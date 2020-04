Pocos muñecos han calado tanto en el corazón del televidente peruano como el divertido dragoncito Timoteo y la pícara abuelita Nicolasa. Alejados de la pantalla chica, sus creadores, Ricardo Bonilla y Ángel Calvo, respectivamente, evocan con nostalgia diferentes episodios de la historia televisiva de sus personajes: sus inicios, evolución y el irremediable alejamiento de la televisión.

LA BELLA Y EL DRAGÓN

El 13 de febrero de 1995, Timoteo aparecía por primera vez en televisión junto a Karina Rivera animando una nueva secuencia del magacín familiar “Utilísima". Y fue tal el éxito que alcanzó aquel espacio de media hora que, apenas un mes después, pasó a convertirse en “Karina y Timoteo”, el nuevo programa infantil de América TV. La producción recayó en la argentina Bianca Casagrande.

Timoteo nació de un boceto creado por un diseñador de títeres, peluches y muñecos llamado Nelson Pinedo. Luego Bonilla le dio voz y una historia propia.

”Él viene de dragolandia, tiene papás, es el menor de más de 20 o 25 hermanos. De hecho tenía que ser un personaje súper positivo, por eso trasladé mi infancia a Timoteo, saqué el niño que todos llevamos dentro, recordé lo que hacía cuando era pequeño y las palabras fueron saliendo", recuerda Ricardo Bonilla.

“De la refurinfunflay” fue una de las marcas que dejó el afamado dragón. La frase es equiparable a estar demasiado feliz.

“De niño moría por Topo Gigio (el ratón), no te imaginas lo fascinado que estaba con ese muñeco, luego, cuando crecí, me empezó a gustar el pitufo Tontín. Entonces, cuando creé la voz de Timoteo me inspiré en ambos personajes. Le puse agudos, poco a poco fue tomando fuerza”, señala el actor.

CAMBIOS INESPERADOS

“Karina y Timoteo” se emitía con altos niveles de sintonía cuando los cambios llegaron. Karina estaba embarazada y debía alejarse temporalmente del programa, sin embargo su salida fue definitiva. En esa coyuntura se inició un riguroso cásting por el que desfilaron Anna Carina Copello, Daniela Sarfati, las gemelas Antuané y Anabel, entre otras conocidas figuras de la TV.

“Varias pasaron el cásting, pero la primera en quedarse fue Anna Carina. Cuando me preguntaron con quién me sentía más cómodo, les dije con ella porque cantaba, era más entonada que su hermana, María Pía, entonces grabamos su llegada. Pero, luego, el canal eligió a María Pía y tuvimos que volver a grabar”, recuerda Bonilla.

FRUSTACIONES

En la etapa inicial de Timoteo, Ricardo se sintió frustrado porque no lo reconocían sin el disfraz. Sin embargo ese sentimiento fue cambiado con el paso de los años. “Todo actor trabaja para un público y espera ser reconocido por este, pero en mi caso eso no ocurrió. El famoso era el muñeco, no yo, eso inicialmente me frustró”, sostiene.

BARRERAS

Una vez culminada la etapa televisiva de “María Pía y Timoteo”, Ricardo Bonilla no pudo seguir interpretando el personaje, pues América TV tenía los derechos sobre este. Sin embargo, casi cinco años después y luego de llegar a un acuerdo con los actuales directivos del canal, el actor podrá volver a dar vida a Timoteo en eventos públicos.

“Tras varios años de conversaciones que no llegaban a un buen puerto, finalmente llegué a un acuerdo con América Televisión, que tiene los derechos del personaje, para nuevamente trabajarlo en espectáculos. Timoteo cumplió en febrero último 25 años y la idea era hacer un gran espectáculo para celebrar, pero por el aislamiento social en el que nos encontramos por el coronavirus he tenido que postergarlo. Y aprovechando que estamos en casa hemos grabado el tema ‘Con agüita y jabón'″, refiere el artista nacional.

