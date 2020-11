Conforme a los criterios de Saber más

Fines de 1998. En una época en que los ‘talk show’ acaparaban la atención del televidente en horario familiar, “Amor serrano”, una historia de amor y odio enmarcada en el racismo y el prejuicio social, se impuso en sintonía en la televisión nacional.

Producida por el francés Michel Gómez, la telenovela que Latina emitió de lunes a viernes a la 1:00 p.m., alcanzó en su estreno 50 puntos de ráting en el sector D. Según el guionista Eduardo Adrianzén, el cásting y la premisa dramática fueron piezas fundamentales del éxito de esta historia. La experiencia de Lola Vilar coludió magistralmente con la impericia de Tulio Loza como actor de televisión.

“La elección de los protagonistas fue brillante. La telenovela tuvo dos fuerzas de la naturaleza: Lola, que fue la más grande comediante que ha dado España, y Tulio, que es un gran profesional, un señor al que respeto mucho. Él había actuado en cine, pero en televisión”, destaca Adrianzén.

Guionista Eduardo Adrianzén. (Foto: El Comercio / Eduardo Cavero)

“Amor serrano” narra la historia de Máximo Yunque (Loza), un hombre adinerado e ignorante, que pese a las iniquidades de la burguesía limeña, no pierde la pureza original de sus orígenes ayacuchanos. Se enamora de Micaela Montes de Oca (Virna Flores), una joven que obligada por su madre (Lola Vilar), acepta convivir con el acaudalado empresario, pero nunca llega a amarlo, pues su corazón le pertenece a Leonardo Falcón (Bernie Paz).

“La idea vino de Gómez (Michel), a él se le ocurrió hacer una adaptación de ‘El burgués gentilhombre’, obra de Molière, una historia de un hombre que tiene mucho dinero, pero no cultura. Cuando me habló de este proyecto, me pareció divertido, lindo. Fue genial hacer esta telenovela”, señala Eduardo.

Destaca, además, que el nombre del personaje de Tulio Loza, fue en “homenaje a Paco Yunque de César Vallejo”, una de las figuras emblemáticas de la literatura peruana. “Nos parecía que era un nombre muy lindo para un personaje que simbolizaba al provinciano que se hace solo”, aclara Eduardo.

La ficción de Canal 2 se grabó en locaciones de Ayacucho (Quinua) y Lima. “Los primeros dos capítulos y el final de la novela, cuando máximo se casa con Casilda Navarro (Charo Verástegui), se grabaron en Ayacucho. Los demás capítulos se hicieron en Lima, en una casona preciosa, antigua, ubicada en una esquina de Larco, en Miraflores”, señala.

Debutantes

“Amor serrano” no solo marcó el debut actoral en televisión de Tulio Loza, los actores Bernie Paz y la argentina Marisa Minetti (Miss Jacqueline) también consiguieron su primer rol en esta producción nacional.

En el caso de Virna Flores, venía de protagonizar “La Rica Vicky”, sin embargo sentía que le faltaban recursos para construir a Micaela Montes de Oca. En ese sentido, Lola Vilar representó una pieza fundamental.

“Lola fue una gran maestra, me enseñó muchísimo, sobre todo a improvisar, a captar las ideas y a estar atenta a todo. Con su ayuda las escenas eran riquísimas. Muchas veces, durante los descansos, nos hemos juntado a conversar, sus historias eran increíbles, sobre todo las que vivió durante la Segunda Guerra Mundial”, destaca Flores.

“Para crear a Micaela partí por las características de Victoria, mi personaje de ‘La rica Vicky’. Hice que fuera todo lo opuesto a ella. Recuerdo esa novela con muchísimo cariño, en ese tiempo era una esponja, trataba de absorber todo, de nutrirme de los actores, de dar lo mejor de mí”, finaliza la actriz.

Virna Flores interpretó a a Micaela Montes de Oca en "Amor Serrano". (Foto: El Comercio / Christian Ugarte)

Distanciamiento

Después de “Amor serrano”, la exitosa dupla de creativos, conformada por Michel Gómez y Eduardo Adrianzén, se distanciaron durante casi tres años. Volvieron a juntarse en 2001 para sacar adelante “La Sarita”.

“Luego de la telenovela, tuvimos una bronca, una diferencia muy fuerte con Michel. Fue una etapa bastante fea, el canal no pagó a tiempo, se malogró todo por cuestiones administrativas, por conceptos”, subraya Eduardo Adrianzén.

Musicalización

“Amor serrano” tuvo como tema principal “Ayacucho” de la agrupación IAO. “Cómo has hecho del dúo Gaitán Castro y “Sinfonía del Adiós” de Los Mojarras también formaron parte del soundtrack de este éxito televisivo de fines de los años noventa.