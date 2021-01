Conforme a los criterios de Saber más

Inicios de los años 90. Paul Martin estaba en plena creación del personaje que iba a interpretar en su próximo largometraje, cuando el productor Humberto Polar lo contactó para proponerle integrar un ambicioso proyecto televisivo: “Natacha”, la versión noventera del drama romántico del guionista argentino Abel Santa Cruz, coproducida por Panamericana TV de Perú y Radio Caracas Televisión (RCTV) de Venezuela.

“Cuando Humberto Polar me plantea la posibilidad de tener el rol protagónico en ‘Natacha’, tenía un proyecto pendiente: una película fuera de Lima (”Pishtaco”), en Huaraz, sobre un motociclista. No había firmado contrato todavía, pero ya estaba viendo el personaje. No fue fácil tomar una decisión, felizmente no había empeñado mi palabra sino hubiese perdido la oportunidad de hacer la telenovela”, reflexiona el actor nacional.

Polar Delgado estaba convencido de que Martin Calle era el actor indicado para interpretar a Raúl Pereyra en su ambiciosa propuesta televisiva, así que lo buscó personalmente para asegurar su participación. “Estaba dirigiendo y actuando en una obra que había escrito ‘Lucas, tercera llamada’ cuando recibo la visita de Humberto. Después de la función conversamos, lo primero que creó en mí fue incertidumbre, duda, pero lo que me decía sonaba tan interesante, que terminé aceptando”, recuerda Paul Martin.

El actor que actualmente da vida a Pedro ‘Pichón’ Bravo en la teleserie “De vuelta al barrio” tenía 23 años cuando protagonizó “Natacha” junto a la actriz venezolana Maricarmen Regueiro y Diego Bertie (Pedro). Los personajes antagónicos estuvieron a cargo de Hilda Abrahamz (Elvira), Etty Elkin (doña Rosalía), Antonio Arrué (José) y Leonardo Torres Vilar (Carlitos).

“‘Natacha’ me cambió la vida en términos profesionales, pero no personales. De hecho sirvió para que todos los productores de TV y directores conozcan mi trabajo y me tengan en cuenta o no para sus próximas producciones”, destaca el actor.

La dirección de la telenovela de Canal 5 estuvo a cargo del argentino Grazio D’Angelo, el responsable de los libretos fue Fernando Barreto y de la edición y postproducción se encargó Moshe Dan Furgang.

Recurso viable

La diferencia de edad entre Paul Martin e Hilda Abrahamz obligó al actor a dejarse crecer el bigote para aparentar más años de los que tenía. En aquel entonces, el actor peruano tenía 23 y la actriz venezolana, 28.

“El bigote de alguna manera compensaba la diferencia de edad con una de las actrices que hacía de mi novia: Hilda Abrahamz. En ese momento me llevaba como cuatro años y el bigote que me dejé era un poco para acercarme a la edad. En mi vida privada no se me ocurre dejarme el bigote, pero este me ha acompañado en varias producciones importantes: ‘Natacha’, ‘Casado con mi hermano’ y actualmente ‘De vuelta al barrio’. Ha sido parte importante de mi imagen”, señala.

“Cuando veo las escenas de ‘Natacha’ pienso que pude haber hecho mejor mi personaje, en términos de interpretación. Ahora tengo más herramientas para darle verdad a las cosas, le daría más matices”, puntualiza.

Paul Martin se dejó crecer el bigote para incrementar su edad. En aquel entonces tenia 23 años. (Foto: Difusión / Panamericana TV)

Intervención militar

Con picos de más de 60 puntos de ráting -según detalla Paul Martin- la escena de la boda de Raúl y Natacha fue una de las más vistas en la historia de las ficciones televisivas peruanas. El público asistió masivamente, luego que la producción publicara un edicto matrimonial en los diarios El Peruano y El Comercio con el nombre de los personajes.

“Ese día estaba más nervioso que cuando me casé de verdad. Cuando vi que cerraron las calles y a militares resguardando el lugar, dije: ‘Esto es fuerte’. Fue mucha gente, los militares tuvieron que abrir paso para poder ingresar (a la iglesia). Sabíamos que la telenovela era un éxito, pero encontrar a tantas personas en la boda fue mágico, majestuoso, impresionante. No sé si la producción esperaba algo así, pero lo que pasó ese día fue increíble”, destaca Paul Martin.

