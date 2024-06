Qué dijo Abel Lobatón sobre las peleas entre su hija Samahara y Bryan Torres

Tras el fin de la relación en abril de este año entre Samahara Lobatón y Bryan Torres por haber protagonizado un gran escándalo debido una pelea, uno de los que salió al frente fue el padre de la influencer. El exfutbolista Abel Lobatón generó mucha polémica por su reacción al referirse sobre las múltiples controversias que existen entre la pareja, sorprendiendo a más de uno.

¿QUÉ DIJO ABEL LOBATÓN SOBRE LAS PELEAS DE SAMAHARA LOBATÓN Y BRYAN TORRES?

Hace algunas semanas, Abel Lobatón estuvo como invitado en el programa “Tiempo Muerto” que se transmite a través de YouTube, donde estuvo contando pormenores de su vida profesional en el fútbol y privada. Sin embargo, fue inevitable que se le pregunte sobre los actos de su hija, quien se encuentra embarazada, y su expareja Bryan Torres cada vez que salen imágenes.

“¿Y cuando la ves en ampays, tirándole la ropa al chico…?”, preguntó Giancarlo Granda. “Yo me cag… de risa, yo le digo: ‘estás loca ¿qué tienes?’”, respondió la expareja de Melissa Klug para mencionado programa digital. De esta manera, las críticas no tardaron en llegar en las redes sociales debido a los comentarios inapropiados que realizó Lobatón.

¿QUÉ HIZO ABEL LOBATÓN PARA CONTACTAR A RONALDINHO?

Durante la entrevista con el ‘Flaco’ Granda en “Tiempo Muerto”, el exfutbolista se atrevió a explicar sobre la manera en que trajo a Ronaldinho a la gran ciudad del Cusco, considerándolo que fue un gran desafío para él buscar la manera de contactarse con el brasileño.

“Estaba en Colombia, estudiando la universidad, y un amigo me llama para comentarme que tiene a unos amigos de Cienciano que querían contratar a Ronaldinho. Entonces le digo que más tarde lo llamo y al terminar de hablar con él le digo qué tengo que ver con Ronaldinho. Lo llamo en la noche y me dice que jugué en Brasil y debía tener a alguien que llegue a él”, empezó contando.

Asimismo, Lobatón mencionó que pudo obtener el número de su hermano del astro brasileño debido a que en alguna oportunidad jugó con el ‘Chorri’ Palacios. “La gente lo buscó por todas las páginas, por todos lados. Dije que me dé 24 horas. Hago una llamada y me dicen ‘toma, escríbele, este es el número de su hermano Roberto’. Él jugó con el ‘Chorri’. Entonces a través de eso llegué a Ronaldinho”, sostuvo.

“Le digo, ‘hola, Roberto; soy Abel Lobatón’. Me dice que sabía quién era y que no había problema. Le digo que entre 15 o 20 días estaba llegando con la gente para cerrar el negocio. Un día sábado, en Cali, no sé qué se me da por escribirle y me comenta que iba a China y luego a Dubái. Ahí me dice que tenía hasta el martes para ir a Copacabana. Llamé a mi amigo y el domingo todos estuvimos allá con la gente del Cienciano para traer a Ronaldinho”, agregó para dicho espacio digital.