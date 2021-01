Conforme a los criterios de Saber más

En una época en que las telenovelas con alto nivel de edulcorante, lideraban la audiencia, fue “Natacha”, la que concitó mayor atención. El remake basado en el drama romántico del guionista argentino Abel Santa Cruz, coproducido por Panamericana TV de Perú y Radio Caracas Televisión (RCTV) de Venezuela, alcanzó límites de sintonía desaforados. Con picos de más de 60 puntos de ráting la ubicaron en la privilegiada lista de las ficciones peruanas más exitosas de todos los tiempos.

En su afán de devolverle a Canal 5, el brillo de sus años dorados (60′s y 70′s), Genaro Delgado Párker recurrió al productor Humberto Polar Delgado para gestar en 1990 la segunda versión peruana de uno de los melodramas más recordados de Latinoamérica. La dirección estuvo a cargo del argentino Grazio D’Angelo, el responsable de los libretos fue Fernando Barreto y de la edición y postproducción se encargó Moshe Dan Furgang.

“Luego de ‘El hombre que debe morir’, una telenovela que tuvo muchos problemas -se cortó antes de tiempo y nos dejó medio desechos- en Panamericana me dieron un mes de vacaciones. Me dijeron que descanse bien para que regrese renovado, sin embargo a la semana me llamaron para volver porque dos representantes del canal de Venezuela habían llegado al Perú para ver el tema de ‘Natacha’, la locación y las actrices que iban a mandar”, recuerda Humberto Polar.

Quince días después de aquella reunión, llegaron al Perú las actrices venezolanas Maricarmen Regueiro e Hilda Abrahamz. Maricarmen vino precedida del éxito de las telenovelas “Amanda Sabater” y “Señora”, mientras que Hilda acababa de terminar la grabación de “Abigail”. Al inicio de las grabaciones, la relación entre las figuras extranjeras y Humberto Polar fue distante, luego, con el pasar del tiempo, esta se tornó amical.

“Nunca pusimos ninguna objeción con las actrices extranjeras. Recuerdo que al principio la relación con ellas era de no aguantarnos, luego terminamos siendo amigos. Maricarmen era un poco niña, caprichosa. Un día, por ejemplo, se apareció en las grabaciones con un mono, como no quería dejarlo en su departamento, lo llevaba al estudio y el animal trepaba por las luces, por el techo, se metía por todos lados. Otro día llegó a las grabaciones en una bicicleta que compró en Surquillo, se vino manejando, pudieron haberle atropellado o robado, pero ella no reparaba en eso”, cuenta el productor de TV.

“Otra de las cosas que siempre recuerdo es cuando presentamos a Natacha en conferencia de prensa, los periodistas se sorprendieron al verla, y antes de que me hagan apanado les dije que las chicas de provincia, de Arequipa y Cajamarca, eran blancas, rubias y de ojos azules. Opté por bromear”, añade.

Maricarmen Regueiro en 1998, durante una entrevista con El Comercio. (Foto: Cecilia Larrabure / El Comercio)

“Natacha” tuvo en los roles principales a Maricarmen Regueiro (Natacha), Paul Martin (Raúl Pereyra) y Diego Bertie (Pedro). Los personajes antagónicos estuvieron a cargo de Hilda Abrahamz (Elvira), Etty Elkin (doña Rosalía), Antonio Arrué (José) y Leonardo Torres Vilar (Carlitos).

Nuevo valor

“Para esta producción prácticamente no hicimos cásting. A Paul Martin, Diego Bertie y Leonardo Torres los trajimos de una telenovela anterior. En cuanto a Etty Elkin, Antonio Arrué, Melanie Frayssinet (Madrina de Natacha), Orlando Sacha (Leopoldo), eran actores reconocidos, conocíamos su trabajo, no había necesidad de probarlos. A quien descubrimos fue a Gloria Klein, fue una cosa impensable, ella estaba con unas amigas en los exteriores del coliseo Amauta. Grazio D’Angelo salió y la llamó para hacerle una prueba. No teníamos a la empleada de Elvira y ella encajó perfectamente en el personaje, era muy divertida”, recuerda Humberto Polar.

Para Lorena Caravedo, “Natacha” también fue una de las primeras experiencias televisivas que tuvo, al menos la que le dio mayor exposición. “Acababa de empezar en la actuación, hice cásting como cinco veces hasta que a la quinta, después de tanta insistencia, me tomaron para que hiciera un papel pequeño y yo preguntaba, ¿pero ese papel va a crecer? Y terminé siendo coprotagonista haciendo de pareja de Diego Bertie”, recordó la actriz en una entrevista con “Día D”.

Romance detrás de bambalinas

Paul Martin tenía 23 años cuando grabó la ficción de Panamericana TV e Hilda Abrahamz, quien era su pareja en la telenovela, tenía 28. Ante la notoria diferencia de edad, la producción le recomendó al actor dejarse crecer el bigote para aparentar algunos años más.

“El tema de los bigotes fue un recurso que funcionó muy bien. Y hubo tanta química entre Paul e Hilda, que terminaron siendo pareja en la vida real. Cuando culminaron las grabaciones, a diferencia de sus compañeros, ella se quedó en Lima como un par de meses más, muy enamorada”, aclara el productor.

Boda auspiciosa

La boda de Natacha y el buen Raúl generó gran expectativa y revuelo entre los seguidores de la ficción nacional. El día de la grabación cientos de personas acudieron a la capilla de la Casa Hacienda Moreira, en San Isidro, para acompañar a los novios. Aquella escena fue una de las más vistas. Superó los 50 puntos de ráting.

“Tuvimos 52 puntos, fue una cosa inesperada. La gente llegó a la grabación porque publicamos un edicto matrimonial con el nombre de los personajes, cerramos calles, no sabes el escándalo que se armó, la policía nos apoyó bastante”, recuerda Polar Delgado.

LEONARDO TORRES VILAR

El actor que encarnó a Carlos Pereira en “Natacha” resume esta etapa de su vida como una época “dorada” e “idealizada”.

“Fue importante para mí porque me llevó -sin duda- a lo más alto de la popularidad, podíamos mantenernos o disminuir, pero ya no había forma de subir más allá. A diferencia de otros actores, gané fama al inicio de mi carrera, a los 20 años, y gracias a la educación que me dieron mis padres nunca perdí la visión de quién era ni de quién debía ser”, señala el actor.

“Siempre he sido un muchacho viejo, nunca he sido juvenil, Carlitos fue mi terapia, me divertía haciéndolo. Además, en esa época no tenía problemas, mi familia estaba entera, era maravilloso, tenía estudios, casa, comida, era un joven feliz. Iba a grabar la novela por diversión, incluso tenían que buscarme para pagarme porque no me importaba cobrar. Recuerdo que empecé ganando una suma pequeña y terminé recibiendo el doble”, añade.

Las grabaciones de “Natacha” se desarrollaron en los amplios estudios que Panamericana Televisión construyó en el coliseo Amauta, en una época difícil para el Perú, de violencia terrorista. “Todo el tiempo había apagones por el terrorismo, muchas veces grabábamos de madrugada. Estuvimos como un mes en ese plan, yo estaba feliz”, refiere Leonardo Torres.

Escena más vista

Una de las escenas que concitó mayor interés en el televidente fiel a “Natacha” fue el día en que Carlos Pereira desenmascara a la malvada Elvira, quien fingía estar paralítica para retener a su lado a Raúl. “Ese día la telenovela hizo picos de 65 puntos de ráting, Panamericana era antena caliente, pero hasta ese momento ninguna otra producción había logrado tanto”, remarca el actor nacional.