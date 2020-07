A inicios de los años 90, una gran nube comandada por el misterioso Glufo se posó en la Tierra para servir de escenario a una fiesta infantil mágica e interminable llamada “Nubeluz”. Con dalinas como anfitrionas, el universo de fantasía se abría paso a través de la señal de Panamericana TV, en días de crisis económica, de apagones y terrorismo en el Perú.

Luego de la cancelación de “El Show de Yuly”, Canal 5 gestó una de las propuestas más ambiciosas de la televisión peruana. Arturo Delgado Pastorino le encargó al dramaturgo Alonso Alegría Amézquita la creación de un mundo fantástico. Para sacar adelante el proyecto, el hijo del afamado novelista peruano Ciro Alegría formó un equipo creativo que contó con la participación de una lingüista (Clara María Cavagnaro Chávez), un diseñador gráfico (Fernando Gagliuffi) y dos escritoras (Catalina Lohmann y Maritza Kirchhausen).

El grupo de creativos presentó 5 proyectos de programas, cada uno desarrollado en un escenario distinto: una juguetería, una nave espacial, una nube, una casa mágica y un parque de atracciones. Panamericana eligió la nube.

Ciro y su equipo plantearon una propuesta innovadora, en esta se prohibió el uso de la palabra “programa”, pues “Nubeluz” era considerado una fiesta que se realizaba en una nube de propiedad de Glufo y dentro de ella solo se podía hablar en idioma glúfico y utilizar elementos constitutivos de una nube bajo la luz del sol, como agua, aire y luz. Además de dalinas, la nube albergaba a nubelinas, cíndelas, gólmodis y dicolines. Una vez aprobado el proyecto, los documentos que contenían el concepto del programa fueron entregados a la productora Rocío Hernández, bajo el nombre de la ‘Biblia Nubeluz’.

Gólmodi Marco Zunino, productora Rocío Hernández y dalina Almendra Gomelsky se reencontraron. (Foto: archivo personal de Rocío Hernández)

El cásting para elegir a las bellas dalinas, principales figuras del espacio infantil, fue arduo. La primera que ingresó fue Mónica Santa María Smith. Seleccionar a Almendra Gomelsky representó mayor reto para el equipo de producción liderado por Hernández. Se buscaba una joven que tenga carisma, pero sobre todo que funcione junto a Mónica. Se presentaron a la prueba las gemelas Marisol y Celine Aguirre, las hermanas Bárbara y Fiorella Cayo, Drusila Zileri, entre otras jóvenes que con el tiempo alcanzaron gran popularidad.

Mónica Santa María y Almendra Gomelsky, conductoras de "Nubeluz". (Foto: archivo El Comercio)

Una vez superado ese primer desafío, la producción se enfocó en la realización de la imponente y colorida escenografía ubicada en el Coliseo Amauta: una nube mágica que albergaba los juegos en los que participaban los nubecinos (los niños que visitaban el programa), como: “El tesoro submarino”, “La marimba acuática”, “El hongo”, “Las truquicuerdas”, entre otros.

Bajo la dirección artística de Joaquín Vargas, “Nubeluz” emitió su primera entrega el 1 de setiembre de 1990 en simultáneo tanto en Perú, bajo la señal de Panamericana TV, como en Estados Unidos a través de Cadena Sur. Rápidamente Mónica Santa María y Almendra Gomelsky se convirtieron en las amigas preferidas de los niños. El programa alcanzó notables índices de audiencia.

Casi dos años después de su estreno, en diciembre de 1992, ingresó al programa Lilianne Kubiliun, en reemplazo de Mónica Santa María, quien se alejó temporalmente del espacio para realizar un viaje a Estados Unidos. Poco tiempo después se sumó la animadora colombiana Xiomara Xibille, ‘Xiomy'. Y una vez que la dalina chiquita retornó, la producción decidió mantener a las cuatro jóvenes en la conducción.

Tres años después de la llegada de “Nubeluz” a la Tierra, un trágico hecho oscureció el firmamento. Mónica Santa María acabó con su vida de un disparo causando una gran conmoción que hizo peligrar el futuro del programa. Sin embargo, ante la ausencia de la bella dalina, el 26 de marzo de 1994 la producción emitió una edición especial a cargo de Almendra y Lily para explicar a los nubecinos lo que había ocurrido.

