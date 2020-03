De padres actores, Stefano Meier Aguirre creció amando y admirando el arte. Acarició primero la música, luego se dejó atrapar por la actuación. Al acabar el colegio viajó a Los Ángeles para estudiar en prestigiosas escuelas, como Stella Adler Academy. Buscaba llegar a la meca del entretenimiento y debía estar preparado para lograrlo. El camino inicial fue desolador, pero no por ello claudicó. Poco tiempo después, su gran esfuerzo empezó a dar frutos: el actor de 23 años integra el elenco de actores de “Superficially Deep”, serie que se emite por DirecTV; y comparte roles con Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en “Melancolía”, filme de Jorge Xolalpa, otra de las jóvenes promesas en Hollywood. El camino de éxito del hijo de Christian Meier y Marisol Aguirre recién empieza.

Stefano llegó a Los Ángeles cargado de sueños, como lo hacen cada año más de 300 mil jóvenes de diferentes partes del mundo. En ese lugar ser hijo de uno de los actores peruanos más exitosos no es una carta de presentación valedera. En ese lugar, donde todo es incierto y frío, las puertas empiezan a abrirse cuando menos lo esperas.

Carrie Fisher, hija de la actriz Debbie Reynolds y el cantante Eddie Fisher, bromeó alguna vez con las razones genéticas por las que ella, y no otro actor, había logrado un puesto en la primera plana de la meca del cine, y el calvario que eso supuso. La actriz puso en el tapete la existencia de nepotismo en Hollywood.

Meier: “Hace más de seis años llegué a California para estudiar actuación y trabajar. He estudiado en tres escuelas distintas: el New York Film Academy, durante un año, luego en Playhouse West. Finalmente estudié en Stela Adler Academy en el conservatorio de 2 años. Aquí nada es fácil, todo lo que he conseguido me ha costado, a mí nadie me ha regalado nada”.

-¿Es verdad que ser latino pesa en Los Ángeles, por el tema del acento y estereotipos?

Yo no he tenido problema con el idioma porque practico el inglés desde muy joven, ya que siempre he estado yendo y viniendo a Estados Unidos con mi padre. Me ocupé de pulir mi inglés, al punto que el acento no sea un obstáculo para que me encasillen en algún tipo de papel.

-¿Cuán difícil es hacer cásting en Hollywood?

Creo que la mayoría no se imagina el reto que representa estar acá. Cada año se mudan más de 300 mil personas para seguir actuación y después de tres años solo permanece el 3%, el resto se rinde y se va. Yo ya formo parte de ese reducido porcentaje, y no ha sido fácil, tuve que persistir, seguir adelante pese a escuchar un “no” tras otro “no”. Pero escuchar un solo “sí” te pone en perspectiva, pesa mucho, te motiva a seguir adelante.

-¿En algún momento te sentiste desmotivado?

Sí, eso pasa, y es natural porque me cuestionaba mucho, ahora trato de salir de las audiciones y dejar todo como está. Si me llaman, bien, de lo contrario busco otra oportunidad. Nunca vas a saber lo que espera el director de cásting de ti, y si le recuerdas a su ex o -simplemente- no haces clic o no eres lo que está buscando, no obtienes el personaje. Por eso es tonto romperte la cabeza pensando por qué no te dieron el papel, cuando realmente nunca lo vas a saber.

-¿Cómo llegaste a “Superficially Deep", serie que se emite por Direc TV?

El proceso fue graciosos porque al principio hice cásting para dos personajes distintos al que me dieron, parece que me castearon para otros papeles, aunque tenían bien claro lo que querían.

-¿Cuál es tu personaje?

Se llama John, es un estudiante de secundaria que pertenece al grupo de los chicos populares que andan haciendo de las suyas, molestando a los más tranquilos. Aunque a través de la serie va mostrando un lado más sensible. Me gusta mucho porque me permite mostrar que somos grises, que tenemos un lado claro y otro oscuro, defectos y virtudes.

Stefano Meier en la serie “Superficially Deep”. (Foto: Difusión)

-¿Qué te llevó a ser actor? ¿Tus padres influyeron en tu decisión?

Sí, de alguna manera influyeron porque siempre he admirado mucho el trabajo que han hecho. Pero no necesariamente fue eso lo que me lleva a ser actor. Sin embargo, haberme expuesto a películas desde chico, dejó la puerta abierta para poder explorar, meterme en el tema y darme cuenta de que una producción de teatro, cine o televisión, tiene el poder de cambiar el pensamiento de las personas. Un papel te permite meterte en roles disímiles a los que puedas ser como persona.

-¿Qué personaje te gustaría abordar en una próxima producción?

