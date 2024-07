La presentadora y exbailarina Karla Tarazona le respondió a Magaly Medina debido a las críticas que recibe por “Préndete”, su programa de espectáculos que conduce junto con Christian Domínguez.

Es que, tras la inclusión de Domínguez en el show de Panamericana TV, Medina ha cuestionado fuertemente el magazine, además de criticar sus bajos número de rating.

De ese modo, Karla Tarazona se pronunció y respondió los cuestionamientos, indicando que no son importantes para ella, incluso marcando distancia de su examigo Kurt “Metiche” Villavicencio.

“No veo su programa (de Magaly), pero me da igual lo que diga. Cómo te explico... tanta importancia nos da, nos dedica programa y no entiendo cómo dice que no nos ven”, dijo a Trome.

A su vez, la conductora aseguró que Medina cuestiona su programa debido al interés mediático que despierta, por lo que resaltó el uso de sus imágenes en el show de ATV.

“[...] Es una especie de amor y odio porque si no le sirviéramos ni nos miraría, pero parece que somos efectivos. Es simple, lo que te sirve, lo miras, lo que no... ni lo miras. Así es la televisión en Perú”, añadió.

Por otro lado, Karla aseguró que no visitaría el set de Magaly Medina, ya que no dispone de tiempo para hacerlo. Asimismo, recalcó que sus opiniones le tienen despreocupadas.

“[...] Nos odia, pero hace su programa con nosotros. Imagínate... Si no me preocupa lo que dice Kurt, menos será de ella”, finalizó.

CONOCE MÁS: Pamela Franco negó indirectas para Christian Domínguez y Karla Tarazona

Karla Tarazona: la califican de “incondicional” en Carabayllo





“Magaly TV, la Firme” divulgó unas imágenes donde Karla Tarazona fue calificada “incondicional”, esto en referencia al tipo de personas que mantienen un vínculo con sus exparejas, a pesar de haber sufrido infidelidades.

Durante el aniversario de Carabayllo, distrito de Lima, fue convocada para animar el show, pero el público arremetió contra ella, ironizando su acercamiento con Christian Domínguez.

“Llora por un engaño, que sufre, ríe por tenerlo a su lado, por eso todos la llaman así, cachuda, pero feliz, cachudita, pero feliz, cachudaza, pero feliz, ay cachudita, pero feliz”, cantó la agrupación invitada al escenario.

Al respecto de las especulaciones sobre una posible reconciliación, el cantante y empresario Christian Domínguez aseguró que se trata de un “show mediático”, el mismo que es consumido por el público.

“A la gente le ha gustado nuestro juego del romance, encima piden más. Nosotros estamos para complacerlos, nos vacilamos con todo lo que dicen y especulan, que hablen nomás, no le hacemos daño a nadie”, dijo a Expreso.