“Nubeluz” perdió su esencia. Su dalina chiquita ya no estaba, había tomado la drástica decisión de irse al otro lado de la nube, y a las conductoras se les hizo muy difícil continuar sin ella, por lo que empezaron a emitirse ediciones grabadas. A fines de 1994 ingresaron nuevas dalinas al programa: María Pía Ureta y Karina Calmet. Si embargo, pese a los denodados intentos del productor Luis Carrizales Stoll para reflotar la nube, esta había perdido su intensidad, nunca más volvió a ser la misma.

Los temas de “Nubeluz” han formado parte del soundtrack de la vida de muchos niños del ayer. El responsable de crear canciones como: “Papi deja de fumar”, “Cuidado”, “Nuberengue”, entre otros, fue Coco Tafur.

La productora Rocío Hernández y el compositor Coco Tafur, artífices de "Nubeluz". (Foto: archivo personal de Rocío Hernández)

A continuación, la productora Rochi Hernández da detalles de esta producción nacional que fue vista en casi todo Latinoamérica.

ORIGEN

“Teníamos el programa ‘El show de July’ que iba diario, de lunes a viernes, y por el éxito que tuvo los ejecutivos de Panamericana TV decidieron crear un nuevo espacio infantil, pero con identidad propia, que no fuera el show de nadie, que no lleve el nombre de la conductora. Querían que sea un mundo mágico para niños. Yo había presentado mi carta de renuncia para irme al Cuatro con July, cuando el gerente de producción de Panamericana me entrega la ‘Biblia de Nubeluz’ y me pide que no tome ninguna decisión hasta que la vea. Era una historia muy linda, un programa diferente que me cautivó desde el primer momento, pero pensé que no era viable porque estábamos hablando de los años 90, época del terrorismo, en la que no se invertía en televisión. Le devolví su libro, le dije que me parecía simpático pero que el estudio de Canal 5 era demasiado pequeño y no contaba con las condiciones necesarias para sacar adelante un programa como el que querían hacer. Entonces me llevó al Amauta, un coliseo oscuro, completamente abandonado. Era inmenso, convertirlo en un estudio, en un mundo mágico para niños, ha sido el mayor reto que he afrontado en mi carrera”.

ESCENOGRAFÍA

“La propuesta de Panamericana era ambiciosa, era crear un escenario inmenso con una infraestructura impresionante que solo se veía en grandes países. Queríamos que todo tuviese movimiento, que haya luz, sol. estrellas; pero no nos alcanzó el presupuesto, entonces recurrimos al ingenio. Lucio Torres fue el encargado de la escenografía , pintó a mano los telones, hizo nube por nube, luego le metimos luces; pero la clave del éxito fue mezclar gente joven con gente con experiencia para lograr una escenografía que rompiera un poco con lo que siempre se veía en los programas. Invitamos al arquitecto Rafael Feijoo para que metiera todo lo que podía en diseño de arquitectura. Nos tomó nueve meses hacer todo, pero soñar vale la pena porque a veces aterrizas a buenas ideas”.

Bocetos de la escenografía de "Nubeluz" del arquitecto Rafael Feijoó y el escenógrafo Lucio Torres.

Bocetos de la escenografía de "Nubeluz" del arquitecto Rafael Feijoó y el escenógrafo Lucio Torres.

CÁSTING

“Almendra y Mónica eran amigas, se conocían desde hace tiempo, trabajan juntas haciendo fotos para un catálogo de productos de belleza muy conocido. Convocamos a Mónica porque Cusi Barrio (productor) la había visto en un comercial de shampoo. Ella fue la primera en pasar el cásting, tenía que contar un cuento y eligió ‘La caperucita roja'. Con solo ver la cara de bobos de todos los del estudio, supimos que ella era la indicada. Para encontrar a la segunda dalina nos demoramos muchísimo, porque pasaban chicas talentosísimas, pero no encontrábamos el ‘match’ perfecto de las dos, la idea era que sobresalieran por igual. Mónica nos recomendó a Almendra, pero ella no nos daba bola, cuando la llamábamos nos dejaba en stand by, no le interesaba. Sin embargo ante tanta insistencia pasó la prueba y quedó. Como era mayor de edad, ese mismo día le pedimos que firme el contrato y no lo hizo porque su mamá le recomendó esperar. Al día siguiente firmó”.

