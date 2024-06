Luego de dos años de proceso, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar dispuso el archivo definitivo de la denuncia que Karla Tarazona le impuso a Leonard León por supuesta Violencia Psicológica en agravio de sus menores hijos.

Las pericias psicológicas practicadas a los menores concluyeron que los menores no presentan afectación psicológica emocional relacionado a los hechos.

Recordemos que el 25 de enero del 2022, la conductora en representación de sus menores hijos denunció al cantante por supuesta violencia psicológica en la comisaría de Santa Felicia en el distrito de La Molina, denuncia en la que se consignó que los niños fueron maltratados psicológicamente a través de una llamada vía telefónica por parte de Leonard León, quien les había hablado en forma amenazante, entre otras acusaciones.

Por estos supuestos hechos solicitaron medidas de protección, para luego los actuados sean remitidos a la Fiscalía competente de la jurisdicción.

Ante la disposición fiscal, Leonard León se mostró tranquilo y agradecido con Dios, con la esperanza que la justicia aclare todos los temas legales relacionados con sus hijos. “Estoy feliz que se haya demostrado que nunca ejercí violencia contra mis hijos, y nunca lo haría porque es un acto que nunca me lo perdonaría. Y si no me he acercado a ellos, no los he ido a ver, no es porque no quiera verlos, si no por temor a que se inventen otras cosas más, las que podían perjudicarme. Es por ello que estoy actuando acorde a ley, con la finalidad de garantizar mis derechos y la de mis menores hijos”.

Por su parte, su abogado Johnny Gonzales Gonzales explicó: “Considero que la señora, haciendo valer sus derechos, interpuso la denuncia en contra de mi patrocinado Leonard León, sin embargo, se ha demostrado que jamás se ejerció algún tipo de violencia psicológica contra los menores, tal como en su primer momento se declaró y ahora se corrobora con las pericias psicológicas practicadas, es por ello que la denuncia interpuesta no reunía con lo instrumental exigida por ley, procediendo con el archivo de los actuados”.

Asimismo, el abogado agregó, “Se está haciendo los tramites respectivos ante el Juzgado de Familia de Lima Este para dejar sin efecto las medidas de protección, que fueron dictadas en su momento. De esta manera se está demostrando con el pasar del tiempo que Leonard, siempre actuó con la verdad (...) han tratado de manchar su honor y reputación. Esperemos que el transcurso de los días, se dé lo más esperado con ansias por parte de mi patrocinado, que es poder reencontrarse con sus menores hijos”.