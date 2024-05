El cantante Leonard León, ex pareja de Karla Tarazona, lanzó recientemente su nuevo tema musical ‘Una mujer como tú’, una cumbia romántica dedicada a su pareja Olenka Cuba con quien acaba de cumplir 9 años de relación.

“A mi me gusta cantarle al amor, es por ello que estaba buscando grabar una canción que sea especial, y en ese pensar se me cruzaban los recuerdos de la primera vez que conocí a Olenka (su pareja), cómo iniciamos esta linda relación. Ella es la mujer que estaba buscando. Es así que nace, ‘Una mujer como tú’, todo lo que dice la letra, es Olenka para mí, ella me apoya, me comprende y no solo la amo, la admiro”, comentó el chiclayano.

Leonard León

A Leonard León lo respaldan sus más de 20 años de trayectoria musical. Su voz consagró canciones de las agrupaciones tops de cumbia y desde hace 13 años sigue paseando su talento por el Perú y el extranjero, esta vez como solista. Asegura que este reto lo está cumpliendo con el apoyo incondicional de su pareja Olenka Cuba.

“He recibido propuestas para regresar a grupos a los que he pertenecido, pero las he rechazado porque ahora lo que deseo es seguir adelante con mi carrera como solista, en la que gracias a Dios me va bien, una faceta que al inicio fue complicada pero poco a poco he ido saliendo adelante, siempre contando con el apoyo de mi familia”, expresó.

Además, el popular “León de la cumbia’ agregó: “Olenka en mi carrera como solista es una parte importante es por ello que le dedico esta canción, ella me cambió, ella me hizo conocer el amor y no voy a negar que por ella es que me he vuelto casero, me desvivo por atenderla. Ella es mi motor para seguir adelante, y no me importa si por decir esto me dicen que soy un pisado o saco largo, para mí esto es amor, amor que lo transmito en mi canción ‘Una mujer como tú’”.

‘Una mujer como tú’, es el nuevo éxito de Leonard León que viene sonando en las emisoras radiales, plataformas digitales y la pueden ver en el YouTube. El cantante se presentará directo este sábado 25 de mayo en la inauguración de discoteca ‘Frida’ en Chosica.