“Lo más bonito es que en ‘Natacha’ no habían escenas de droga, ni de violencia, ni de sexo; podía verla toda la familia: los abuelitos, los padres, los hijos”, añade.

La escena de la boda de Natacha y Raúl concitó gran interés del televidente. Alcanzó picos de más de 60 puntos de ráting. (Foto: Instagram)

Encuentro grato

Tras consolidar su romance en una auspiciosa boda religiosa, Natacha y Raúl se convierten en padres juntos. El bebe de la pareja aparece en las últimas escenas de la telenovela noventera. Al respecto, Paul Martin narra una anécdota ocurrido varios años después de finalizada esta producción.

“Hace siete u ocho años, cuando salía de una función de teatro del Peruano Japonés, se me acerca un joven diciéndome que era el bebito de ‘Natacha’. Me quedé impresionado, fue una linda sorpresa, fue agradable encontrarnos después de tantos años, aproximadamente 22. Lamentablemente no pudimos seguir conversando”, aclara el actor

El VIH en la historia

A diferencia de la versión de “Natacha” de 1970, con Gustavo Rojo y Ofelia Lazo en los roles principales, la entrega noventera abordó en su capítulo final, el tema del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Tras descubrirse la mentira de Elvira con respecto a su supuesta invalidez, la joven decide abandonar el Perú y, durante ese proceso, conoce a un galante hombre de negocios, llamado Raúl Moreira (Marcelo Oxenford), quien es portador del VIH.

“Esas son las cosas que la televisión tiene, puede tocar temas que pueden aportar, llamar a la reflexión. En ese momento el SIDA estaba muy presente, era relativamente nuevo en Lima, tenía solo algunos años, creo que se tocó con tino, con sutileza y con el respeto que se merece”, aclara el actor.





Primer médico afrodescendiente en TV peruana

Recuerda, también, con especial afecto, que el libretista Fernando Barreto siempre mencionaba que Rafael Santa Cruz, quien en “Natacha” dio vida al doctor José María, fue el primer médico afrodescendiente en la historia de la televisión peruana. “Rafo fue uno de mis mejores amigos, fue increíble trabajar con él”, sostuvo.

Más allá de la ficción

Durante las grabaciones de “Natacha”, Paul Martin e Hilda Abrahamz se enamoraron y la relación se extendió hasta algunos meses después de culminada la producción de Panamericana TV.

“En esa época no tenía enamorada, estaba solo, las cosas entre nosotros simplemente se dieron, nos gustamos y nos dimos cuenta que podíamos caminar juntos hasta el tiempo que duró la relación, que fueron como diez meses durante la telenovela, y luego seis meses más”, cuenta el actor nacional, para luego narrar uno de los episodios más románticos que de la relación.

“El día que Hilda tenía que irse al aeropuerto, pasó algo bien loco. Nos fuimos a una peña, en Barranco, la estábamos pasando bien cuando, de un momento a otro, ella salió con una amiga que estaba con nosotros. Me desconcertó, se demoró como 45 minutos en regresar. Y cuando le pregunté a dónde había ido, me dijo que se encontró con la prima de esta amiga. La verdad, su historia no me convenció, pero no insistí más. Al día siguiente, la dejé en el aeropuerto y regresé a mi casa, y en la pista de mi casa, había escrito con letras grandes, como de un metro cada una: ´Te amo’. Imagínate, se puso a pintar como a la una de la mañana a riesgo de que la saquen. Y esa pintura se quedó como durante varios años”, relata Paul Martin.

El fin

Luego de cerca de año y medio después, la relación terminó debido a la distancia y a los proyectos laborales que cada uno tenía en su país y que les impedía viajar de forma recurrente.

“Yo tenía acá un contrato de dos años con Panamericana TV, que había empezado con ‘Natacha’, me quedaba todavía catorce meses, y a ella le salió un proyecto allá. Las cosas se fueron reordenando, pero fue una relación bonita, terminamos como amigos”, destaca el actor nacional.

Versiones convergen

En la escena final del melodrama nacional, el libretista Fernando Barreto introdujo magistralmente a la primera versión peruana de “Natacha”. “Recuerdo muchísimo ese último capítulo, con Maricarmen en el cuarto viendo televisión, en blanco y negro, la introducción de ‘Natacha’ de los años 70, con Ofelia Lazo y Gustavo Rojo. Recuerdo clarísimo la canción”, subraya.