NICOLASA, LA ABUELITA DE 'HOLA PERÚ"

Hace 28 años nació Nicolasa como parte del primer montaje de “La pájara gorda”, grupo teatral fundado en Colombia por el actor Ángel Calvo. La obra de títeres se llamaba “Caperucita roja” y la pícara anciana de espíritu adolescente interpretaba a la abuelita de Caperucita.

“Salgo de Colombia por un problema con los paramilitares y vuelvo al Perú, país donde antes había trabajado como periodista. Y estaba en el Parque de Lima haciendo una presentación de títeres cuando Vanny Passalacqua (productora de ‘Hola Perú’) me ve y y me invita a su programa para hacer Nicolasa. Gustó tanto el personaje que al final me quedé trabajando con ellos”, señala Ángel.

Sin embargo, la experiencia del experimentado artista en TV Perú no fue tan buena, sobre todo al inicio. pues el canal retrasó sus pagos. “Me ofrecieron pagarme 400 soles mensuales por Nicolasa, una cantidad irrisoria, pues ganaba como 10 veces más con mis funciones de títeres en el parque. Pero acepté porque me parecía gracioso estar en un programa, aunque los primeros cinco meses demoraron en pagarme. Luego la situación económica mejoró”, recuerda el actor.

Rápidamente Nicolasa se adueñó del cariño del público peruano. Se convirtió en un personaje de vida propia e independiente, poseedora de una aguda madurez mental y un fino sentido del humor temido por primeras damas y políticos.

“Gustaba porque todo el mundo quiere tener una abuela media loca y culta, no saben que soy yo quien tiene que leer y memorizar, ja,ja,ja. Tengo muchos amigos que me dicen: 'Vi a la vieja ’ y me cuentan lo que dijo”, señala.

“Con las primeras damas me he llevado bien, pero con Nadine Heredia no, porque le hice una broma a Humala (Ollanta) en el programa. Le dije que se parece a Luis Miguel y él me dijo que no, porque no canta. Finalmente, le expliqué que ‘Luis Miguel era cholo como tú, era militar como tú, revoltoso como tú y soñaba con ser presidente del Perú como tú. Te estoy hablando de Luis Miguel Sánchez Cerro'. Y Nadine se molestó”, narró el actor.

Según Ángel Calvo, aquel incidente exacerbó los ánimos del exmandatario que lo buscó al culminar el programa para recriminarle su actitud empleando un lenguaje soez.

COMPLICACIONES EN SU SALUD

Si bien es cierto, interpretar a la querida anciana le ha dado grandes satisfacciones a su creador, también le ha generado afecciones en su salud. Ángel Calvo sufre de un mal crónico muscular como consecuencia de trabajar en posición extendida en los sets de televisión, única manera de permitir el desplazamiento de Nicolasa durante su presentación.

“Tenia dos problemas, además de la postura debía estar con lentes oscuros dentro del set porque la luz me daba directamente a los ojos y me estaba dañando la mácula. También se me reventaron los músculos del abdomen, me empecé a volver panzón y tenía un dolor feo. Me operaron y tienen que volver a operarme para ponerme una malla, pero soy alérgico”, destaca el actor.

Pero esa situación no mella los ánimos de Ángel Calvo, quien sigue recorriendo el Perú con su popular personaje. “Sigo viviendo de la vieja, Viajo mucho a provincias y cuando la saco para grabar (a Nicolasa) la gente se amontona, le conversa , le cuenta sus cosas. En el canal, los médicos y veterinarios que pagaban exigían que Nicolasa les entreviste, y no Lorena (conductora de ‘Hola Perú’). Era por cuestión de ráting”, recuerda.

Finalmente, el actor narró, con emoción, que ha recibido una propuesta para llevar a Nicolasa de retorno a la televisión, la cual se concretará una vez que culmine la etapa de cuarentena por coronavirus.

