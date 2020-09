El humor es intrínsecamente transgresor. A mediados de los años 90, en medio de una gran crisis económica, Panamericana TV bajó el telón de su programa humorístico más emblemático, “Risas y salsa”, para dar paso a “Los ambulantes de la risa”, un espacio precario a cargo de un elenco de improvisados humoristas itinerantes que cambiaron las calles y buses por los sets y reflectores. Un programa que representó un gran desafío para el productor Efraín Aguilar y que acabó con los moldes establecidos por una sociedad dogmática.

“Mi formación me permite saber que todo director y actor tiene que aceptar los retos que se le presenten y para mí esto fue un reto. Fue un programa difícil de manejar. El humor grotesco traté de hacerlo farsesco. No fue fácil”, comenta Aguilar Pardavé.

La primera vez que los cómicos de la calle irrumpieron en la TV fue en “Trampolín a la fama”, a fines de los años 80. Según Violeta Ferreiros, el fallecido animador Augusto Ferrando recorría el Centro de Lima en su camioneta, cuando vio a gente reunida en el Parque Universitario y se detuvo para ver qué ocurría. Al percatarse de que se trataba de un grupo de humoristas, los invitó a su programa.

DISCIPLINAR LA CALLE

“Los ambulantes de la risa” se estrenó en julio de 1999, bajo la producción temporal de Elizabeth Velaochaga. Tres meses después asumió el cargo Efraín Aguilar. “Se les armó el desbarajuste, no los podían manejar (a los comediantes). Entonces me llamaron de Panamericana TV, me dijeron que el único que se podía encargar de ellos era yo. Ya habíamos terminado ’Risas y salsa’, estábamos haciendo ’Ronco de noche’ e ’Hincha pelotas’, programas que salían a las 10:00 p.m., cuando me hacen la propuesta. Así que asumí el reto”, recuerda el productor de TV.

Aguilar impuso disciplina, pero sobre todo buscó generar un clima de integración y respeto entre los trajinados comediantes. “Eran actores de la calle de muy buen nivel, solo había que disciplinarlos de forma correcta. Desde el principio puse los puntos sobre las íes. Les dije que si querían seguir aquí había que regirse a una disciplina. Por ejemplo, el que no ensayaba, no grababa. Eran bravos, no estaban acostumbrados a la disciplina de la TV, pero tuvieron que adaptarse. También les pedí obviar totalmente las vulgaridades. Costó mucho, pero se logró. Luego les enseñé a trabajar para las cámaras de TV, pues estaban acostumbrados a trabajar para un ruedo. Eran talentosos, pero indisciplinados, sobre todo dos de ellos”, señala el popular ’Betito’.

Juan de los Santos Castellano ’Tripita’, Héctor Chavarría Cotrina ’Loncherita’, Kike Suero, José Luis Cachay Ramos, Lorenzo Subiate ’Mondonguito’, Carlos Vásquez ’Petete’, Juan León ’Cholo’ Ceferino, Dany Rosales, Willy Hurtado, entre otros artistas itinerantes formaron parte de esta producción nacional.

LA IMPROVISACIÓN

“Kike era el más talentoso, tenía una gran vis cómica, improvisaba. Era una figura, pero una figura indisciplinada. Si tomara en serio su profesión, ya tuviera un programa y me encantaría producirlo. Ojalá recapacite. Dany también tenía grandes condiciones”, refiere Aguilar.

La improvisación jugó un rol importante en el espacio de humor de Panamericana TV, pues no se trabajó con guiones ni pautas. En ’Loncherita’ recayó el liderazgo del grupo.

“Improvisaban mucho, solo había que hacer una pasada y luego salíamos a grabar. Pero había que poner orden porque tenían una conducta muy de calle y la trasladaban hacia la TV. ’Loncherita’ secuenciaba muy bien, él se encargaba de poner la secuencia a las ideas y la disciplina. Había que hablarles bonito, en su idioma, con jergas. Jamás amenacé con botarlos porque era un grupo unido; si botabas a uno, se iban todos. Tenían muy fuerte el espíritu de grupo”, destaca Aguilar.

¿CORTINA DE HUMO?

Asimismo, destierra los rumores que sindicaban al programa de humor como cortina de humo creada por el gobierno de Alberto Fujimori para tapar actos de corrupción. “Jamás me prestaría para esas cosas y te lo digo con la integridad que tengo. La vez que me negué a una imposición de la gerencia, el señor Alberto Terry me terminó botando. Y les mandé a la mismísima m... a quienes vinieron a comprarme la línea editorial de ‘El papi’, un diario que hice con César Augusto Dávila”, relata Aguilar.

TODO TIENE SU FINAL

El programa llegó a su fin en diciembre del 2000. Según Efraín, las críticas generadas en torno al estilo chabacano de los humoristas aceleró su salida del aire, pese a contar con índices de sintonía que muchas veces superaban los 40 puntos de ráting.

“Estuve a cargo de la producción hasta que levantaron el programa. Las críticas de la prensa motivaron a que esto ocurra antes de lo previsto. A una periodista que cuestionó mi trabajo y me recomendó hacer programas culturales, le pregunté qué programa cultural de Canal 7 veía, y no veía ninguno. Le expliqué que la televisión es un divertimento, es un negocio”, subraya.

POPULARIDAD ABRUPTA

José Luis Cachay Ramos recuerda aquella etapa como la más importante de su carrera televisiva, pues le dio gran popularidad y la posibilidad de llevar su trabajo a los lugares más recónditos del Perú. Sin embargo lamenta que el éxito de sintonía del programa no haya sido proporcional a los sueldos de los actores.

“Me sentía un artista de Hollywood porque en la calle todos me reconocían. Pasar de la calle a la televisión fue algo inimaginable. Fue una etapa hermosa, éramos unidos, hasta el sueldo era igual para todos. Nos pagaban mil dólares mensuales, en cambio a los de ’Risas y salsa’ o ’Risas de América’ les pagaban como 12 mil. Un sueldo de ellos alcanzaba para pagar toda nuestra planilla. Era injusto”, remarcó el humorista en conversación con El Comercio.