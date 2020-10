Conforme a los criterios de Saber más

Era inicios de 2004. Tres socias y amigas (Susana Bamonde, Michelle Alexander y Margarita Morales), reflexionaban sobre los cambios que se estaban dando en la TV peruana y el declive de las telenovelas, durante una larga caminata por calles limeñas, en un día soleado; cuando una de ellas menciona a Dina Páucar, la cantante de folclor andino que congregaba multitudes sobre todo en los lugares más alejados de la capital. En ese momento, la posibilidad de llevar una historia de emprendimiento y éxito a la pantalla chica a través de una miniserie, empezó a gestarse.

“Este fue un proyecto que se realizó entre Margarita, que sigue siendo mi socia, y Michelle, mi amiga de toda la vida. Y se dio justo en la época en que las telenovelas habían bajado un montón, en un momento en que no sabíamos exactamente qué hacer. Entonces, Margarita mencionó a Dina, un personaje de la música muy querido, y surgió la idea de hacer historias alentadoras, de gente emprendedora”, recuerda Susana.





Algunas semanas después de aquella conversación y tras un primer encuentro con la cantante de “Qué lindos son tus ojos”, a las creativas, dueñas de la productora MSM, no les quedó duda de que una historia como esa debía darse a conocer.





“En ese tiempo, Margarita iba y venía de Venezuela, Michelle, me parece que estaba haciendo algo en Canal 5, y yo era la que estaba más tranquila, trabajaba en la dirección de cultura de la Municipalidad de Barranco”, recuerda Bamonde. “Dina nos dio una cita y nos encantó ella, fue tan abierta, tan linda. Cuando le planteamos la idea de hacer una miniserie sobre su vida, al principio creyó que se trataba de una broma, luego nos dijo que la idea le gustaba y nos dio la autorización. En esa reunión también acordamos viajar a su tierra, Tingo María, donde iba a ofrecer una presentación. Fuimos con un camarógrafo, nuestro director de fotografía, Juanito Durand, y un guionista. Nos quedamos una semana allá, fue alucinante", añade.

“El día del concierto, Juan, como primera cámara, se puso en el escenario, y yo entre el público. Pude ver y sentir cómo la gente se emocionaba con las canciones de Dina: bailaban, cantaban, lloraban, tomaban. Habían pilas de cajas de cerveza. Allí surgió 'Dina Páucar, la lucha por un sueño’. Eduardo Adrianzén nos contactó con un guionista que trabajaba con él y yo hice un canje para que me presten equipos”, cuenta Susana.

De esta forma, con los equipos necesarios y el personal humano más idóneo, las empresarias visionarias iniciaron las grabaciones del primer capítulo de la miniserie. Una vez culminada, empezaron a tocar puertas para conseguir financiamientos. Las cartas estaban echadas, todas conocían el juego, solo faltaba poco de suerte para ganar.

“Tocamos muchas puertas de empresas, pero nadie apostaba por nuestra propuesta. El único que apostó por nosotros fue Kola Real, que nos dio siete mil soles. Luego, los canales nos cerraron las puertas porque no veían a Dina como una cantante exitosa. Finalmente, Alberto Cabello, que en ese tiempo era gerente general de Canal 2, y Cecilia Gómez de la Torre, que era la encargada de producción de ese canal, dijeron que sí. El señor Baruch Ivcher, que era accionista, también dijo: ‘Vamos, para adelante'. El canal nos pagó tres mil dólares por cada capítulo. Grabamos cinco porque no nos querían dar más dinero”, detalla la productora.

Pérdida

“Dina, Páucar la lucha por un sueño” se grabó con 46 mil dólares. Es decir, representó una pérdida económica para sus creadoras, sin embargo ello no ensombreció el rotundo éxito de sintonía que consiguió la serie.

“Ya te puedes imaginar, quedamos endeudadas, pero estábamos contentas porque fue un boom, llegamos a picos de 50 puntos de ráting, fue una locura. El canal nos pidió hacer más capítulos, pero no aceptamos. Esta miniserie abrió un nuevo camino para historias pujantes. Luego hicimos ‘Chacalón: el ángel del pueblo’, ‘Las vírgenes de la cumbia’, etc”.

Cásting

Para elegir a los artistas, la producción realizó una convocatoria de cásting en la que se presentaron actores con experiencia, así como inexpertos, como fue el caso de Mayella Lloclla, quien interpretó a Dina Páucar de niña. En el caso de Magdyel Ugaz, actriz que asumió el rol de la cantante de adulta, la elección fue inmediata. Susana cuenta que apenas la vieron, supieron que era la indicada para el papel principal.

Magdyel Ugaz como Dina adulta, personaje de "DIna Páucar, la lucha por un sueño". (Foto: USI / Mónica Palomo)

MAYELLA LLOCLLA

Mayella tenía 16 años cuando, convencida por su hermana mayor, Pamela, acudió al cásting de “Dina Páucar, la lucha por un sueño”. En aquel entonces, la artista se estaba preparando para postular al Conservatorio Nacional de Música y trabajaba en el chifa de Patty Wong, en Los Olivos, como vendedora de bocaditos. Hasta ese momento, la idea de convertirse en actriz profesional, no formaba parte de sus elucubraciones.

