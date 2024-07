El exfutbolista Abel Lobatón reapareció en un evento público y aprovechó para hablar sobre el reciente comentario que hizo su hija Melissa Lobatón Klug, en sus redes sociales, donde lo calificó como un papá ausente y falló, pero su madre (Melissa Klug) nunca la dejó sola.

Al respecto, el recordado ‘Murciélago’ aclaró que ya conversó con su hija menor y le explicó que, por su carrera como futbolista, no tenía mucho tiempo. Además, agradeció a Melissa Klug por estar pendiente de sus hijas.

“Yo he conversado con ella, todo está bien. Me dediqué al fútbol, estuve detrás de la pelota. Gracias a Melissa (Klug) por estar al pendiente en la crianza de mis hijas. Estuve trabajando mucho”, respondió Abel, embajador de la Liga contra el cáncer.

“En ese momento no era como ahora, que se hace una videollamada y puedes estar al pendiente. En ese tiempo todo era distinto. No me afecta porque sé la verdadera historia, se cómo fueron las cosas”, añadió.

Asimismo, Abel Lobatón también se refirió al podcast de Jefferson Farfán, “Enfocados”, y no descartó asistir si lo invita. Eso sí, reveló que pronto lanzará su propio programa y lo invitará sin problemas.

“(Jefferson) Farfán no me ha invitado a su podcast, ya pronto voy a lanzar el mío y lo voy a invitar. Muy pronto lo voy a estrenar, se vienen cosas muy bonitas. Será para que la gente se divierta. Mucha diversión, chocolate”, aclaró.

