. Hasta ahora tengo la cicatriz. Pasó de todo es esa producción, hasta un terremoto fuerte”.

El salvador

“Lluvia de arena” ya estaba al aire cuando surgieron problemas administrativos en ATV que pusieron en riesgo la continuidad de las grabaciones. Una de las partes quería levantar la telenovela y vender el canal. La otra apostaba por la supervivencia. “Salvador del Solar, que había estudiado derecho, ayudó en el caso. Apoyó a la parte que quería que se siga grabando, salvó la situación”, destaca Zimmermann.

Grabar las escenas románticas con Del Solar representó mayor reto para la neófita actriz, sobre todo cuando su pareja sentimental llegaba a Paracas para verla. “Me daba roche porque toda la producción le cochineaba a Salvador. Era el primo menor de mi enamorado, como la mascotita de la familia. Por suerte en la novela no había mucho romanticismo, tenía más misterio, diálogo, brujería, tragedia”, aclara.

Consecuencias

“Lluvia de arena” representó el inició actoral de Olenka, pero también el fin. “Me pagaron un sueldazo, pero no me interesó volver a trabajar en un medio donde los directores se creen dueños de todo. Yo no salgo ni a la esquina con quien no me da la gana, por más que me den 20 papeles protagónicos. Michel es un buen director cuando quiere y cuando no, hace abuso de autoridad. Cosa que es la máxima mezquindad que puede hacer un director. Me di cuenta que este era un medio en el que muchos perros sabandijas hacen eso, pues luego me llamó otra persona para ser su actriz estrella dentro de una secuencia de telenovelas y después me estuvo invitando a salir. Como que se estaba repitiendo el plato, entonces, dije: ‘Nunca más’”, subraya.

LA VERSIÓN DE MICHEL GÓMEZ

El director francés desvirtuó las declaraciones de Olenka Zimmermann. Negó haberle puesto trabas durante las grabaciones de “Lluvia de arena”. Y descartó haber tenido intenciones de cortejarla, ya que -según dijo- en ese tiempo mantenía una relación sentimental estable con Lorena Caraveda.

“No entiendo por qué Olenka dijo eso, en todo caso tendría que decírmelo personalmente. En ese tiempo yo estaba con Lorena y una hija en camino. A lo largo de mi carrera nunca he tenido ese tipo de problemas, me parece sorprendente que después de tanto tiempo se diga eso”, señala Gómez Zanoli.

“No recuerdo absolutamente nada de lo que está diciendo (que invitaba a Olenka a cenar). No recuerdo que le haya llamado. De dónde ha podido sacar una cosa así. Si lo ha sentido de esa manera, le pido las disculpas del caso. Pero de ninguna manera yo he tenido una actitud déspota o menosprecié su trabajo porque no quiso cenar conmigo. Sería hacerle el harakiri a una telenovela muy especial para mí. La encargada de hacer el plan de grabación y ver la disponibilidad de los actores era Cecilia Rodríguez y a ella jamás le di alguna instrucción para que no filmase las escenas con Olenka. Ella puede dar fe de que es verdad lo que digo”, remarca.





