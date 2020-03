Inicios de los años 90. Tras conducir con notable éxito de audiencia “Aló Gisela” y conquistar el apelativo de ‘Reina del mediodía’, Gisela Valcárcel decide apostar por una nueva casa televisiva: deja Panamericana TV para asumir la conducción de “Gisela en América” en canal 4. Una decisión arriesgada que no hizo más que reafirmar el buen momento televisivo de la presentadora de TV.

“Gisela en América” tuvo dos temporadas. La primera se estrenó el 19 de julio de 1993 y tuvo al exalcalde del Callao, Juan Sotomayor, en la producción general. La segunda entrega, producida por el argentino Cristian Andrade, vio la luz a fines de 1996. Y a diferencia del recordado “Aló Gisela” que se grababa sin público, este recibía diariamente a decenas de personas en el gran set del Estudio 4 de América TV, en Barranco.

“Gisela en América” consolidó la carrera televisiva de Gisela Valcárcel y reafirmó su gran arraigo con las amas de casa. Los altos índices de sintonía lo posicionaron entre los programas más vistos de la época y el más visitado por los artistas internacionales que llegaban al Perú, como Rocío Dúrcal, Leonardo Favio, Los Prisioneros, Ricardo Montaner, Guillermo Dávila, Thalía, entre muchos otros.

En su etapa inicial, el espacio del mediodía tuvo seis modelos: tres hombres y tres mujeres, entre las que destacaba Karina Rivera, quien luego se convertiría en una de las animadoras infantiles más queridas. Posteriormente se dio el ingreso de Christian Thorsen, que en aquel entonces debutaba como modelo.

¿Cómo terminó Thorsen siendo modelo del programa? ¿Qué dudas tenía Gisela en sus inicios televisivos? ¿Qué productor conquistó el corazón de Karina Rivera? Cristian Andrade responde a estas y muchas otras interrogantes en torno al recordado programa de TV.

MEDIDAS DRÁSTICAS

“Como me pidieron hacer cambios, opté por sacar a los tres modelos varones y poner a Christian Thorsen en ese lugar. Las tres modelos mujeres sí se quedaron. Otro de los cambios fue la modificación del set".

MODELO DEBUTANTE

“Cuando decido que no van los tres modelos, hago un cásting para buscar a los reemplazos, pero no pasa nada, no encontraba lo que buscaba. Hasta que un día, subiendo las escaleras del canal, me cruzo con un chico con una camisa de seda brillosa y el cabello rubio, largo: era Christian Thorsen. Inmediatamente pedí que lo buscaran para proponerle trabajar en el programa. Fue gracioso porque pensó que le estaba haciendo una cámara escondida”.

ADIÓS MITO

“Christian no vendía sánguches en la playa, eso lo inventaron. Él era profesor de educación física y trabajaba en una empresa de banquetes de unos amigos. Fue al canal para hablar con la gente de un programa ('Ellas’), quería proponerles un canje".

CONECTARON

“El beso entre Christian y Alejandra Guzmán no fue pauteado, fue improvisado y espontaneo. Obviamente porque a Alejandra le impactó Christian desde un primer momento”.

NUEVA ESCENOGRAFIA

“'Gisela en América’ se grababa en el estudio cuatro de Barranco, en el escenario principal, el grande. Un lugar frío y lujoso que no encajaba con Gisela y sus 'Señitos’. Por eso al asumir la producción lo primero que hice fue inaugurar el set chiquito, el de arriba. Hicimos una casita, una sala pequeña, un lugar íntimo”.

ROMANCE

“Con Karina fuimos pareja más de cinco años, nos conocimos en el programa, tuvimos una relación honesta, muy bonita. Incluso, cuando conoció a Orlando, me llamó emocionada para contarme. Hasta ahora tenemos una amistad".

EVOLUCIÓN

“A Gisela la conocí en el canal 5, al principio me mostraba hasta los vestidos que iba a usar, me preguntaba cuál me parecía mejor. Preguntaba todo, ahora no pregunta nada. Toma sola sus decisiones, ha aprendido bastante”.

ESPONTÁNEO

“Lo de Guillermo Dávila no formaba parte del guion, se ponía cargoso (con Gisela Valcárcel) y no podíamos hacer nada porque el programa era en vivo. Era una persona extranjera, qué se podía hacer”.