Toda mi vida he querido interpretar a Anakin Skywalker (personaje ficticio central de la famosa saga de “Star Wars”). Si en algún momento se hiciera un ‘remake’ o una serie de “Star Wars” con personas, realmente daría todo por tener el papel.

-¿Qué tal la experiencia de trabajar con Mauricio Valdez en la película “9 Minutos”?

Muy aleccionadora, porque es un director que se rompe la espalda trabajando para que todo salga bien. “9 Minutos” es un largometraje que está muy bien hecho, el resultado es estupendo.

-¿Qué rescatas de la vez que fuiste dirigido por tu papá en “Terminal”?

Aprendí bastante, pues fue la primera vez que profesionalmente trabajamos juntos, y la primera vez que lo tuve como director. Mientras mi papá se encargaba del proceso creativo, yo lo escuchaba y me formaba una idea clara de lo que quería hacer. Eso me ayudó bastante a la hora de construir mi personaje.

-¿Qué representa ser hijo de uno de los actores más famosos del Perú?

Al principio sentía que cargaba un gran peso, luego entendí que pensar así me hacía daño. Lo único que puedo hacer es tratar de ser cada día mejor actor, no me sirve de nada compararme con mi papá u otro artista.

-¿Quién es tu referente en actuación?

Muy aparte de mis padres, que han sido mi gran inspiración desde chico, por el trabajo que han hecho, siempre he admirado a James McAvoy porque es versátil. Lo que más me gusta de él es que hace roles interesantes, puede interpretar a una persona desagradable, pero siempre trata de buscar un lado sensible, un lado que atrae a la audiencia. Es importante el poder empatizar con cualquier persona en el mundo.

-¿Y qué personaje te ha representado mayor reto interpretar?

Creo que Laertes, el personaje que hice en “Hamlet”, obra dirigida por el director de Hollywood Timothy McNeil.

-¿Para qué grandes producciones has audicionado?

Algunas de las producciones más grandes fueron: “13 Reasons Why”, “Scary Stories to Tell in the Dark”, que es una película de terror, y “Glamorous”.

-¿Además de “Superficially Deep", “9 Minutos” y “Terminal” en qué otra producción has trabajado?

Acabo de ser parte de la película “Melancolía” donde participan Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dirigida por Jorge Xolalpa.

-Netflix abrió un nuevo capítulo en el Perú con el anuncio de sus dos primeras propuestas originales en el país. ¿Cómo ves el mercado artístico peruano?

Creo que hay buenos actores, a la mayoría los veo en el teatro cuando estoy en Lima, que es una de las cosas que siempre me ha gustado. En Lima empecé a desarrollar mi amor por el teatro viendo las obras en las que actuaba mi madre. Hay talento, da ganas de actuar.

-¿Hay posibilidad de que actúes en Perú?

Sí, totalmente, hay posibilidad de que vaya. El hecho de que haya venido a hacer una carrera acá no significa que descarte hacer cosas allá, porque en Perú también se hacen cosas muy buenas.

Stefano Meier en la Anime Expo de Los Ángeles, donde hizo cosplay de Light Yagami (“Death Note”)

METAS CLARAS

-¿Es verdad que hace algunos años te propusieron formar parte de un ‘reality show’ peruano?

La única vez que hubo algo fue hace más de siete años, fue una simple pregunta, alguien de la televisión se contactó con mi mamá para preguntarle si estaba interesada en que yo participe, pero me acababa de mudar acá.

-¿Qué metas tienes como actor?

Siempre voy apuntar a lo más alto. No es solo trazarse una meta, es también avanzar, ir paso a paso y ser realista. ¿Hacer una película en Hollywood? Naturalmente, y estoy totalmente preparado y entrenado para ello. Sé que todavía tengo mucho por seguir entrenando y aprendiendo, pero me siento listo para seguir moviéndome hacia adelante.

VOCACIÓN DE SERVICIO

A través de Instagram, Stefano Meier dijo haberse certificado como CERT (Community Emergency Response Team). “Es algo que había querido hacer hace mucho tiempo y ahora encontré y le puse el tiempo para hacerlo. Creo que es importante hacer cosas nuevas que nos traigan retos, pero sobre todo hacer cosas que retribuya a las demás personas o a nuestra comunidad para acercarnos cada día más a la persona que queremos ser. Yo ya dejé de pensar “cómo me veo en un futuro” y comencé a pensar “qué puedo hacer hoy para acercarme a la persona que quiero ser. Somos mejores cuando estamos tratando de arreglar las cosas a nuestro alrededor y en nosotros mismos”, se lee en las redes sociales del actor de 23 años.

