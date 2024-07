Melissa Klug fue consultada sobre las recientes declaraciones de su hija Melissa Lobatón Klug, quien dijo que su padre Abel Lobatón estuvo ausente durante su infancia. Al respecto, el exfutbolista aclaró que él tenía mucho trabajo en aquel entonces, pero la empresaria tiene otra impresión.

Tras tomar conocimiento de las declaraciones de Abel Lobatón, Melissa Klug recordó que el ‘Murciélago’ se retiró hace muchos años y que lo que dice son solo excusas para justificarse.

“Bueno, son excusas… Yo creo que hace muchos años él dejó el fútbol y otra cosa es que los futbolistas tienen días libres y prioridades, cuando tú no las tienes marcadas, pasa esto”, contó al programa América Hoy.

Melissa Klug responde a Abel Lobatón por ser un padre ausente

¿Qué dijo Abel Lobatón?

El exfutbolista aclaró que ya conversó con su hija menor y le explicó que, por su carrera como futbolista, no tenía mucho tiempo. Además, agradeció a Melissa Klug por estar pendiente de sus hijas.

“En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto. No me afecta porque sé la verdadera historia, se cómo fueron las cosas”, añadió.

