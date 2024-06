El exfutbolista Erick Delgado, conocido como el ‘Loco’ por su apelativo como deportista, reveló que fue invitado en más de una oportunidad a ser parte de “Esto es guerra”. En su podcast “La hora del Loco”, Delgado dejo en claro que no tiene pensado ser parte de algún programa televisivo de este formato.

La confesión surgió durante el podcast, cuando Erick Delgado leía los comentarios de sus seguidores, y uno le preguntó si es que luego de visitar el set de Magaly Medina estaría dispuesto a llegar a Esto es guerra y convertirse en un chico reality.

“Me han invitado como dos o tres veces (a Esto es guerra) y justo ha coincidido con que estaba de viaje y no he podido, la verdad que no... Dicen que hay veces que invitan a una persona externa para poder participar al costado de un participante, para apoyar, pero yo qué me hago ahí”, aseguró el exfutbolista peruano.

Además, el conocido ‘Loco’ dejó en claro que no quiere ser asociado con la imagen de chico reality, temiendo que se den fotografías en las que se le puede etiquetar como “arma vasitos”.

“Imagínense que me pongan a armar vasitos, esa foto no me la quita nadie, esa foto va ruletear por todas las redes sociales, de capitán del Cristal a capitán de no sé qué... imposible, no hay forma, con el respeto que sé merecen, no me imagino eso. Paco quedó para siempre marcado con la cinta de capitán del equipo de plata, qué abusivo”, dijo Delgado.

De esta manera, Erick Delgado descartó cualquier opción de ingresar a un programa reality, y que prefiere quedarse con la imagen de su carrera como futbolista, no como Paco Bazán, quien quedó “marcado con la cinta de capitán del equipo de plata”, en referencia a su paso por “Combate”.

Las especulaciones sobre una ruptura han aumentado por la poca interacción de la pareja en redes sociales. Para muchos resultó extraño que Patricio no le haya dedicado algún mensaje a Luciana Fuster ya que hace poco celebró su primer año de reinado como Miss Grand Internacional. Ninguno de los dos ha dado alguna declaración al respecto, por el contrario, siguen con sus proyectos personales. (Video: América TV)