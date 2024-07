¿Combate no era bacán? Por muchos años, el programa de competencias de ATV fue uno de los más vistos por jóvenes y niños. Su éxito se debía a que era divertido y relajaba a las personas; sin embargo, este panorama de alegría no se habría sentido en el set de televisión. Recientemente, Darlene Rosas, una de las exparticipantes, hizo una dura confesión sobre su paso por este reality.

Mediante sus redes sociales, la modelo y actriz, quien ahora vive en México, contó pasajes pocos conocidos sobre su participación en el desaparecido espacio televisivo. Ella aseguró que su relación con Miguel Arce, una de las más populares en su momento, fue totalmente armada por terceros.

En ese entonces, la producción les decía cómo debían actuar, incluso en qué momento tenían que mostrarse cariñosos o en conflicto. De acuerdo a Darlene Rosas, toda esta situación hizo que su salud mental se desgaste , al punto que se encontraba sin ánimos y con varios problemas que, en ese momento, no sabía cómo afrontarlos.

“Cuando decidieron que la pareja ficticia se rompiera y nos peleemos, yo no lo podía sostener porque no estaba emocionalmente estable, tenía muchos problemas. Al entrar a un reality, al menos yo, te metes a una energía en la que hacen con tu salud mental lo que quieren, de acuerdo a lo que quieren ”, sostuvo.

Toda esta presión y la gran fama que llegó de un momento a otro hizo que la relación entre la actriz y sus padres se debilite. Esta situación no le hizo nada bien a la influencer, quien por esos años empezó a tener episodios de ansiedad.