GLUFO

“La historia original era que dos niñas (dalinas) se encontraban en una nube, una decía la palabra nube, la otra decía luz, entonces Tofo bajaba para invitarlas a jugar en su nube y ellas se iban con él. Pensé que un secuestrador de menores podría hacerse pasar por Tofo o Glufo y decidimos darle un giro a la historia, hacerla más real. Hicimos que las niñas sufran un accidente automovilístico, pierdan a sus padres y ellas se queden tiradas en el lugar, entonces aparezca Glufo, las rescate y las lleve a su nube”.

ASPIRANTES A DALINAS

“Bárbara y Fiorella participaron en el cásting, lo hicieron muy bien, pero eran muy chiquitas, nosotros necesitábamos jovencitas más grandes. También pasaron cásting otras chicas conocidas, pero prefiero no decir sus nombres, las veo siempre, luego se incomodan”.

REGLAS

“Las dalinas no podían envíar saludos a sus padres, ni a sus amigos, a nadie, porque eran personajes, apenas cruzaban la nube dejaban de ser Mónica y Almendra. Además, recuerda que eran huérfanas”.

HERMANAS BERNAOLA

“Darlene y Carol Bernaola (las conejitas de Playboy del milenio) fueron cíndelas, ellas estuvieron en la primera etapa, las llevé de ‘El show de July, eran súper colaboradoras, si había que mover los juguetes, lo hacían”.

ANNA CARINA COPELLO

“Los dicolines eran niños que participaban como jueces y también bailaban. Anna Carina Copello formó parte de ese grupo, luego se hizo conocida”.





EL CONO

“Estábamos prohibidos de mencionar marcas y pensamos ¿qué les regalamos a los niños? Alguien dijo medallas porque no se podía regalar juguetes, y yo que siempre me andaba metiendo en hemerotecas para niños, encontré una revista alemana donde aparecían unos niños recibiendo unos conos como sorpresas. Entonces, pensé: ‘Hagamos un cono y le ponemos nubes en lugar de un lazo'. El cono funcionó muy bien, se creó una magia alrededor de este, nadie podría abrirlo en el set, y estaba prohibido decir qué contenía, aunque creo que todos lo sabíamos (golosinas). Yo prefiero no decirlo para mantener la magia”.

Imagen del cono que inspiró a Rochi Hernández para crear el ansiado obsequio del programa. Fue tomada de una publicación alemana.

Cono de "Nubeluz".

CRÍTICAS AL VESTUARIO

“Rosita Santa María se encargó de diseñar los trajes, se inspiró en ‘Los Supersónicos’ y en los trajes medievales. Nos criticaron muchísimo por los shorcitos y las minifaldas”.

PERSONALIDADES DISTINTAS

“Mónica era más pegada a la letra, era estudiosa, estaba en la universidad. Almendra era más relajada, no era tan acuciosa, siempre decíamos que la dalina chiquita era la traviesa y la grande era la dulce.

PRUEBAS PSICOLÓGICAS

“Tanto para Mónica como para Almendra la fama fue novedad porque ellas no habían sido artistas antes. Al principio ellas recibieron asesoría psicológica, para no caer en estrés, sobre todo porque eran jóvenes. También se les hicieron pruebas para saber si podían manejar el tema de las multitudes y salieron airosas”.

ANÉCDOTA

“Una vez, durante un programa en vivo, se prendió uno de los telones con el calor de la luz. A mi coordinador de niños, que era altísimo, se le veía corriendo de un lado a otro desesperado. Tuvimos que mandar a comerciales para poder evacuar a los niños. Por suerte no pasó de un susto”.

INTERNACIONALIZACIÓN

“El primer país que visitamos fue Ecuador, recuerdo que cuando estábamos llegando al hotel nos emocionamos porque vimos una cola larga de niños y pensamos que nos estaban esperando, y a quien realmente esperaban era a July, que era un éxito en ese país”.

SECRETO DEL ÉXITO

“Creo que ‘Nubeluz’ funcionó gracias al gran equipo humano que formamos, entre gente de producción, escenografía, camarógrafos, artistas, conductores, fuimos como 70 personas. Todos perseguimos un mismo objetivo: sacar adelante el programa, muchas veces improvisando porque no teníamos lo necesario, no había una gran inversión, nosotros hicimos industria en el Perú”.

