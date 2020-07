Ante el éxito de sintonía de “1000 oficios”, a inicios de los años 2000, la teleserie empezó a ofertarse en el Perú como un formato ganador, pero sobre todo rentable. Y su gestor, el productor Efraín Aguilar, se convirtió en un producto en extremo atractivo. En ese contexto, América TV, que iniciaba una etapa de relanzamiento buscando salir de la situación deficitaria en que se encontraba, jaló a sus filas al creativo y juntos iniciaron una ambiciosa apuesta televisiva llamada “Así es la vida”.

El 22 de Marzo de 2004 se emitió el primer capítulo de la ficción nacional, con Aguilar como productor general y Gigio Aranda como principal guionista. A diferencia de la historia que transmitió Panamericana TV, esta tuvo una inversión económica importante, con actores mejor pagados y un estudio de grabación enorme, levantado en una concurrida calle de Lince, a fin de asegurar la continuidad de las grabaciones que se prolongaban durante meses.

La historia de “Así es la vida” empieza en Arequipa, cuando Lorenzo (César Ritter) rapta a Wendy (Vanessa Jerí) en el momento en que la joven se iba a casar contra su voluntad y, ante el temor de la represalia de la familia de ella, los dos viajan a Lima en busca del médico Humberto Sánchez (Gustavo Bueno), el padre de Lorenzo. Ya en Lima se trasladan a la residencial Aguilar para dar vida a conmovedores, divertidos y algunas veces fantasiosos relatos con superhéroes y villanos de acción como insumos principales.

Otros habitantes de la residencial Aguilar son Francisco ‘Rambito’ García (David Almandoz), Adrianita (Joselyn Rodríguez), Miss Mónica (Caroline Aguilar), los bonachones Jerry (Michael Finseth) y Marcelo (Germán Loero; además de Mechita (Olga Zumarán), su hija Jimenita (Connie Chaparro) y su suegra Inés (Mariella Trejos). Héctor Altamirano (Jesús Delaveaux), padre de Fiorella (Laly Goyzueta) y Giovanni (Daniel Neuman), también figuran en esta lista.

En los roles antagónicos destacan Luis Ángel Pinasco, Mariel Ocampo y Julián Legaspi.

SOUNDTRACK

La música jugó un rol importante en “Así es la vida”. Populares canciones de intérpretes peruanos y extranjeros se encargaron de potenciar aquellas emociones que las imágenes por si solas no podían expresar, sobre todo las que nos hacían suspirar. La intro musical de la serie pertenece a la banda de rock mexicana Elefante, mientras que “Mi alma entre tus manos” de Jorge Pardo se encargaba de incrementar el romanticismo de las escenas de Wendy y Lorenzo. “Cuando quieras, donde quieras” del español Django sonaba cada vez que ‘Rambito’ y Mónica estaban juntos y si aparecía el malevolo Ricky Mendoza en escena, se escuchaba “Il grande baboomba” de Zucchero.

SECUELA

“Así es la vida” tuvo cinco temporadas y 1049 capítulos, además de una secuela llamada “Las locas aventuras de Jerry y Marce”, con de Jerry (Michael Finseth) y Marcelo (Germán Loero). Esta producción constó de 20 capítulos, se estrenó el lunes 5 de enero de 2009 y finalizó el 30 de enero del mismo año.

En las siguientes líneas, el productor Efraín Aguilar nos cuenta cómo se gestó la teleserie y el camino que recorrió hasta convertirse en una de las ficciones más recordadas de la televisión peruana; además de anécdotas y detalles que probablemente desconoces.

Elenco de la recordada serie "Así es la vida". (Foto: Archivo)

ORIGEN

“Gracias al éxito que tuvo “1000 oficios”, Panamericana TV logró salir del hoyo en el que se encontraba, lo llevamos al primer lugar de sintonía en esa época; pero luego empezaron los conflictos administrativos, entró la administración de Genaro (Delgado Parker), dejaron de pagar a la gente y todo se vino abajo. Alguien, que prefiero no decir su nombre, me dijo: ‘A ti te vamos a seguir pagando, pero al personal no’. Le dije: ‘Ustedes están cojudos’. Luego informé a mi gente lo que estaba pasando e hicimos un paro en plena avenida Arequipa. Al final, Eric Jurgensen, que acababa de ingresar como gerente general a América TV, me propuso que le produzca una ficción. Acepté, pero puse como condición que me contrate con todo mi equipo e hicimos ‘Así es la vida'”.

