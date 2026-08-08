Guardar bolsas de plástico para utilizarlas nuevamente parece una costumbre sencilla y relacionada con el ahorro, pero detrás de este hábito podrían existir ciertos comportamientos vinculados con la forma en que una persona se relaciona con sus pertenencias. Aunque reutilizar estos objetos puede ser una práctica útil y responsable, una acumulación excesiva también puede reflejar dificultades para desprenderse de algunas cosas. Incluso, la cantidad que conservamos y la manera en que decidimos almacenarlas podrían ofrecer algunas pistas sobre nuestros hábitos cotidianos y nuestra relación con los objetos. En algunos casos, este comportamiento refleja cómo afrontamos el desperdicio y el orden. ¿Qué significa realmente conservar tantas bolsas y cuándo debería preocuparnos? Descubre qué dicen los psicólogos sobre este comportamiento y qué recomendaciones ayudan a mantenerlo bajo control.

¿QUÉ PODRÍA REVELAR SOBRE TU PERSONALIDAD GUARDAR BOLSAS DE PLÁSTICO?

Para muchas personas, conservar las bolsas que reciben al hacer compras es una manera práctica de tenerlas disponibles para futuras necesidades. Sin embargo, desde la psicología, esta conducta también puede estar asociada con el temor a desperdiciar recursos y con una necesidad de sentir mayor control sobre aquello que se posee. En algunos casos, además, podría existir un vínculo emocional con determinados objetos, incluso cuando su utilidad ya es limitada.

Bolsas de plástico. (Foto: GEC) / DIANA CHAVEZ

¿GUARDAR BOLSAS SIEMPRE REPRESENTA UN PROBLEMA?

No necesariamente. Mantener una cantidad razonable de bolsas y darles nuevos usos puede ser una práctica beneficiosa, tanto para el bolsillo como para el medioambiente. Reutilizarlas permite disminuir el consumo innecesario de plástico y evita comprar nuevas bolsas cada vez que se realiza una compra. El problema aparece cuando la cantidad almacenada deja de ser manejable y comienza a ocupar espacios que podrían utilizarse para otras cosas.

¿CUÁNDO EL APEGO A LOS OBJETOS PUEDE SER NEGATIVO?

La situación merece mayor atención cuando la persona conserva las bolsas únicamente porque siente que no puede desprenderse de ellas, aunque ya no tengan una función concreta. Ese apego puede formar parte de una conducta de acumulación más problemática. En escenarios extremos, la dificultad para desechar objetos puede relacionarse con el síndrome de Diógenes, caracterizado por una acumulación importante y una fuerte resistencia a retirar pertenencias sin utilidad.

(Foto: EFE)

¿CÓMO EVITAR QUE LAS BOLSAS SE ACUMULEN DEMASIADO?

Una forma sencilla de controlar este hábito consiste en establecer cuántas bolsas se conservarán y respetar ese límite. También conviene revisar periódicamente el espacio donde se almacenan para identificar cuáles pueden reutilizarse y cuáles ya no son necesarias. Otra alternativa es utilizar un recipiente pequeño para guardarlas. Así se limita la cantidad y se reduce el desorden visual dentro de la vivienda, según explica Ok Diario.

La diferencia no está solo en guardar o desechar, sino en decidir qué conservar y qué dejar ir. Una persona puede reunir bolsas porque sabe que volverá a utilizarlas sin que esto implique una dificultad psicológica. En cambio, si siente ansiedad al tirarlas, acumula cantidades que no puede utilizar o permite que el desorden avance, conviene observar el comportamiento con atención. El objetivo no es eliminar este hábito, sino mantenerlo dentro de límites razonables en casa.

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