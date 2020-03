En los años setenta, cuando la televisión nacional era en blanco y negro, Yolanda Piedad Polastri Giribaldi aparecía en las pantallas, provista de una pandereta, invitando a los niños de todo el Perú a sumarse a la divertida y decidida banda de “Hola Yola”. El único requisito que había que cumplir era ir en fila india y aplaudir.

Yola Polastri irrumpió en la TV local a inicios de 1972 con “El mundo de los niños”, programa infantil que poco tiempo después pasó a llamarse “Los niños y su mundo” y finalmente “Hola Yola” en “América TV”. Durante más de 24 años, la delgaducha joven de original vestir alegró los corazón de los más pequeños de la casa con divertidas secuencias y pegajosos temas que con el tiempo se convirtieron en clásicos de la música infantil.

“La feria de Cepillín”, “El telefonito”, “Mi ranchito", ”El eco’, ‘La gallina turuleca”, entre otras canciones eran apuestas seguras en las fiestas infantiles de aquella época.

Además de estar al frente de la conducción, en algún momento del programa, Yola asumió la producción. También fue libretista, directora artística, coreógrafa, cantante y bailarina. Era exigente y perfeccionista.

La popular 'Chica de la tele’ nunca estuvo sola en el escenario, siempre aparecía acompañada de sus 'pollitos’, 'burbujitas’ y 'muñecas’. Un elenco conformado por chicos y chicas de distintas edades que no superaban los 18 años. Algunos de ellos continuaron ligados al arte y actualmente son personajes conocidos.

Yola antepuso el cariño por los niños y el cuidado de sus programas, a sus relaciones de pareja. Amaba la televisión y no se imaginaba estar fuera de ella. Por eso el día que le dijeron que su programa no iba más, creyó que sería un alejamiento temporal. Casi dos dos décadas después su corazón aún alberga la esperanza de volver.

En las siguientes líneas, Yola Polastri, la popular ‘Reina de los niños’ narra detalles que probablemente desconoces de su paso por la televisión peruana:

La Yola Polastri que muchos peruanos recuerdan. Foto: Archivo.

EL ORIGEN

“La señora Nancy (Soto), la secretaria del Tío Johnny (Juan Andrés Salim), es quien hace el programa y me elige para conducirlo. Al comienzo me pusieron a un chico como apoyo, para que me ayude, pero estuvo poco tiempo. No recuerdo mucho de él ni en qué momento sale”.

SU FÍSICO JUGÓ A SU FAVOR

“Pesaba 45 kilos, no tenía busto ni derrier, era tabla por ambos lados, y precisamente por eso me eligieron (para conducir 'Hola Yola’), porque era antisexy. Buscaban alguien que al tirarse al piso o arrodillarse con los chicos, no mostrara inmensos pechos ni un tremendo trasero. Ahora todas las animadoras son Yayitas (personaje de Condorito)”.

MULTIFUNCIONAL

“Cuando sale la señora Nancy (gestora del programa), yo asumo la producción durante tres meses. Al principio la idea me asustó, pedí que no salga mi nombre en los créditos; pero como yo todo podía, todo lo hacía, también me encargué de la animación, dirección, libretos, escenografía y de las composiciones con ayuda del maestro Tito Chicoma”.

INTENTARON, PERO NO PUDIERON

“Mi elenco estaba compuesto por pollitos (con niños de 3 a 6 años), burbujitas (de 6 a 12 años) y muñecas (de 12 a 15 años). Casi todos los días llegaban niños humildes al canal buscando una oportunidad para ingresar al programa, algunos solo buscaban cumplir su sueño de aparecer en TV, otros, los que realmente tenían talento, se quedaban. Angie Jibaja era de las niñitas que iban y venían, pero nunca fueron burbujitas ni parte del programa".

PAOLO GUERRERO, EL CRACK

“Mi programa prácticamente era el único que tenía secuencia deportiva, se llamaba ‘Deportes y más deportes’, llegaban todos los cuadros de fútbol, Paolo Guerrero llegó con Alianza Lima, me lo presentaron como el futuro crack. Reinoso (Juan) también visitó el programa y Teófilo Cubillas era fijo, siempre llegaba con un mensaje para los niños”.

Yola Polastri. (Foto: archivo El comercio)

BURBUJAS Y MUÑECAS

“Ambas fueron mi creación. Las burbujitas eran de todos los tamaños, eran transparentes, claras livianas, delicadas y cuando ya tenían la edad adecuada pasaban a ser muñecas del color que iba con su tez. Si alguna salía malcriada nunca le iba a permitir que use rojo o azul”.

TRASCENDIERON

“Alberto Beingolea, Jorge Benavides, Juan Carlos Orderique, Ebelin Ortiz, Olinda Merzthal, Danuzka Zapata y Liliana Farfán son algunos de los muchos que estuvieron en el programa y ahora son personajes conocidos”.

CANCIONES

“Tuvimos casi 400 temas, además de cortinas para todas las secuencias. Algunas canciones como 'La gallina turuleca’ y 'La feria de Cepillín’ las traje de afuera, de animadores famosos. Los compositores peruanos Augusto Polo Campos y Alicia Maguiña también contribuyeron con composiciones para el programa".

POR AMOR AL ARTE

“A algunos chicos se les consideraba viáticos, pero normalmente no percibían sueldos ni se les daba premios económicos, pero sí formación artística. Sé que Alberto Beingolea nunca recibió un centavo, pero él quería estar en un programa de TV y se le daba el espacio, me sentaba a su costado y le ayudaba, nos procupábamos por orientarlos y formarlos”.

LA MEJOR VOZ

“Jorge Benavides era silencioso, pero cuando cantaba lo hacía como los dioses. También habían otros niños que cantaban bien, pero sus padres les hacían cantar demasiado, muchas veces porque chapaban dinero, y les malograban la voz”.

VESTUARIO

“Yo misma me encargaba de mi vestuario, compraba mi ropa en el extranjero porque en Perú no encontraba diseños que me entallen, como era delgada -peso de jinete me decían- nada me quedaba. Y como me gustaba usar distintos sombreros, comencé a coleccionarlos”.

NO FUE CIRCUNSTANCIAL

“Ese detalle de la intro de ‘Hola Yola’, muy comentado y visto por todos, no tuvo una reacción inmediata, pero produce mucha risa, realmente hilarante. La niña es Patita Loyola, le hice grabar todo el día con el bombacho flojo, para que se caiga, demoró, pero pasó en el mejor momento, en el golpe musical final".

EL FIN

“Pensé que regresaba. Incluso dije “voy a regresar como que me llamo Yola Polastri”, pero el asunto fue que no. Pusieron un reemplazo de un programa infantil y luego empezaron a salir otros que ya no venían con la forma que yo lo hacía. Mi programa tenía psicólogo de niños, profesora de educación inicial, tenía todo el apoyo del lado educativo. Hicieron un programa barato en el canal 4 con un muñeco con una chica que no se daba cuenta de todo el doble sentido de lo que decía Timoteo. Luego, también María Pía salía cantando temas terribles y las chiquitas salían comiendo helados y chupetines. Los lamían. Ese programa era así. Y yo decía “Voy a ver un poco del programa ahora, porque tal vez estoy exagerando”, pero siempre me encontraba con lo mismo”.

TE PUEDE INTERESAR