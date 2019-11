Nubeluz marcó la infancia de muchos. Este programa de los años noventa formó a muchos de los grandes actores y conductores que actualmente triunfan en la televisión, sin embargo, algunos de sus personajes se han dedicaron a otras carreras, igual de exitosas, pero lejos de la TV.

Las modelos y animadoras rompieron con todo esquema antes visto, y tuvieron una gran popularidad. El rating llegó a límites nuevos para su horario: los sábados y domingos de 8:00 a 12:00, y no tardaron en darse las presentaciones en vivo en diversas ciudades del interior del país.

Nubeluz se emitió desde 1990 a 1996. (Foto: Difusión)

La ex dalina Almendra Gomelsky tras la culminación del programa Nubeluz se dedicó a la actuación y formó parte de varias novelas peruanas. Además, continuó en la conducción y durante muchos años estuvo frente de los programas “Oh! Diosas” y “Mujeres sin filtro”.

Otra de las ex dalinas, la colombiana Xiomara Xibille tomó un rumbo diferente. La comunicadora social tras algunos papeles en la televisión, estudió yoga en la Universidad Mundial de la Paz Brahma Kumaris, en la India. Además, se formó como psicoterapeuta especializada en la Asociación de Psicología Transpersonal de Colombia y especialista en medicina ayurvédica de la Fundación Prema, de Buenos Aires. Actualmente, da conferencias y clases magistrales sobre yoga y coaching.

Lilianne Braun Kubiliun se dedicó a la conducción en Telemundo. Sin embargo, no se conoce mucho de su vida. No tiene redes sociales públicas y la última vez que compartió con sus ex colegas fue durante el show por los 25 años de Nubeluz.

En cuanto a las cíndelas, María Pía Ureta se convirtió en coach fitness, Daniela Sarfati en actriz y en coach de vida, Rossana Fernandez-Maldonado en actriz, María Pía Copello en conductora de televisión y Anna Carina Copello en cantante.

Los recordados Gólmodis Cristian Rivero y Marco Zunino continúan en el mundo de la televisión. Rivero como conductor y actor, Zunino como actor; mientras que José Val se desempeña como músico y fotógrafo.