″En ese tiempo no se hablaba de producciones biográficas, recuerdo que Dina estaba de moda, pero no sabía quién era, había escuchado su canción: “Qué lindos son tus ojos”, pero físicamente no la sacaba”, detalla Lloclla. “Era chibolita, nunca en mi vida había hecho un cásting, mi hermana, que es egresada de la Escuela Nacional Superior De Arte Dramático y veía condiciones histriónicas en mí, me recomendó pasar la prueba. Ella también lo hizo y fue elegida para interpretar a la hermana de Dina, que era Alejandrina”, agrega.

Luego del cásting, Mayella vivió varias semanas de incertidumbre, pues recién tres meses después recibió la noticia de que interpretaría a ‘Dinita’. “Los de la producción llamaron a mi casa para avisarme, pero como no estaba, le dejaron el mensaje a mi hermana. Cuando todo esto empezó, nunca imaginé que sería el inicio de algo hermoso, de una carrera bonita", relata la actriz.

"Grabamos en Canta, en Obrajillo, para mí todo era nuevo, emocionante, pues antes solo había hecho teatro. Durante las grabaciones no tuve contacto con Dina, pero la directora y los del equipo de producción me contaron cómo era ella, me dieron todos los alcances que necesitaba para construir el personaje. Escuché un montón sobre su música e indagué sobre sus experiencias familiares y personales. Me contaron que había sido medio rebelde, pero a la vez cariñosa y solidaria, con mucho empuje. Todo eso me ayudó a crear el personaje”, destaca la actriz.

Mayella Yoclla como Dina de niña en una escena de la miniserie. (Captura de pantalla)

El encuentro entre Mayella y Dina se dio recién el día de la conferencia de prensa de la miniserie. La artista asegura que para ese entonces, ya era admiradora de la cantante. “La primera vez que la vi, sentí una emoción muy grande. Recuerdo que me dijo: ‘Qué linda. He visto algunas tomas, me gusta lo que has hecho’. Estaba entusiasmada, igual, todo era incierto, nadie se imaginaba lo que estaba por ocurrir”.

Éxito rotundo

La edición de estreno de “Dina Páucar, la lucha por un sueño”, hizo 42 puntos de ráting y, a medida que la serie ingresaba a sus momentos más álgidos, como el día en que Dina sube por primera vez a un escenario a cantar, la producción alcanzó picos de hasta 50 puntos.

DINA PÁUCAR

Dina, en declaraciones a Diana Quiroz, periodista de El Comercio, en junio de 2020, recordó que antes de dar su consentimiento a MSM para llevar la historia de su vida a la pantalla chica, consultó a su familia. Dijo también que periodistas de “Magaly TV” la buscaron para que grabe un video, anunciando que el día lunes, fecha del estreno de “Dina Páucar, la lucha por un sueño”, estaría en el programa de Magaly Medina.

“A mí me propusieron hacerme esta miniserie porque un tiempo antes yo había ido a Pucallpa por la fiesta de San Juan y llegaron más de 20 mil personas. Ese evento lo organizaba Rubén, nos acompañaban Juanecos, Ruth Karina, pero yo era el plato fuerte. Cuando estábamos en el hotel Rubén (Sanchéz, esposo de Dina) me dice que hay un muchacho que me está esperando. Era Mathías Brivio de “Cuarto Poder”. Él estaba sorprendido por la cantidad de gente que me seguía. Me dijo que Luis Miguel estaba en el Jockey con 2 mil personas y aquí 10 veces más. Me hizo un reportaje bien bonito. Fue el primero que me hicieron. Después de eso mi teléfono no paraba de sonar. Y apareció en mi puerta Michelle Alexander queriéndome hacer una miniserie. Acepté, pero antes pedí permiso a mis padres, a mi hijo. Tenía que decirles porque ellos iban a ser parte de la historia que se iba a contar. Pasó algo, yo pequé de inocente. Cuando me iba a Tarapoto, los urracos me abordaron y me hicieron grabar una invitación para el lunes, fecha del estreno de la miniserie y a la misma hora. Cuando estoy llegando al aeropuerto, veo que tenía un montón de llamadas de un número desconocido. Era Baruch Ivcher que me llamó la atención “cómo vas a hacerte harakiri, vas a competir contigo misma. Mañana cuando regreses un carro te va a esperar”. Al llegar al canal el señor Ivcher me hizo entender lo que había hecho y me preguntó “¿Cuánto te han pagado?”. Me dijo vamos a comer y me dio el cheque de 5 mil soles de regalo”, narró.

Dina Páucar es una de las representantes más importantes del folclor andino. (Foto: USI / Félix Farroñay)

“Dina Páucar, la lucha por un sueño” tuvo una continuación en 2008, titulada: “Dina Páucar, el sueño continúa”. La secuela no tuvo el éxito de su predecesora.

