Conforme a los criterios de Saber más

Aclaración: Este artículo se publicó originalmente el 8 de abril de 2020.

Siete de octubre de 1996, seis de la tarde. Un veinteañero Gian Marco Zignago aparecía en las pantallas de televisión al frente del programa concurso “Campaneando”. El hijo de la actriz Regina Alcóver y del compositor y cantante Joe Danova se iniciaba en la conducción teniendo a la música como su mejor aliado y a un público desconfiado como su más severo crítico.

El tema de apertura era una apetitosa invitación al televidente a sentarse en la mecedora y adivinar “mil canciones" a cambio de importantes sumas de dinero, no sin antes haber tocado la imponente campana ubicada en el centro del escenario. “Ando, ando, campaneando, mil canciones adivinando.... Canta y ven con tu familia, las ganas no podrás resistir”, hacía eco el pegajoso estribillo.

En esta aventura televisiva de alta dosis de música, el tres veces ganador del Grammy estuvo acompañado de Bruno Pinasco, Sofía Franco y del locutor Héctor Felipe. La producción general del programa recayó en el argentino Cristian Andrade y la dirección en Antenor Palacios. Las modelos fueron Andrea Montenegro y Estrella Lizárraga.

Gian Marco ya con varios éxitos musicales en su haber, como “Domitila” y “Canción de amor”, en algunas entregas del espacio de entretenimiento de ATV sorprendía al público interpretando sus temas más populares, acertada iniciativa que se veía reflejada en los altos índices de audiencia.

Artistas como David Summers de Hombres G, Los Fabulosos Cadillacs, Salserín, Eva Ayllón, Torbellino, Christian Meier, entre otras populares figuras nacionales e internacionales de la música y la actuación visitaron el escenario de “Campaneando”.





Luego de 312 programas, “Campaneando” llegó a su fin. En su última entrega, Gian Marco ofreció un emotivo y sincero discurso de despedida. "He intentado estar acá y poner la mejor cara, porque venir es un alivio y sentir ese amor de la gente tan bacán, esas llamadas por teléfono, esos carteles, y hablo de las personas que realmente nos han seguido y querido. ‘Campaneando’ no morirá, seguirá en el corazón de todos los peruanos”, reflexionó el cantautor nacional. Y no se equivocó.

En las siguientes líneas, el productor Cristian Andrade narra detalles del programa que probablemente desconoces.

FORMATO EXTRANJERO

“'Campaneando' no fue una idea original, fue un formato antiguo que tenía como base el tema de la mecedora y la campana. Tomamos esa idea y la amoldamos a nuestra realidad y requerimientos”.

IMPROVISACIÓN

“Siempre que hago programas en vivo les doy a los conductores la potestad de improvisar y Gian marco era muy bueno improvisando. Ese popular 'Juash’ nació de él, así como esa voz de bebito que soltaba en cualquier momento y volvía locas a las chicas. Con Bruno también improvisaba, le decía: ‘Dígame’ y él le respondía : ‘Meee’".

LA PROPUESTA

“Tenía muy buena relación con los padres de Gian Marco. A su papá lo conocí en Lima y a Regina en Buenos Aires, cuando estaba haciendo una telenovela allá. Por eso, cuando surgió la posibilidad de hacer 'Campaneando’, en la primera y única persona que pensé fue en él. El día que le hice la propuesta nos reunimos en el restaurante Donatello junto a su representante, Lalo Martins. Les expliqué cuál era la idea y Gian Marco dijo: ‘Acepto, si Cristian Andrade es el productor’”.

GRAN PEGADA

“Faltando cinco minutos para que empiece el programa ingresábamos todos al set por el lado del público, menos Gian Marco, él entraba por el costado para poder salir por una campana; y empecé a notar que cada vez que Brunito (Pinasco) pasaba, las chicas gritaban. Entonces, un día le dije: ‘¿Por qué las boludeces que haces detrás de cámaras no las haces frente a ellas?’ Como sabía que le gustaba el cine, le propuse hacer un pequeño bloque para que comente sobre películas, y funcionó muy bien. Era muy divertido y tenía química con Gian Marco”.

TEMA DE APERTURA

“Gian Marco propuso que el programa se llame ’Ando ando, campaneando’. Le dije que no, pero le recomendé usar esa frase para la canción de apertura. Él compuso el tema y funcionó muy bien”.

DIFERENCIAS

"Cuando llevé a Sofía al programa, empecé a notar que Gian Marco no le daba mucha cabida, entonces, a Elisa tirado, que era mi productora ejecutiva, le dije: ‘Ármate un set en la terraza del edificio de ATV, para el bloquecito de Sofía. Al poco tiempo, Gian Marco me preguntó: ‘¿Cuándo vas a bajar a Sofía de ese lugar?’. Le respondí, ‘Cuando le des pelota’. Ese día la bajé y se llevaron muy bien. Lo que pasa es que un programa en vivo, con gente joven, hay que manejarlo bien, sino se complica. Siempre digo: 'El cementerio está lleno de imprescindibles, así que tranquilos’.

DRÁSTICO CAMBIO DE LOOK

“Gian Marco nos sorprendió un día al llegar al programa con la cabeza rapada. Lo hacía por primera vez, nadie lo podía creer, Bruno le fregaba con eso. En el programa surge la chapa de 'Gasparín’”.

CENSURADOS

“Los Fabulosos Cadillacs, que eran como quince o dieciséis integrantes, tocaron en vivo en el programa, se hizo un esfuerzo enorme y salió bien; pero a Gian Marco se le ocurrió darles la campana de chocolate que acostumbrábamos regalar a nuestros invitados. Yo le había dicho que no lo haga porque esa gente estaba mal, estaba con trago, no sé si en drogas, pero sí en otras cosas. Y no me equivoqué pues el que recibió la campana, la pateó como si fuera una pelota de fútbol y dijo: ‘Que se vaya a la concha de la lora’. Al ver eso, inmediatamente los boté, les dije que no quería verlos nunca más y le pedí a Gian Marco que le explicara al público la situación".

ESCENOGRAFÍA

“En ese mismo estudio de ATV iba el programa ‘De dos a cuatro’ conducido por Raúl Romero, con su propia escenografía y su onda; y nosotros salíamos a las 6 con nuestra propia escenografía. La gente tenía hora y media para cambiar todo, se movía muy rápido”.

EL FIN

“No recuerdo por qué terminó exactamente el programa, pero no fue por bajo ráting. Creo que Gian Marco quería dedicarse más a la música porque al poco tiempo se fue a estudiar afuera. Enfocó su carrera por ese lado”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR