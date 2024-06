Durante 20 años Leonard León fue uno de los cantantes principales de una de las agrupaciones de cumbia más populares del Perú y también una de las más reconocidas a nivel internacional: el Grupo 5. Tras su salida logró consolidar una carrera musical como solista, sin embargo, en esta ocasión volvió a referirse a su anterior grupo para llamar la atención sobre algunas situaciones que los seguidores de dicha banda también han notado. Entérate de qué se trata en la siguiente nota.

¿Qué le dijo Leonard León al Grupo 5?

En una reciente entrevista para el programa ‘Siempre en Casa’ de RPP Leonard León aprovechó para referirse a diversos temas vinculados al Grupo 5. El más importante de ellos es el referente a la eliminación de canciones en YouTube que fueron cantadas por antiguos miembros de la agrupación. Como los fanáticos de la banda recordarán, estos temas fueron reemplazados por nuevas versiones en las que canta Christian Yaipén.

Por supuesto, el cantante no se muestra de acuerdo con esta decisión, pues considera que todos los vocalistas anteriores hicieron un gran trabajo. Si bien algunas de las canciones que el grabó todavía se encuentran disponibles en la plataforma, podrían tener el mismo destino una vez que las regrabe el menor de los Yaipén. Debido a ello, León considera que la agrupación estaría tratando de imponer a las nuevas audiencias que solo conozcan la voz de Christian.

“El primer tema que yo grabé con el Grupo 5 se llamó ‘Perdóname’, es un tema lindísimo. Bueno, ya no lo encontramos por decisión de ellos. No estoy de acuerdo en que lo hayan quitado porque hay muchas personas que les gustaba la versión mía. En este caso, yo pienso que han querido, imponer que solo se escuche la voz de ellos y de Christian Yaipén, y lo digo en buena onda. Eso es lo que puedo pensar, pero no deberían borrar la historia. Entiendo que ahora quieren hacer lo mismo que al inicio del Grupo 5, que el papá empezó cantando los temas principales del grupo”.

Por supuesto, Leonard León entiende que, aunque no esté de acuerdo con ellas, la banda está en todo su derecho de tomar estas decisiones. Además, se refirió al caso de otro ex cantante del grupo, Dante Cardosa, quien no tuvo reparos en arremeter contra la agrupación, pues, en su caso, sí eliminaron todos los temas en los que él cantaba. “Es comprensible su molestia”, dijo León. “Puedo pensar que están equivocados, pero es su empresa”.

¿Qué diría Leonard León si el Grupo 5 le pidiera volver?

En un momento de la entrevista también surgió una pregunta un tanto polémica. Es, en realidad, un pregunta cuya respuesta quisieran tener todos los fanáticos de la vieja escuela del Grupo 5 y es si Leonard León estaría dispuesto a volver a la agrupación. No obstante, el cantante fue rápido en dar una negativa a esta pregunta, aunque también explicó las razones tras esta decisión.

“Les diría que muchas gracias, pero no”, respondió. “Le daría un fuerte abrazo y le diría ‘Christian, ya pues, mi hermano, no estén bajando los videos, ¿qué pasa?”, dijo en tono de broma.