DESISTIÓ

“Hablamos con Chuiman (Adolfo) para este proyecto, al principio aceptó, hizo un jugoso contrato (con América TV), inclusive pidió una camioneta; pero el día de la firma dijo que quería leer el documento y, al final, nunca firmó. Se quedó en Panamericana TV para seguir haciendo ‘1000 oficios’. Por eso él no está al comienzo de ‘Así es la vida’, entra como dos años después. La administración de Canal 4 ya no quería nada con él porque los había dejado plantados con el contrato y la llave de la camioneta en la mano, yo tuve que interceder, explicarles la calidad de su trabajo, al final los convencí”.

EL NOMBRE

“Gigio Aranda y yo planteamos el nombre, pues como se dice en el argot popular, teníamos que entrar con la pata arriba y así se hizo”.

EL CONCEPTO

“Si en “1000 oficios” tratamos el crecimiento horizontal de la ciudad, en ‘Así es la vida’ nos enfocamos en el crecimiento vertical, hicimos tres edificios en el estudio ubicado en Los Mirtos. La historia funcionó muy bien, el éxito de la serie fue impresionante”.

Elenco de "Así es la vida". (Foto: Archivo)

TODOS VUELVEN

“Lucho Cáceres, Vanessa Jerí, César Ritter y otros actores nos abandonaron (cuando grababan ‘1000 oficios'), se fueron a Canal 2 para hacer ‘Habla barrio’, un programa que fue un fracaso; pero como no soy rencoroso, casi todos volvieron a trabajar conmigo en ‘Así es la vida’. Jamás los juzgué por lo que hicieron, pues todos velamos por nuestros intereses y a veces nos equivocamos”.

FAMA Y POPULARIDAD

“Siempre me ha gustado trabajar con el 50% de gente con experiencia y 50% nueva. Si bien es cierto, Nataniel (Sánchez) había actuado antes, fue en ‘Así es la vida’ que empezó a hacerse conocida y se consolidó en ‘Al fondo hay sitio’. Lo mismo pasó con Carlos Solano, se hizo conocido como Fidel Guevara “El cubano””, luego interpretó al charapa (‘Juelix’ Panduro en ‘Al fondo hay sitio')”.

SPIN-OFF

“‘Las locas aventuras de Jerry y Marce’ fue una secuela de ‘Así es la vida’ que hicieron América TV y Gigio Aranda, yo no estuve inmerso en ese proyecto. Fue algo corto, de algunos capítulos, pero no funcionó porque no puedes, por ejemplo, vender El Comercio con una sola página porque la gente quiere el producto completo”.

ALDO MIYASHIRO

“Como requería un actor con condiciones futbolísticas para el personaje de ‘Rambito', Aldo Miyashiro se presentó en el cásting, pero no fue elegido, aunque lo hizo buenísmo. El ‘Chino’ no tenía el tipo, sus rasgos no eran del neto futbolista peruano”.

RIGUROSO CÁSTING

“David Almandoz nunca en su vida había agarrado una pelota, pero quedó para interpretar a ‘Rambito’ porque tenía el físico que buscábamos y porque los otros que hicieron cásting jugaban bien, pero eran malos actores”.

PARODIAS

“Gigio que es un fanático de las series, que ve todo, era el que proponía qué producciones se podía parodiar. Hemos parodiado películas como ‘El padrino’, ‘Star Wars', ‘Superman Returns’ y programas de TV como ‘Los ricos también lloran’, ‘La gran sangre', ‘La familia Ingalls’, ‘Rebelde’ y ‘Esta sociedad’”.

QUEJAS

“Los vecinos de Los Mirtos se quejaron porque grabamos una escena con cohetes, música, bulla, era una fiesta patronal. Y les doy la razón por haberse quejado, era terrible, pero algo así no se volvió a repetir”.

César Ritter, Olga Zumarán y Gianfranco Brero grabando "Así es la vida". (Foto: Archivo)

ANÉCDOTA

“Germán Loero tenía que tirarse de un segundo piso, pero sentía temor, entonces le dije que si no lo hace, lo hago yo. En ‘1000 oficios ocurrió algo parecido, Michael Finseth no quería tirarse de un trapecio y yo lo hice. Finalmente, Germán se tiró y todo salió bien”.

FACTOR DE ÉXITO

“El gran factor del éxito de ‘Así es la vida’ fue el talento humorístico que tiene Gigio Aranda, es un guionistas de exportación”

EL FIN

“Como era fantasioso el argumento, luego de cinco temporadas decidimos darle término, y lo hicimos en contra de la opinión de los gerentes de América TV, pues ellos querían que sigamos produciendo más ediciones. No hay que olvidar que el canal se levanta con esta producción y todo el merito se lo doy a la audacia de Eric Jurgensen, que se peleó y arriesgó por nosotros. Pese que el canal venía casi quebrado y con problemas de sindicato pidió un presupuesto enorme para la época”.

