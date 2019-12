Ofelia Lazo, la recordada intérprete, protagonista de la primera versión de “Natacha”, falleció víctima de un infarto a los 83 años. La actriz peruana llevó su arte con notable éxito al cine, el teatro y la televisión, hasta el 2015 que, convencida de “haber hecho bastante por el Perú en cuanto actuación”, decidió retirarse de los escenarios.

Desde muy niña, la actriz demostró sus inquietudes artísticas. En el colegio actuó en obras teatrales y cuando ingresó a la universidad se integró al taller de teatro, donde destacó notablemente. Luego participó en radio y poco tiempo después incursionó en telenovelas. Tras viajar a Estados Unidos, fue llamada para estelarizar la primera versión de la telenovela “Natacha”.

De marzo a diciembre de 2012, Ofelia Lazo actuó en la serie “Al fondo hay sitio”, dando vida al personaje de ‘Chabela’ y tras dedicar más de 45 años de su vida al teatro y a la televisión decidió retirarse de la actuación.

“No pido ningún reconocimiento. Solo quiero que las personas valoren mi trabajo y se acuerden de algunos de mis personajes, eso a mí me emociona y es lo más bonito. Quiero que me recuerden por el arte que hice en mi Perú”, manifestó en entrevista con “Peru 21”.

Ofelia Lazo ha participado en producciones como: “Almas Solitarias”, “El cuarto mandamiento”, “Los buitres”, “Sangre y arena”, “El extraño doctor”, “La red”, “Un verano para recordar”, “Los de arriba y los de abajo”, “Tribus de la calle”, “Procura amarme más”, "Nunca te diré adiós, “Al fondo hay sitio”, entre otras.

El 2009 fue reconocida como "Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana” por el Instituto Nacional de Cultura del Perú.